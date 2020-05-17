 德研究所：廉价新冠疫苗问世不远了 | 科技环境 | DW | 26.05.2020

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科技环境

德研究所：廉价新冠疫苗问世不远了

药业早已展开有关新冠病毒疫苗的竞赛。德国主管疫苗审批的联邦机构-保罗·埃尔利希研究所称，不久就将有一种廉价疫苗问世。另两个疫苗研究项目亦有长足进展。

Symbolbild | Forschung | Impfstoff | Covid-19 (picture-alliance/ANE)

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（德国之声中文网）保罗-埃尔利希-研究所所长齐修特克（Klaus Cichutek）在接受德国新闻电视台ntv采访时表示，生产商不久就将能以"近于成本的价格"提供新冠病毒疫苗。他指出，能向世界提供帮助，同时又在价格上不让世界为难，对企业而言，"这当然是一个声誉问题"。

公平分配机制

该研究所负责德国国内的疫苗审批。齐修特克所长告知，两个德国疫苗研究项目已"接近临床试验"。这两种大有希望的疫苗分别来自位于图林根州的生物技术公司CureVac和德国传染研究中心。他预期，未来数周，这两种疫苗就有可能获得保罗-埃尔利希-研究所的批准，进入下一阶段临床试验。迄今，只有位于美因茨的生物技术公司BioNTech获得该所批准，首次在自愿者身上做临床试验。

他说，在德国民众中施行大规模疫苗接种是“数月内”可以实现的。他要求政界，致力于建立全球公平分配机制。他强调，这一次，人类面对的是每天都会有新认知的新病原体，因此，世界需要有另样规则。

对一种合适疫苗的研制工作正全速展开。因为，随着民众中免疫力增强，新冠疫情限制措施就有可能放松。据参与研究的药物企业联盟（vfa）提供的数字，目前，全球范围相关疫苗研究项目超过120个，其中既有Biontech 或 Curevac这样的小企业，也有赛诺非（Sanofi）和葛兰素史克（GlaxoSmithKline）一类康采恩。在美国，生物技术公司Moderna报告称，在新冠疫苗开发上已获进展。专家们预期，2021年，将能在全球范围实施疫苗接种，届时众多供应者会同时或在很短时间里接踵而至，向市场投放新冠疫苗。

凝炼/乐然（德新社）

 

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