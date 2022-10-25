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德国东部大城市，位于萨克森州
德累斯顿是萨克森州的首府。
周一晚，德国东部许多城市再次发生反对德国政府能源政策和俄罗斯政策的抗议活动。沉寂数月的"Pegida "运动的支持者也在德累斯顿再次走上街头。
根据德国媒体报导，台积电考虑在德国开设芯片工厂，并且将在今年十月派团前往考察。德国经济部未对此消息作出回应，仅表示愿尽力提供各种支持，鼓励半导体企业在德设厂。
整整25年前，柏林富有传奇色彩的老酒店“阿德隆”重新开张。二战期间，该酒店被严重损毁。阿德隆重新开张二十五周年之际，让我们来看一下德国都有那些最著名的酒店。
今夏6、7、8整整3个月，德国通行9欧元月票，持有者可任意乘坐区域客运列车去国内任何地方。使用一个月之后，有意思的路线和旅游地你都去过哪些？
1945 年2 月 13 日，德国东部城市德累斯顿（Dresden ）遭盟军战机大规模轰炸，几被夷为平地。前事不忘，后事之师。对该事件的记念伴随着对和平与和解的承诺、对右翼的抵抗。
去年已经历一次没有圣诞市场的圣诞节，今年，说好不取消的，但疫情严峻，医院爆满，德累斯顿的圣诞市场再度取消。
疫情期间，全球芯片供应紧张，许多行业的产能因此严重受限。欧洲国家也在加强对半导体产业的投入：一方面扩建生产线，另一方面也在抓紧培训年轻员工。
美国互联网巨头亚马逊在德国东部的萨克森州首府德累斯顿设立了一个新研发中心。德累斯顿及周边地区已成为德国的IT高科技产业中心。
超前部署因应变局，德国博世公司在德累斯顿开设的半导体工厂正式落成投产；联邦大选前最后“前哨战”，默克尔所在党收获胜利；陷入多重丑闻的绿党总理候选人如何重塑形象，扭转民调下滑趋势；联邦经济部咨询专家小组建议将退休年龄提高至68岁，各党派纷纷划清界限……一起看看过去一周德国发生了哪些的大小事。
５月１８日，2019年德累斯顿"绿穹珍宝馆"惊天盗窃案的第５名嫌疑人落网，涉及柏林一个有家族背景的犯罪团伙。一时间，德国的阿拉伯、库尔德和土耳其社区的有组织犯罪再次成为媒体关注焦点。
脱欧、全然不同的新冠政策、不允许难民家属后继入境：未来数月，德国选项党（AfD）意欲以这些主张在选民中赢分。
圣诞节前夕，德国各大城市的市中心大概从来没有这么空旷过。在全国范围内实行的严格管控措施令很多人深受打击和影响，但同时也为人们提供了进一步认识到疫情危险性的机会。
德累斯顿警方11月精心策划、派出大规模警力，两名嫌疑人仍然逃脱。匿迹数周后，其中一人被特警捉拿归案。
一年前，德累斯顿绿穹珍宝馆价值连城的珠宝遭窃，震惊世界。被盗的包括钻石首饰、770多颗钻石妆点的佩剑等等。如今，警方逮捕了3名嫌犯。
1945年2月13日晚，英美盟军开始轰炸德累斯顿，25000人葬身于火海。直到到今天，它是一次挥之不去的梦魇。
柏林墙倒塌六周后，时任西德总理科尔来到东德的德累斯顿。在当时的紧张局势下，这一天成为德国统一进程中关键的一天。
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