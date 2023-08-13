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德国东部大城市，位于萨克森州
德累斯顿是萨克森州的首府。
纯素的德国猪肘，你能想象吗？位于德国德累斯顿的这家“纯素肉铺”将颠覆你对肉品的认识。一起来一探究竟。
台积电在德累斯顿设厂，预计获得50亿欧元的补贴，这也引发德国经济学界的批评与质疑的声音。
台积电在德国建厂前，同样的计划已在日本和美国开始实践。本文作者乌凌翔认为，原本深耕台湾的台积电在德国建厂与经营未必一帆风顺。
德国德累斯顿市是国际上最重要的半导体产地之一。如今，行业巨头、台湾企业台积电将在那里建设一座面向汽车行业的芯片工厂。这一协议是建立在巨额补贴的基础之上。
有着台湾“护国神山”的台积电可能在未来几周决定在德国德累斯顿设厂。德国在台协会处长许佑格透露了这个消息。若最终付诸实施，这将会是台积电在欧洲投资建造的第一个生产基地。
全球各国都争先恐后的想在芯片制造领域争取一席之地。德国也当然不想被落下。在前东德研制过的芯片的地方，一个新的“硅谷”正在诞生。
德国历史上最引人注目的文物盗窃案之一周二（5月16日）得以宣判，法院对柏林黑帮雷莫（Remmo）家族有组织犯罪团伙的五名成员作出了数项监禁判决。
德国从2023年5月1日起推出了价格为每月49欧元的德国通票，适用于全德范围内所有公交、地铁、有轨电车和区域火车。
很多德国城市的市政府都有一本金色留言簿，供到访的贵宾签名留言。其中一些也有俄罗斯总统普京的签名，在乌克兰战争爆发之后，如何处理这些历史印迹，成为一道难题。
据媒体报道，台积电证实前往德国东部设厂的计划已成形。这将是台积电在欧洲投资建造的第一个生产基地。
根据德国媒体报导，台积电考虑在德国开设芯片工厂，并且将在今年十月派团前往考察。德国经济部未对此消息作出回应，仅表示愿尽力提供各种支持，鼓励半导体企业在德设厂。
整整25年前，柏林富有传奇色彩的老酒店“阿德隆”重新开张。二战期间，该酒店被严重损毁。阿德隆重新开张二十五周年之际，让我们来看一下德国都有那些最著名的酒店。
1945 年2 月 13 日，德国东部城市德累斯顿（Dresden ）遭盟军战机大规模轰炸，几被夷为平地。前事不忘，后事之师。对该事件的记念伴随着对和平与和解的承诺、对右翼的抵抗。
疫情期间，全球芯片供应紧张，许多行业的产能因此严重受限。欧洲国家也在加强对半导体产业的投入：一方面扩建生产线，另一方面也在抓紧培训年轻员工。
美国互联网巨头亚马逊在德国东部的萨克森州首府德累斯顿设立了一个新研发中心。德累斯顿及周边地区已成为德国的IT高科技产业中心。
脱欧、全然不同的新冠政策、不允许难民家属后继入境：未来数月，德国选项党（AfD）意欲以这些主张在选民中赢分。
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