德病毒学家："已接种、已康复或已死亡"的警告是错误的

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德国卫生部长施潘最新表示，今年冬天结束时，德国的情况可能就是人们“要么接种了疫苗，要么新冠病愈，要么已经死亡”。获得免疫力只有感染新冠和接种疫苗两种方式，“而我们推荐接种疫苗”，他说。针对施潘此言，德国病毒学家施特里克（Hendrik Streeck）接受了德国之声采访。
每天3、5万新增新冠病例，许多地方医院病床告急，总死亡人数逼近10万，而疫苗接种率增长却极为缓慢，完全接种比例只有68%——面对汹涌的第四波疫情，德国掀起了一场是否该引入疫苗接种义务的讨论。
欧洲多国正在遭受汹涌的新一波新冠疫情。为应对这一局面，美国国务院日前发布了针对德国、丹麦等国的旅行警示。
德国最新修订的《防疫法》11月24日正式生效。但是，修订案是否足以遏制汹涌的第四波新冠疫情，还是一个未知数。现在，越来越多的人开始讨论“前疫苗时代”的“古老”防疫手段：封城禁足。
奥地利政府再度祭出严厉抗疫措施。本周一（11月15日）起，未接种疫苗者被禁足在家，除非有特殊理由，方可外出。随着当局近期表现出强硬态度，该国国民中的新冠疫苗接种意愿明显增加。
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