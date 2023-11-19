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德国足球甲级联赛（Ｂｕｎｄｅｓｌｉｇａ， 简称德甲）是德国足球最高等级的赛事类别。
德甲作为欧洲五大联赛之一，也是全球平均上座率最高的足球联赛，其在2011-12赛季以场均45,134人的现场观战人数在全球所有体育联盟中排名第二。德甲共有１８支球队。拜仁慕尼黑是德甲最为成功的球队，共获得22次德国冠军。
虽然自称足球迷，希望将中国建设成为“足球强国”，但是习近平似乎对中国国家足球队也失去了信心。日前在与泰国总理赛塔聊天时，他听说中国队战胜了泰国之后表示，可能“侥幸成分大”，并表示中国队的水平“有起伏”。
梅西目前效力的美国足球俱乐部“迈阿密国际”周三宣布，本月前往中国参赛计划已经取消。赛事主办方NSN表示，取消赛事是为了表达对已故李克强总理的尊重。
极端伊斯兰组织哈马斯在以色列的恐怖活动也直接影响到海外的以色列人和犹太人。他们担心在欧洲也会受到哈马斯及其支持者的暴力。
上周六德国在沃尔夫斯堡以1-4惨败日本队。一天后，德国足协宣布解雇国家队主教练汉斯·弗利克（Hansi Flick），其两年的执教期内德国队始终战绩不佳。
沙特一家足球俱乐部据称为法国球星姆巴佩开出了创纪录的转会费。更疯狂的是，有消息指给姆巴佩的年薪报价也是惊人的数字。一众篮球顶流都表示羡慕。
女足世界杯开赛前数小时，奥克兰市中心发生枪击事件，导致3人死亡，另有数人受伤。新西兰总理希普金斯表示，在新西兰举行的这场比赛将按计划进行。
2023年澳大利亚和新西兰合办的女足世界杯即将开赛。德国之声DW的体育记者们将在布里斯班和奥克兰对两个主办国进行更加深入的探访和报道。
一星期前的北京工人体育场，一名中国年轻球迷闯入了阿根廷与澳大利亚友谊赛的球场中央，并与梅西等大牌球星击掌拥抱。后来他遭到了行政拘留5天的处罚。这是否有量刑过重之嫌？德国又会怎样处理此类事件？
阿根廷「球王」梅西到中國參加足球友誼賽，「因爲護照簽證問題卡關不能入境」、「還問台灣不是中國的嗎？」網路發燒到中國足協出面闢謠，證明了在網路時代，普通人也可以成爲影響衆人的「巨人」。
计划中数十亿欧元投资者入股德国足球联赛的交易未能成功。在德国足联的大会上，这项计划没有得到与潜在资金提供者进行谈判所必需的多数支持。
德国人眼中的英国人是什么样子？酷爱喝茶、疯狂政坛、黑暗料理、过分有礼……我们整理出德国人对英国人的10大刻板印象。
从去年11月至今已经有9名中国足球领域高层先后遭到调查。官员指出，将会针对足球领域腐败问题深入查找，意指未来可能还会有足球界人士落马。另外，中国男足在过去一直受到重点关注但仍无起色，不过人们反而在中国女足看到了更多潜力。
你可知道，女子足球在几十年前还是被嘲笑，甚至被禁止的东西，现在却有了越来越大的影响力，尤其在德国，但不仅仅在德国。
中国足坛近日来多名现任高层以及前领导频繁"出事"，折射腐败问题的普遍性和严重性。习近平对国足冲出亚洲、走向世界的美好愿望面临成为空谈的危险。
5年前泰国被困岩洞两周最终获救的足球队一队员突然在英国去世。死亡原因未被公布。
中国立志成为世界足球强国。随着2023年世界杯的临近，中国为女足制定了一项长期计划。针对男足的类似计划成功机会渺茫，但女足成功的可能性就大多了。
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