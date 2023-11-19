假如拥抱梅西事件发生在德国 球迷受何处罚?

一星期前的北京工人体育场，一名中国年轻球迷闯入了阿根廷与澳大利亚友谊赛的球场中央，并与梅西等大牌球星击掌拥抱。后来他遭到了行政拘留5天的处罚。这是否有量刑过重之嫌？德国又会怎样处理此类事件？