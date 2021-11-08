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德国足球甲级联赛（Ｂｕｎｄｅｓｌｉｇａ， 简称德甲）是德国足球最高等级的赛事类别。
德甲作为欧洲五大联赛之一，也是全球平均上座率最高的足球联赛，其在2011-12赛季以场均45,134人的现场观战人数在全球所有体育联盟中排名第二。德甲共有１８支球队。拜仁慕尼黑是德甲最为成功的球队，共获得22次德国冠军。
Dorsaf al-Qanawaty是首名成为足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在这个男性主导的行业中，凭借一股对这份职业的热情与坚持，她闯出了自己的一片天。
为能跻身世界一流队伍，10年来，中国对本国足球做了大规模投资，种子是否已经发芽，颇值得怀疑。眼下，该运动项目的经济状况引人注目。
谁会想到常被讥为“足球沙漠”的台湾，曾经对德国女足的发展做出重大贡献。一部名为“台北奇迹”的记录片，见证了这段历史。
欧洲杯决赛允许6万人入场观看，似乎远远满足不了需求。决赛之前，数百名无票球迷冲破障碍线，进入温布利球场，导致发生本不该发生的追逐场面。
在欧洲杯被英格兰淘汰后德国小女孩痛哭的画面传遍世界，她也遭遇一些英格兰球迷的网暴，这让很多人看不过眼。一位英国人为她发起众筹，而小女孩一家人决定把4万多欧元募集款全部捐出。
德国和英国即将在欧洲杯八分之一决赛捉对厮杀。已经正确预测三场比赛结果的汉堡动物园印度象Yoshoda，这次觉得谁会胜出呢？
新冠Delta变种病毒正在欧洲迅速扩散，多个国家疫情又起。与此同时，欧锦赛正如火如荼开打，大批球迷前往各地球场为自己支持的球队呐喊助威，专家担心球迷四处移动将加速下一波疫情爆发。
“彩虹”旗引发的争论为周三晚间欧洲杯德国对阵匈牙利的比赛蒙上了政治色彩。匈牙利总理奥尔班宣布取消原定前来慕尼黑观看比赛的计划。而欧盟方面则形容奥尔班推出的同性恋法规“令人不齿”。
本周三（6月23日），本届欧洲杯赛同组的德国和匈牙利队将首次对阵，主赛场慕尼黑体育馆原计划用彩虹色点亮，呼吁社会宽容。不过，欧足联予以拒绝。现在，其它城市要以彩虹色照亮它们的体育场馆。
C罗在新闻发布会上挪开面前的可口可乐，并举起一瓶矿泉水。这个小插曲引起大波澜，可口可乐股价应声下跌，市值一度缩水40亿美元。事后，欧足联提醒各球队在新闻发布会上勿要移走赞助商的饮料。
由于叙利亚和马尔代夫队出现新冠感染，原定本周起在苏州举行的世界杯预选赛部分赛事因外国球队不能入境，比赛只能易地举行。
此前就几乎无人怀疑这一人事决定，而现在则是正式的了：汉西·弗利克（Hansi Flick）将在本届欧洲锦标赛后接替勒夫任德国国家足球队主教练。他的前任业已化解了最后的龃龉。
欧洲超级联赛项目已经震颤欧洲足球界整整两天。而现在，英超六豪门宣布退出该项目，更多俱乐部也敲起了退堂鼓。项目发起人、尤文图斯俱乐部主席阿涅利直言，欧洲超级联赛已然“死亡”。
德国足球国家队周四以3:0击败冰岛，取得世界杯预选赛中的首场胜利。除了比赛本身的成绩之外，球员们在开赛之前身穿黑色T恤组成“人权”字样的行动也引起关注。2022世界杯主办国卡塔尔因人权问题饱受诟病，民调显示多数德国人支持抵制将于明年举行的这一赛事。
德国总理默克尔和国家足球队教练勒夫有什么共同之处？除了他俩都是德国足球队的忠实支持者。可能有人会说他俩都是一开始被严重不看好，被低估——然后带领德国走向巅峰的人。2021年，两人还有一个新的共同之处——都会在这一年“下课”。
勒夫表示在2021年欧洲杯之后将不再继续执教德国队。他2006年起担任德国国家队总教练一职，曾在2014年带领德国队赢得世界杯冠军。
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