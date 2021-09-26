德累斯顿纪念二战大轰炸77周年

（德国之声中文网）德累斯顿市民在多个地点聚集，纪念当年大轰炸的遇难者和所有二战死者。安葬了众多空袭罹难者的海德公墓（Heidefriedhof）和毁于战火、后又重建的圣母教堂（ Frauenkirche）为中央纪念场所。

自民党籍的德累斯顿市长希尔伯特（Dirk Hilbert）和州政府代表参加了在北公墓举行的献花仪式。

数百名新纳粹分子的游行队伍在瓦格纳（Wagner）乐曲中举行"沉默游行"穿行老城区，遭到成百上千民众反对，高呼"纳粹滚出去！"等口号，当局出动大批安全力量，设置障碍物，将对立人群隔开，防止发生直接冲突。

图 德累斯顿市长希尔伯特（左）与萨克森州政府的部长们

多年来，右翼极端分子一再试图利用德累斯顿二战被毁纪念日以售其奸，但遭到市民越来越强烈的反弹，近年来， 2月13日前后更大规模的新纳粹游行得以被阻止。

25000 人死于"德累斯顿大轰炸"

纪念日前夕，警方强调将保障所有"以和平和非暴力方式聚会者"的集会自由，对反示威者提供"听、视范围内抗议"的可能性。

图1945 年 5 月：大规模空袭致德累斯顿成为一片焦土

1945 年 2 月 13 日至 14 日，盟军出动大批次轰炸机对德累斯顿实施毁灭性轰炸，导致约 25000 人丧生，历史悠久的老城区的大部被毁。

二战结束前夕德累斯顿被炸成废墟 死亡从天而降 1945年2月13日，英国皇家空军245架“兰彻斯特”（Lancaster）重型轰炸机从英国升空，目标德国东南部的德累斯顿市。当晚9点45分，德累斯顿警笛划破夜空，灾难降临。

二战结束前夕德累斯顿被炸成废墟 全面摧毁 40万枚燃烧弹、3000枚炸弹、250枚喷火弹从天而降。英军两轮地毯式轰炸持续了23分钟，它把德累斯顿这个当时拥有63万人口的大都市变成了一片火海。

二战结束前夕德累斯顿被炸成废墟 市中心的熊熊大火 市中心大火熊熊燃烧。次日，英美联合对该市进行了再次轰炸，继续投掷300多枚炸弹。两日里共有约25000人丧生。轰炸之后，作为交通、军工重镇的德累斯顿全面瘫痪，无法再为前线供应军需物资。

二战结束前夕德累斯顿被炸成废墟 战后“废墟妇女”在清理 在1945年2月的这场轰炸后，德累斯顿宫廷教堂遭到严重破坏，屋顶和穹顶倒塌。这座教堂是萨克森州宏伟的教堂建筑之一，与距离它300米处、世界闻名的圣母教堂属于同时期建筑。战后大部分的清理工作由“废墟妇女”们完成，男人不是战死受伤，便是在还战俘营。

二战结束前夕德累斯顿被炸成废墟 战争的毁灭力量 德累斯顿巴洛克式的圣母教堂在轰炸中被毁。直到1993年，圣母教堂一直保持被毁后的状态，以警示战争对人类文化的毁灭力量。后来，这座建于1726年-1743年间的教堂得到重建。一名英国艺术工匠按照原样修复了教堂十字架，尤其一提的是，这位建筑师的父亲是当年轰炸德累斯顿的飞行员之一。

二战结束前夕德累斯顿被炸成废墟 圣母教堂重现辉煌 在1994年至2005年间，圣母教堂凭借来自世界各地的捐赠得以重建。其建筑总花费达到近1.8亿欧元。重建后的圣母教堂成为新的旅游热点，德累斯顿失而复得其地标建筑。

二战结束前夕德累斯顿被炸成废墟 易北河畔的佛罗伦萨 如今，这座萨克森大都市再次跻身德国最美城市的行列，长住人口接近55万。因其气派的巴洛克风格的建筑和秀丽的天然景色，德雷斯顿重新获得“易北河畔佛罗伦萨”（Elbflorenz）的美称。

二战结束前夕德累斯顿被炸成废墟 充满争议的回忆 极右势力为宣传自己的意识形态，将2月13日这天称作“炸弹大屠杀”、“万人之坟墓”，但绝口不提德国的战争罪责。他们会在这一天举行示威游行，与此同时，左翼势力也会上街，警方必须高度警戒，避免左右势力对峙后发生暴力事件。

二战结束前夕德累斯顿被炸成废墟 组成人链，缅怀死者 在2月13日这个纪念日，德累斯顿市民会在多个地点聚集，当天晚上，他们组成长长的数公里的人链，纪念当年大轰炸的遇难者和所有二战死者。 作者: Peter Hille



（德新社，法新社）

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