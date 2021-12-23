德病毒学家：“最大的担忧”是中国

（德国之声中文网）"当然奥密克戎(Omicron)也会去中国。而那里使用的疫苗在对抗这种变体时疗效不佳。这是一个真正的风险，对于全球经济来说也是如此"，这位德国柏林夏里特医院病毒学负责人在接受《南德意志报》采访时如是说。

香港大学和香港中文大学医学院的研究人员在一份最新声明中表示，施打三剂中国科兴疫苗并不能产生足够的抗体水平以对抗奥密克戎变异株。而仅接受两剂BNT/辉瑞的人，也需要再接种第三剂的加强针，才能达到足以对抗奥密克戎的抗体水平。研究分析显示，BNT/辉瑞的疫苗相较之下更为有效，因为不论前两剂是BNT/辉瑞疫苗或科兴疫苗，只要第三剂再施打BNT/辉瑞疫苗，便能使人体产生足够抵御奥密克戎的中和抗体。

生产科兴疫苗的北京科兴公司在本月15日曾指，打齐三针科兴疫苗便能有效抵御奥密克戎，但港大和中大的联合研究却未证实此说法。

中国12月13日检出首宗奥密克戎(Omicron)感染者。官媒新华社报道称，当时的那名无症状感染者是12月9日入境。随后天津市疾病预防控制中心针对该感染者进行新冠病毒全基因组测序和序列分析，经中国疾病预防控制中心复核，均确认检出新冠病毒奥密克戎变异株。

彻底清零 vs. 动态清零

新冠疫情于2019年年底在中国武汉大面积爆发后，中国政府的对抗政策已经由彻底清零改为"动态清零"。也就是当出现本土病例时，通过综合防控措施实现快速扑灭疫情的做法。如今距北京冬奥会开幕只剩6个星期。用主办方自己的话说，在新冠疫情背景下举办，"防疫安全工作面临巨大压力和挑战"。组委会专职副主席、秘书长韩子荣周四（12月23日）在中国国务院新闻办公室组织的新闻会上表示，特别是奥密克戎等变异毒株的传播给"全球疫情带来了很大的不确定性"。

韩子荣说，冬奥塞时，将有大量不同国家和地区的涉奥人员来华，人流聚集增加，出现一定数量的阳性病例将成为大概率事件。因此，希望各利益相关方都能严格执行防疫规定，共同应对疫情挑战，确保参赛各方安全。

这一呼吁是在多月以来中国又有一个千万人口大都市实施封城后发出的。近日，当局依据"清零防疫"政策，在1300万人口的西安实施禁足令。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 德国疫情第一个爆发点 2020年2月25日，德国西部海因斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染新冠病毒，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 公共生活大面积停摆 不久后，疫情开始在德国各地迅速蔓延，各州陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴。德国各地居民开始抢购超市商品，卫生纸、面粉、肥皂、酒精等商品被迅速抢购一空。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府拨巨资保就业 厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 累计感染人数破百万 在度过了一个疫情相对较为温和的夏天之后，2020年11月27日，德国的累计感染人数突破百万。虽然当时新增感染数字开始趋稳，但单日死亡人数却达到新高。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。德国卫生部长施潘也在10月感染了新冠病毒。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 默克尔在联邦议院动情演讲 12月9日，联邦总理默克尔在联邦议院激动地发言。她呼吁民众严格遵守防疫措施，限制社交。她眼含泪光地说：“我很抱歉，真心感到抱歉。但每天590人病亡这样的代价太高太高了，这是不行的。”她说：“如果我们现在在圣诞节前夕有太多接触，而最后却成了我们和祖父母度过的最后一个圣诞节，那么我们一定做错了什么，不应该让这种事情发生。”

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 似曾相识又一年 2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。但与此同时，最早在印度被发现的德尔塔变种也开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 第四波呼啸而至 今年8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）已经发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。但是到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府更迭 谁来抗疫？ 德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 住院率成为限制措施的新基准 11月19日，德国看守政府总理默克尔和全国16个州的州长就遏制新一轮新冠疫情的几项措施达成一致。被称为住院率的数据将成为德国实施更严厉措施的新基准。如果一个地区7天内每10万名居民中有3人以上因新冠感染住院，那么2G规定将适用于该州的所有公共休闲活动。如果数值达到每10万人中有6人，将要求人们在规定范围内出示新冠感染阴性测试结果（"2G+"）。当数值达到9时，将实施进一步的措施接触限制等措施。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 圣诞市场商贩忧心忡忡 德国疫情数字屡创新高，传统的圣诞市场到底是开还是不开？在慕尼黑，市政府已经宣布今年再次取消市中心的圣诞市场。而在其他城市，当局仍然犹豫不决。面临重大经济损失的商贩万分无奈。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 死亡人数过十万 据罗伯特·科赫研究所11月25日公布的数字，过去24小时全德国有351名新冠病毒感染者死亡。至此，德国死于新冠肺炎的总人数突破了10万，达到100119人。自疫情爆发以来，德国累计感染人数超过550万。



德国或新推"1G"

当被问及德国是否需要封锁时，德国知名病毒学家德罗斯滕向《南德意志报》表示，有必要等待并观察 "现在开始执行并且已经进一步收紧的措施是否有效。"德罗斯滕认为，如果目前的接触限制不能如愿以偿，可以考虑采取进一步些限制措施。比如只允许接种过加强针（Geboostert）的民众自由活动，他把这个做法称为"1G"。

针对奥密克戎究竟有多危险的问题。德罗斯滕指出，目前仍然不确定这个新冠变种病毒是否从一开始就不容易造成重症。他指出，最新来自南非、英国和苏格兰的研究结果表明，民众的普遍抗体越强，奥密克戎病毒就越不太可能导致重症的出现。但这种关联结果只是相对的，并不是绝对的。

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