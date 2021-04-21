德甲赛季近尾声 拜仁实现九连冠

（德国之声中文网）拜仁的球衣上有可能增加一颗星了！ 这已经是拜仁连续第九次夺冠，也是德甲成立以来的第三十个冠军称号。 由于周六下午的赛事中，多特蒙德已经战胜了排名第二的RB莱比锡队，以至于本赛季还剩三轮比赛时，拜仁慕尼黑就已领先第二名十分，从而稳坐冠军宝座。

周六晚间同明兴格拉德巴赫的比赛开哨之前，即将离任的拜仁教头汉西·弗利克（ Hansi Flick）就已表示：“这个局面当然会让我们有些小高兴，但我们还是会全力以赴迎战对手。”果不其然，拜仁确实展示了他们的冠军称号当之无愧。

拜仁以 6:0的悬殊比分，将对手明兴格拉德巴赫大卸八块。其中罗伯特·莱万多夫斯基一人连下三城，穆勒、科曼和萨内也分别破门一次。莱万多夫斯基赛后对记者说：“我们就是要在球场上告诉大家，谁才是德甲名副其实的冠军。今天我们踢得特别好，也进了很多球。”今天的比赛，使莱万多夫斯基的本赛季进球记录从37涨到了39，距离盖德·穆勒1971/72 创下的40颗赛季进球记录，仅剩一球之差。这位波兰籍世界足球先生承诺，“我会继续加油！”

本赛季德甲还剩两场比赛，目前，拜仁慕尼黑积分74分，比排名第二的莱比锡领先十分。沃尔夫斯堡和多特蒙德分别排名第三和第四。沙尔克仅积18分，降级已成定局。柏林赫塔、比勒菲尔德、不来梅和科隆比分接近，均徘徊在降级区内外，最后两场比赛，必有一番恶斗。

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