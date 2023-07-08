德籍华人被中方逼迫提供海外示威者信息

（德国之声中文网）化名Alex的德籍华人不久前抵达中国某地一机场时，被警方请入一个小房间，并被问道是否在德国参加过抨击中国政府的集会示威活动。起初，他予以否认，但是后来警方拿出了显示Alex在场的现场照片，因此不得不予以承认。"他们后来还非常直接地问道：谁是示威的组织者？参加者还有谁？参加者有何相貌特征？他们尤其关心参加者的姓名。"

Alex称，审问持续了好几个小时，他在饥渴和恐惧中忍受警方的吼叫，"不知何时，我终于崩溃了，所以就提供了两个我认识的示威者的假名。这时警察满意地点点头，然后让我在审问笔录以及一份道歉书上按指印。"

目前，Alex已经重新回到了德国。Correctiv和这名德籍华人交谈过多次，还查看过其提供的照片以及聊天记录，判定其叙述基本属实。聊天记录还显示，在机场审问他的警察事后还要求他继续提供信息。

根据Correctiv掌握的信息，德国安全机关已经介入了此事。如果中国当局被证实确曾向德国公民施压要求提供其他在德人士的信息，本已紧张的德中关系将会受到进一步的影响。

德国暂未更新旅行安全警示

目前，德国联邦议会自民党团外交事务发言人莱希特(Ulrich Lechte)、联盟党团的议会外交委员会副主席哈尔特(Jürgen Hardt)已经要求德国外交部就此事发布中国旅行警示。外交部则发表声明称，拥有中国血统的德国公民也一样享有领事保护权利，"至于加入德国籍的华人的德国公民身份是否不被中方承认，外交部对此并不知情。"外交部在声明中还表示，此前已有案例显示，"中方在面对加入外国籍的华人时，并不完全遵守国际法义务。"德国外交部并未提到是否会更新中国旅行警示信息。

美国国务院几天前就前往中国大陆的旅行发布了安全警示，呼吁美国公民在动身前因考虑到"当地法律肆意执行"导致的无法离开中国、非法拘捕等风险。

中国当局对旅居海外的中国公民或者华人施压，早前已有不少先例。就在今年3月，德国之声与Correctiv曾合作调查揭露：在德国留学的中国学生受到中国政府的严格控制，尤其是得到中国留学基金委奖学金的留学生。中国留学基金委的奖学金生必须事先签署协议，承诺"不得从事有损祖国利益与安全的活动"。他们有义务经常向中国大使馆汇报情况。违反协议者可能遭到处罚。一名自己也签署了中国留学基金委协议的年轻人表示，自己绝不敢在德国参与示威活动，因为中国使领馆会做出"非常严厉"的反应。其他五名中国学生在谈话中同样流露出对于中国政府监控的恐惧。

独家调查：与中国国防科大合作的学者们

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