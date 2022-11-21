德国足球甲级联赛（Ｂｕｎｄｅｓｌｉｇａ， 简称德甲）是德国足球最高等级的赛事类别。

德甲作为欧洲五大联赛之一，也是全球平均上座率最高的足球联赛，其在2011-12赛季以场均45,134人的现场观战人数在全球所有体育联盟中排名第二。德甲共有１８支球队。拜仁慕尼黑是德甲最为成功的球队，共获得22次德国冠军。