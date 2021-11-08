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德甲

德国足球甲级联赛（Ｂｕｎｄｅｓｌｉｇａ， 简称德甲）是德国足球最高等级的赛事类别。

德甲作为欧洲五大联赛之一，也是全球平均上座率最高的足球联赛，其在2011-12赛季以场均45,134人的现场观战人数在全球所有体育联盟中排名第二。德甲共有１８支球队。拜仁慕尼黑是德甲最为成功的球队，共获得22次德国冠军。

勇敢追梦：突尼斯首位女裁判 08.11.2021

Dorsaf al-Qanawaty是首名成为足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在这个男性主导的行业中，凭借一股对这份职业的热情与坚持，她闯出了自己的一片天。
Supporters of Guangzhou Evergrande cheer for their team during the Chinese Super League (CSL) final football match between Guangzhou Evergrande and Jiangsu Suning in Suzhou in China's eastern Jiangsu province on November 12, 2020. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

重金狠砸近十年 中国足球向何方？ 03.10.2021

为能跻身世界一流队伍，10年来，中国对本国足球做了大规模投资，种子是否已经发芽，颇值得怀疑。眼下，该运动项目的经济状况引人注目。
Nur zur abgesprochenen Berichterstattung! *** Das deutsche Team von 1981 Ort: Taipei Zeit: 1981 Quelle: Corso Film und Fernsehproduktion Corso Film und Fernsehproduktion stellt der DW das Foto zur einmaligen Verwendung zur Verfügung.

当德国遇到台湾：德国女足的“台北奇迹” 07.08.2021

谁会想到常被讥为“足球沙漠”的台湾，曾经对德国女足的发展做出重大贡献。一部名为“台北奇迹”的记录片，见证了这段历史。
Soccer Football - Euro 2020 - Fans gather for Italy v England - Wembley Stadium, London, Britain - July 11, 2021 England fans and police are seen outside Wembley stadium during the match Action Images via Reuters/Peter Cziborra

温布利球场： 无票球迷硬闯入场 12.07.2021

欧洲杯决赛允许6万人入场观看，似乎远远满足不了需求。决赛之前，数百名无票球迷冲破障碍线，进入温布利球场，导致发生本不该发生的追逐场面。
Soccer Football - Euro 2020 - Round of 16 - England v Germany - Wembley Stadium, London, Britain - June 29, 2021 The score at the end of the match Pool via REUTERS/Catherine Ivill

德国小球迷遭网暴 英国人发起募捐 结局暖心 10.07.2021

在欧洲杯被英格兰淘汰后德国小女孩痛哭的画面传遍世界，她也遭遇一些英格兰球迷的网暴，这让很多人看不过眼。一位英国人为她发起众筹，而小女孩一家人决定把4万多欧元募集款全部捐出。

18/06/2021 Die 42 Jahre alte Elefanten Leitkuh Yashoda ist das ElefanTORakel aus dem Hamburger Tierpark Hagenbeck und meint es zum nächsten EM - Spiel der DFB Elf gut mit der Mannschaft. Sie zog die Deutsche Fahne aus einer Box und wedelte sie durch die Luft. Zu jedem Spiel der Deutschen Fussball Nationalmannschaft bei der EM versuchet das ElefanTORakel das Ergebnis der DFB Elf vorher zu sagen. +++ dpa-Bildfunk +++

欧洲杯德英对决 大象预测胜利的是… 29.06.2021

德国和英国即将在欧洲杯八分之一决赛捉对厮杀。已经正确预测三场比赛结果的汉堡动物园印度象Yoshoda，这次觉得谁会胜出呢？
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** AMSTERDAM - Football fans watch the eighth final between the Netherlands and the Czech Republic on a terrace. Visitors had to be tested in advance via Testing for Access and once did not have to keep within 1.5 meters. ANP RAMON VAN FLYMEN PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xHollandsexHoogtex/xxANPx x433108849x

挡不住球迷热情 欧洲杯将重燃疫情？ 28.06.2021

新冠Delta变种病毒正在欧洲迅速扩散，多个国家疫情又起。与此同时，欧锦赛正如火如荼开打，大批球迷前往各地球场为自己支持的球队呐喊助威，专家担心球迷四处移动将加速下一波疫情爆发。
epa05578426 Hungarian Prime Minister Viktor Orban watches the training session of the Hungarian national soccer team at the Skonto Stadium in Riga, Latvia, 09 October 2016. Hungary will face Latvia in the FIFA World Cup 2018 qualifying soccer match on 10 October 2016. EPA/TOMS KALNINS +++ dpa-Bildfunk +++

“彩虹”继续发酵 匈牙利总理拒来德观赛 23.06.2021

“彩虹”旗引发的争论为周三晚间欧洲杯德国对阵匈牙利的比赛蒙上了政治色彩。匈牙利总理奥尔班宣布取消原定前来慕尼黑观看比赛的计划。而欧盟方面则形容奥尔班推出的同性恋法规“令人不齿”。
UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2020 in Muenchen mit Zuschauer Archivfoto:. FOTOMONTAGE: Bleibt Muenchen EM Gastgeber Die Europaeische Fussball-Union hat den Druck auf den deutschen EM-Standort Muenchen erhoeht und eine Frist fuer eine Zuschauer-Garantie gesetzt. Am heutigen 23.04. will die Uefa entscheiden, ob Muenchen Spielort fuer drei Vorrundenspiele und ein Viertelfinale beiben wird, Archivfoto: Die Allianz Arena leuchtet in den Regenbogenfarben als Zeichen fuer Toleranz und gegen Diskriminierung. Uebersicht,Aussenaufnahme. Fussball 1. Bundesliga Saison 2020/2021,19.Spieltag,Spieltag19, FC Bayern Muenchen-TSG 1899 H

欧洲杯2020：欧足联禁止慕尼黑体育馆亮灯彩虹 22.06.2021

本周三（6月23日），本届欧洲杯赛同组的德国和匈牙利队将首次对阵，主赛场慕尼黑体育馆原计划用彩虹色点亮，呼吁社会宽容。不过，欧足联予以拒绝。现在，其它城市要以彩虹色照亮它们的体育场馆。
Soccer Football - Euro 2020 - Portugal Press Conference - Puskas Arena, Budapest, Hungary - June 14, 2021 Portugal's Cristiano Ronaldo and Fernando Santos during the press conference UEFA/Handout via REUTERS ??ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

拒绝和可口可乐同框！ C罗正面刚 18.06.2021

C罗在新闻发布会上挪开面前的可口可乐，并举起一瓶矿泉水。这个小插曲引起大波澜，可口可乐股价应声下跌，市值一度缩水40亿美元。事后，欧足联提醒各球队在新闻发布会上勿要移走赞助商的饮料。
Soccer Football - 2022 World Cup - African Qualifiers Draw - Nile Ritz-Carlton Hotel, Cairo, Egypt - January 21, 2020 General view of French former professional footballer Marcel Desailly and Ivory Coast coach Clementine Toure on stage during the draw REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

受疫情影响 世界杯预选赛苏州赛事易地举行 31.05.2021

由于叙利亚和马尔代夫队出现新冠感染，原定本周起在苏州举行的世界杯预选赛部分赛事因外国球队不能入境，比赛只能易地举行。
22.05.2021, Bayern, München: Fußball: Bundesliga, FC Bayern München - FC Augsburg, 34. Spieltag in der Allianz-Arena. Münchens Trainer Hansi Flick steht nach dem Spiel auf dem Platz. Flick soll laut einem Bericht der «Bild» am heutigen Dienstag den Vertrag als neuer Bundestrainer nach der Fußball-EM unterschreiben. Dem Blatt zufolge soll das Arbeitspapapier des 56 Jahre alten ehemaligen Co-Trainers von Löw bis nach der Heim-Europameisterschaft 2024 gültig sein. Foto: Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

来认识一下未来德国队的新主帅：汉西·弗利克 25.05.2021

此前就几乎无人怀疑这一人事决定，而现在则是正式的了：汉西·弗利克（Hansi Flick）将在本届欧洲锦标赛后接替勒夫任德国国家足球队主教练。他的前任业已化解了最后的龃龉。

Soccer Football - Premier League - Leeds United v Liverpool - Elland Road, Leeds, Britain - April 19, 2021 People protest the planned European Super League outside the stadium before the match. It was announced twelve of Europe's top football clubs will launch a breakaway Super League REUTERS/Lee Smith

另立门户？谈何容易！欧洲超级联赛项目受重挫 21.04.2021

欧洲超级联赛项目已经震颤欧洲足球界整整两天。而现在，英超六豪门宣布退出该项目，更多俱乐部也敲起了退堂鼓。​项目发起人、尤文图斯俱乐部主席阿涅利直言，欧洲超级联赛已然“死亡”。
Fußball: WM-Qualifikation Europa, Deutschland - Island, Gruppenphase, Gruppe J, 1. Spieltag in der Schauinsland-Reisen-Arena. Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft stehen zusammen und bilden den Schriftzug Human Rights. WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

球员声援人权 德国会抵制2022世界杯吗？ 26.03.2021

德国足球国家队周四以3:0击败冰岛，取得世界杯预选赛中的首场胜利。除了比赛本身的成绩之外，球员们在开赛之前身穿黑色T恤组成“人权”字样的行动也引起关注。2022世界杯主办国卡塔尔因人权问题饱受诟病，民调显示多数德国人支持抵制将于明年举行的这一赛事。
Links: Fussball; Testspiel; Freundschaftsspiel; A-Nationalmannschaft; Deutschland gegen Tschechien am 11.11.2020 in Leipzig. UBz: Bundestrainer, Trainer, Joachim, Jogi, Loew, Löw, Deutschland. Gemäß den Vorgaben des DFB, Deutscher Fußball Bund, ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. NUR FÜR REDAKTIONELLE VERWENDUNG. FOR EDITORIAL USE ONLY. Rechts: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt an einer Pressekonferenz im Anschluss an den 13. Integrationsgipfel im Kanzleramt teil.

让抠鼻屎的时尚先生和“我们能做到”同框 11.03.2021

德国总理默克尔和国家足球队教练勒夫有什么共同之处？除了他俩都是德国足球队的忠实支持者。可能有人会说他俩都是一开始被严重不看好，被低估——然后带领德国走向巅峰的人。2021年，两人还有一个新的共同之处——都会在这一年“下课”。

激流勇退 德国国足主帅勒夫宣布欧洲杯后辞职 10.03.2021

勒夫表示在2021年欧洲杯之后将不再继续执教德国队。他2006年起担任德国国家队总教练一职，曾在2014年带领德国队赢得世界杯冠军。
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