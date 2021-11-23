 德病毒学家：″已接种、已康复或已死亡″的警告是错误的 | 德国新闻 | DW | 24.11.2021

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德国新闻

德病毒学家："已接种、已康复或已死亡"的警告是错误的

德国卫生部长施潘最新表示，今年冬天结束时，德国的情况可能就是人们“要么接种了疫苗，要么新冠病愈，要么已经死亡”。获得免疫力只有感染新冠和接种疫苗两种方式，“而我们推荐接种疫苗”，他说。针对施潘此言，德国病毒学家施特里克（Hendrik Streeck）接受了德国之声采访。

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