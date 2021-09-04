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德国东部大城市，位于萨克森州
德累斯顿是萨克森州的首府。
疫情期间，全球芯片供应紧张，许多行业的产能因此严重受限。欧洲国家也在加强对半导体产业的投入：一方面扩建生产线，另一方面也在抓紧培训年轻员工。
美国互联网巨头亚马逊在德国东部的萨克森州首府德累斯顿设立了一个新研发中心。德累斯顿及周边地区已成为德国的IT高科技产业中心。
超前部署因应变局，德国博世公司在德累斯顿开设的半导体工厂正式落成投产；联邦大选前最后“前哨战”，默克尔所在党收获胜利；陷入多重丑闻的绿党总理候选人如何重塑形象，扭转民调下滑趋势；联邦经济部咨询专家小组建议将退休年龄提高至68岁，各党派纷纷划清界限……一起看看过去一周德国发生了哪些的大小事。
５月１８日，2019年德累斯顿"绿穹珍宝馆"惊天盗窃案的第５名嫌疑人落网，涉及柏林一个有家族背景的犯罪团伙。一时间，德国的阿拉伯、库尔德和土耳其社区的有组织犯罪再次成为媒体关注焦点。
脱欧、全然不同的新冠政策、不允许难民家属后继入境：未来数月，德国选项党（AfD）意欲以这些主张在选民中赢分。
圣诞节前夕，德国各大城市的市中心大概从来没有这么空旷过。在全国范围内实行的严格管控措施令很多人深受打击和影响，但同时也为人们提供了进一步认识到疫情危险性的机会。
德累斯顿警方11月精心策划、派出大规模警力，两名嫌疑人仍然逃脱。匿迹数周后，其中一人被特警捉拿归案。
一年前，德累斯顿绿穹珍宝馆价值连城的珠宝遭窃，震惊世界。被盗的包括钻石首饰、770多颗钻石妆点的佩剑等等。如今，警方逮捕了3名嫌犯。
75年前的2月13日晚，盟军开始轰炸德累斯顿，25000人葬身于火海。直到到今天，它是一次挥之不去的梦魇。
柏林墙倒塌六周后，时任西德总理科尔来到东德的德累斯顿。在当时的紧张局势下，这一天成为德国统一进程中关键的一天。
德累斯顿市一位公交车司机因在车门张贴"本车由德国司机驾驶"，而被停职。由于公交系统扩张的人员缺口，相关部门此前不得不在海外招聘新司机。
不论是配备武器还是扮成警察，不管是珠宝还是油画——德累斯顿历史性的绿穹珍宝馆（Grünes Gewölbe）遭窃事件发生前的数十年里，世界各地不乏价值连城的文化珍宝被窃走事件。
德累斯顿绿穹珍宝馆收藏的价值连城的珠宝遭窃。盗贼从一个陈列柜里盗走了数套珠宝。警方对外通报说，盗贼有目的地打破了博物馆中的一个陈列柜。
她就是照片上那个裸体奔跑的女孩。回忆越南战争，一定会想起这幅照片。今年德累斯顿颁发的国际和平奖授予金福女士，即那个女孩。
丑闻不断，洋相百出：德国国防军的飞行执勤队最近几年频频成为负面焦点。总理搭乘民航出访，总统访问暂时中断，这都要"归功于"该机队。痛定思痛，购买新飞机的事情现在终于提上日程。
近日，德国东部城市德累斯顿的一处移民接待中心发生暴力冲突，造成两名警察和一名保安人员受伤。在德国，寻求庇护者与德国当局之间的冲突气氛越来越浓。
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