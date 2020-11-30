 德病毒学家科库勒再上“兰茨”受访 | 科技环境 | DW | 02.12.2020

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科技环境

德病毒学家科库勒再上“兰茨”受访

德国病毒学家科库勒在一次电视节目中有关新冠病毒的意大利变体在全球传播的说法，被中国国家媒体“部分”引述。德国报章注意到这一做法。科库勒也再上电视节目作出回应。

Virologe Alexander Kekule

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在德国电视二台的一期谈话节目中，哈勒大学医院病毒学家科库勒表示，目前在世界传播的新冠病毒是首先出现在意大利的一种变异体。不过，他也表示，新冠病毒最初是来自中国，传播到意大利后才发生变异的。

在人类遭遇新冠病毒一年之际，在中国官方的信息政策下，不仅中国目前新出现的病例，基本都是“进口食品’引起的，而且对病毒起源的讨论，也越来越多指向外国。 

北京多次强调，尽管首先报告新冠病例，但并不意味着中国就是疫情起源的地方。WHO官员表示，现在就宣称新冠病毒并非起源于中国还具有“很高的猜测成分”，并且强调病毒溯源应该先从最早发现人类感染的地方入手。

一项新的研究得出结果，2019年9月，新冠病毒已经在意大利传播。现在我们是否应该推翻所有关于新冠病毒发源地及其传播来源的认知呢？

意大利学者发现，早在去年9月，该国部分体检者的血液内已有新冠病毒抗体。但是，这是否能证明新冠病毒当时就已开始传播？学术界仍存争议。中国外交部则再次强调病毒溯源是复杂的科学问题，各国应和WHO积极合作。

（德国之声中文网）12月1日，再次以视频方式出现在德国电视二台以主持人兰茨（Markus Lanz）命名的谈话节目中，哈勒大学医院病毒学家科库勒首先笑说：“真正令人惊讶的是，中国人显然也看’兰茨’这个节目，而且觉得有意思。”

科库勒随后说：“我觉得，我们应该考虑，这对于与中国接下来的合作意味着什么。因为我们要找到病毒从哪里来，源头在中国的哪里，这很重要。我记得，中国直到今天还没有允许世卫组织派出团队调查全球瘟疫的源头。”

主持人兰茨随后在节目中展示了中国国家电视台引述科库勒的片段，——以及没有引述的片段，并说“这才是真正有意思的地方”。

兰茨播放的中国国家媒体的新闻片段中说道：“有德国病毒学家表示，目前全球99.5%的新冠病例都可以追溯到意大利北部的一种毒株变体。从根本上说，疫情并非源自武汉。”

这则中国国家媒体的新闻片段之后播放了科库勒11月26日在“兰茨”节目中发言的一部分。科库勒说：“我们今天以很高的可能性知道，它（指意大利北部的病毒变体）比最初武汉的病毒感染性更强。现在在世界各地确认的病毒是在意大利传播开来的病毒。基本上可以说，那里是全球疫情的开始，而不是武汉。”

中国国家媒体的这则新闻接着继续播报说：“此前有研究显示，2019年9月到2020年3月进行肺癌筛查时采集的近千名意大利人血液样本中，超过11%发现新冠病毒抗体，其中约23例阳性结果可追溯到去年9月，表明病毒早在去年夏天就在意大利存在。”

主持人兰茨在播放完这个片段后说，中国国家媒体暗示的说法是：早在去年9月就从意大利开始了，而不再提中国。

[No title]

“兰茨”是一档德国电视二台以主持人Markus Lanz命名的谈话节目

科库勒对此回应说：“的确有这样的数据，即意大利人发现，在过去的血液样本中，可能在去年9月底就能首次测出新冠病毒抗体。类似的还有对意大利大城市废水的调查。巴黎（去年）12月在保留样本中也发现了该病毒。但结论却不同。我们病毒学家说，很明确，该病毒在中国湖北省——很可能在武汉南部——传播已经很长时间，而该病毒在引起人们注意之前已经在个案中传播到世界，——直到武汉的那个海鲜市场发生了大规模的爆发。”

在11月26日的“兰茨”节目中，科库勒曾表示，病毒“当然是来自中国，是从中国输入到了意大利，在那里发生了变异”。

苗子（综合报导）

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