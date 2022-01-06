德约科维奇为何能取得“医疗豁免权”？ 律师：上月曾染新冠

（德国之声中文网）世界球王德约科维奇（Novak Djokovic）周三飞往澳大利亚，准备参加澳大利亚网球公开赛，但却在墨尔本机场被拒绝入境。海关人员以德约科维奇未满足非公民必须完整接种新冠疫苗的规定而取消其签证。

据报道，德约科维奇在出发前往澳大利亚前，经过两个独立医疗小组的审查后，取得了维多利亚州政府以及澳网的医疗豁免权。但澳洲海关官员认为，其所持签证不允许未接种疫苗者获豁免权。德约科维奇被安排下榻在一家隔离酒店中。

德约科维奇曾多次公开表达对新冠疫苗的质疑态度，也从未透露过他是否接种过疫苗。根据澳网赛规定，参加者必须接种新冠疫苗，或者持有独立机构出具的豁免证明。

他的律师周六（1月8日）向法院提交了长达35页的文件称，德约科维奇获得医疗豁免权是因为他在去年12月曾感染过新冠肺炎，第一次的PCR阳性检测结果的日期是2021年12月16日，12月30日前的72小时内已经没有新冠症状或发烧。"律师表示，德约科维奇要求离开隔离设施以进行比赛训练。

根据上诉文件，德约科维奇表示他在12月30日受到一封来自澳网首席医疗官的信，称他有医疗豁免权可免于接种新冠疫苗，原因是他近期内感染过新冠并痊愈。申请书上指出，德约科维奇持有有效旅游签证，也收到澳大利亚内政事务部的评估称其在抵达的司法管辖区内符合无需检疫的要求。

德约科维奇粉丝在墨尔本的隔离酒店外举行抗议游行

未来三年将无缘澳网？

法院将于下周一对是否将其驱逐出境进行裁决。如果德约科维奇最终仍因没有足够证据支持医疗豁免并被驱逐出境，未来三年都有可能难以取得签证，这意味着他或将错过不止一届的澳网比赛。

关于如果德约科维奇败诉可能面临的后果，澳大利亚边境管理局在给美联社的电邮回复中表示："签证被取消者，可能面临三年的禁止入境限制，无法再获得临时签证。"

"提出新签证申请时，其入境限制期也会被纳入考量。在某些情况下可免除入境限制，但必须依照个案情况进行评估。"

澳网组织方迄今未公开对此事进行评论，仅对澳洲媒体表示，没有任何球员在疫苗接种要求上被误导。澳网赛事总监泰利（Craig Tiley）仍持续与德约科维奇合作，希望这位卫冕冠军能参加1月17日开始的比赛。

泰利周六通过一段视频表示："几名选手遭遇到的情况，尤其是德约科维奇……处于一个非常困难的境地。" 他强调澳网是"球员至上的赛事"，目前正与德约科维奇及其团队密切合作。

"不打疫苗的驴子"

这起事件引起国际的广泛关注。塞尔维亚国内普遍对德约科维奇的遭遇表示同情与愤慨。一些德约科维奇的球迷在网上发起抵制澳网，也有人到他下榻的隔离酒店外挥舞塞尔维亚国旗声援。

德约科维奇的父亲此前将儿子比作耶稣基督，称他受到不公待遇，有人试图将他钉在十字架上。其父周五在贝尔格莱德召开记者会控诉，他的儿子是"政治猎巫"的受害者。

塞尔维亚政府则要求澳洲给出说法。该国外交部在声明中写道："德约科维奇不是犯罪分子、恐怖分子或非法移民，但却遭受澳大利亚当局如此对待，他的球迷和塞尔维亚公民的愤怒是可以理解的。"

但也不乏针对德约科维奇的批评声。克罗地亚公共广播电视台(HRT)的知名记者Aleksandar Stankovic就在脸书上批评德约科维奇对于新冠疫苗的态度："一名顶尖运动员，把自己变成了一个白痴。这场比赛竞争激烈，不过目前有个人特别卖力。"

塞尔维亚反对派政治家Nenad Canak在推特上写道："（对德约科维奇）的恶劣待遇不是因为他是塞尔维亚人，而是因为这头驴子不打疫苗。"

克罗地亚前总统科索尔（Jadranka Kosor）也对此事发表评论："在法律适用于所有人的国家，法律之前人人平等。'你知道我是谁吗'这招在那里没用。别拿规则开玩笑。"

（美联社、路透社、法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。