德约科维奇：宁弃奖杯 不打疫苗

(德国之声中文网) 来自塞尔维亚的德约科维奇(Novak Djokovic)今年1月在前往澳大利亚参加澳网公开赛时，遭到该国边境管理当局的扣留，几经周折之后被取消了入境签证、强制遣返，起因则是围绕其是否应接种新冠疫苗的一系列争议。德约科维奇虽然持有医疗赦免证明，但是澳大利亚边境部门依然强调，鉴于其体坛明星身份，他以未接种疫苗的状态入境可能会引发"公众不安情绪"，还会鼓动反疫苗势力。

在与英国广播公司BBC的访谈中，德约科维奇被问道是否愿意再次因疫苗接种状态而放弃参加英国温布尔登公开赛、法国公开赛等重要赛事。他很明确地回答说："是的，这是我愿意付出的代价。"德约科维奇认为，对自己身体的决定是一个原则性问题，比任何奖杯都更重要。这位网坛名将进一步表示，他希望某些赛事的新冠疫苗接种规定能够有所改变，"但愿我还能打很多年的球。"

德约科维奇说，他一直很尊崇健康、养生和营养，他的决定也部分受到改变饮食或睡眠习惯所带来的积极效应之影响，他的运动表现也同样从中获益。

这位网坛名宿强调，他对未来接种疫苗依旧持开放态度，"因为我们都在试图共同找到一个最佳的结束疫情的方法。我从来不反对施打疫苗，我知道全球范围内每一个人都在付出巨大努力对抗疫情，并且满心期盼着这场疫情尽快结束。"

经历过前南斯拉夫内战动荡的德约科维奇，多年来一直是一名坚定的自由放任主义者(Libertarian)，主张把个人自主权最大化。德约科维奇表示，他深刻地思考过个人自由与集体利益之间的矛盾，认定自己作为精英运动员的身体纯属个人事务。他说，他对今后施打疫苗持开放态度，但是在目前状态下，他不会接种疫苗。

在访谈中，BBC还提及了德约科维奇去年12月被检出新冠病毒阳性的一系列争议。当时，包括BBC在内的多个媒体怀疑，在澳网公开赛即将举办的前夕，德约科维奇宣告第二次感染新冠病毒，这份阳性报告很有可能系伪造，从而可以获取一份免于接种疫苗即可入境参赛的医疗赦免。德约科维奇回答说，他知道就此事有很多批评声音，也知道很多人认为他恰到好处的感染过于幸运。"但是没有任何一个人感染新冠是幸运的。成百上千万的人依然在和新冠病毒斗争，所以我非常认真地对待此事。我真的不希望有人认为我是在滥用什么东西或者是用来什么手段去获取阳性报告从而能前往澳大利亚。"

他强调，他被澳大利亚边境管理部门隔离扣押期间，感到非常沮丧。德约科维奇认为，他的医疗赦免证明获得了澳大利亚两个独立委员会的认可，而签证申报错误也并非被强制遣返的原因。"真正原因是澳大利亚移民部长动用职权取消了我的签证，因为他认为我的入境可能会鼓动某些当地反疫苗势力。我完全不同意他的观点。"

(BBC、路透社)

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