德病毒学家科库勒再上“兰茨”受访

（德国之声中文网）12月1日，再次以视频方式出现在德国电视二台以主持人兰茨（Markus Lanz）命名的谈话节目中，哈勒大学医院病毒学家科库勒首先笑说：“真正令人惊讶的是，中国人显然也看’兰茨’这个节目，而且觉得有意思。”

科库勒随后说：“我觉得，我们应该考虑，这对于与中国接下来的合作意味着什么。因为我们要找到病毒从哪里来，源头在中国的哪里，这很重要。我记得，中国直到今天还没有允许世卫组织派出团队调查全球瘟疫的源头。”

主持人兰茨随后在节目中展示了中国国家电视台引述科库勒的片段，——以及没有引述的片段，并说“这才是真正有意思的地方”。

兰茨播放的中国国家媒体的新闻片段中说道：“有德国病毒学家表示，目前全球99.5%的新冠病例都可以追溯到意大利北部的一种毒株变体。从根本上说，疫情并非源自武汉。”

这则中国国家媒体的新闻片段之后播放了科库勒11月26日在“兰茨”节目中发言的一部分。科库勒说：“我们今天以很高的可能性知道，它（指意大利北部的病毒变体）比最初武汉的病毒感染性更强。现在在世界各地确认的病毒是在意大利传播开来的病毒。基本上可以说，那里是全球疫情的开始，而不是武汉。”

中国国家媒体的这则新闻接着继续播报说：“此前有研究显示，2019年9月到2020年3月进行肺癌筛查时采集的近千名意大利人血液样本中，超过11%发现新冠病毒抗体，其中约23例阳性结果可追溯到去年9月，表明病毒早在去年夏天就在意大利存在。”

主持人兰茨在播放完这个片段后说，中国国家媒体暗示的说法是：早在去年9月就从意大利开始了，而不再提中国。

“兰茨”是一档德国电视二台以主持人Markus Lanz命名的谈话节目

科库勒对此回应说：“的确有这样的数据，即意大利人发现，在过去的血液样本中，可能在去年9月底就能首次测出新冠病毒抗体。类似的还有对意大利大城市废水的调查。巴黎（去年）12月在保留样本中也发现了该病毒。但结论却不同。我们病毒学家说，很明确，该病毒在中国湖北省——很可能在武汉南部——传播已经很长时间，而该病毒在引起人们注意之前已经在个案中传播到世界，——直到武汉的那个海鲜市场发生了大规模的爆发。”

在11月26日的“兰茨”节目中，科库勒曾表示，病毒“当然是来自中国，是从中国输入到了意大利，在那里发生了变异”。

苗子（综合报导）

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