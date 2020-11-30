德病毒学家科库勒再上“兰茨”受访

德国病毒学家科库勒在一次电视节目中有关新冠病毒的意大利变体在全球传播的说法，被中国国家媒体“部分”引述。德国报章注意到这一做法。科库勒也再上电视节目作出回应。
（德国之声中文网）12月1日，再次以视频方式出现在德国电视二台以主持人兰茨（Markus Lanz）命名的谈话节目中，哈勒大学医院病毒学家科库勒首先笑说：“真正令人惊讶的是，中国人显然也看’兰茨’这个节目，而且觉得有意思。”
科库勒随后说：“我觉得，我们应该考虑，这对于与中国接下来的合作意味着什么。因为我们要找到病毒从哪里来，源头在中国的哪里，这很重要。我记得，中国直到今天还没有允许世卫组织派出团队调查全球瘟疫的源头。”
主持人兰茨随后在节目中展示了中国国家电视台引述科库勒的片段，——以及没有引述的片段，并说“这才是真正有意思的地方”。
兰茨播放的中国国家媒体的新闻片段中说道：“有德国病毒学家表示，目前全球99.5%的新冠病例都可以追溯到意大利北部的一种毒株变体。从根本上说，疫情并非源自武汉。”
这则中国国家媒体的新闻片段之后播放了科库勒11月26日在“兰茨”节目中发言的一部分。科库勒说：“我们今天以很高的可能性知道，它（指意大利北部的病毒变体）比最初武汉的病毒感染性更强。现在在世界各地确认的病毒是在意大利传播开来的病毒。基本上可以说，那里是全球疫情的开始，而不是武汉。”
中国国家媒体的这则新闻接着继续播报说：“此前有研究显示，2019年9月到2020年3月进行肺癌筛查时采集的近千名意大利人血液样本中，超过11%发现新冠病毒抗体，其中约23例阳性结果可追溯到去年9月，表明病毒早在去年夏天就在意大利存在。”
主持人兰茨在播放完这个片段后说，中国国家媒体暗示的说法是：早在去年9月就从意大利开始了，而不再提中国。
科库勒对此回应说：“的确有这样的数据，即意大利人发现，在过去的血液样本中，可能在去年9月底就能首次测出新冠病毒抗体。类似的还有对意大利大城市废水的调查。巴黎（去年）12月在保留样本中也发现了该病毒。但结论却不同。我们病毒学家说，很明确，该病毒在中国湖北省——很可能在武汉南部——传播已经很长时间，而该病毒在引起人们注意之前已经在个案中传播到世界，——直到武汉的那个海鲜市场发生了大规模的爆发。”
在11月26日的“兰茨”节目中，科库勒曾表示，病毒“当然是来自中国，是从中国输入到了意大利，在那里发生了变异”。
苗子（综合报导）
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