 德甲赛季近尾声 拜仁实现九连冠 | 足坛体坛 | DW | 09.05.2021

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足坛体坛

德甲赛季近尾声 拜仁实现九连冠

由于多特蒙德此前已经击败了排名第二的RB莱比锡队，拜仁当晚出场迎战明兴格拉德巴赫时，德甲冠军称号已成毫无悬念的囊中之物。这已经是拜仁慕尼黑连续第九次夺得德甲冠军称号。

Fußball Bundesliga | FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach | Deutscher Meister

（德国之声中文网）拜仁的球衣上有可能增加一颗星了！ 这已经是拜仁连续第九次夺冠，也是德甲成立以来的第三十个冠军称号。 由于周六下午的赛事中，多特蒙德已经战胜了排名第二的RB莱比锡队，以至于本赛季还剩三轮比赛时，拜仁慕尼黑就已领先第二名十分，从而稳坐冠军宝座。

周六晚间同明兴格拉德巴赫的比赛开哨之前，即将离任的拜仁教头汉西·弗利克（ Hansi Flick）就已表示：“这个局面当然会让我们有些小高兴，但我们还是会全力以赴迎战对手。”果不其然，拜仁确实展示了他们的冠军称号当之无愧。

Fußball Bundesliga | Borussia Dortmund - RB Leipzig

多特蒙德战胜莱比锡，提前宣告拜仁夺冠！

拜仁以 6:0的悬殊比分，将对手明兴格拉德巴赫大卸八块。其中罗伯特·莱万多夫斯基一人连下三城，穆勒、科曼和萨内也分别破门一次。莱万多夫斯基赛后对记者说：“我们就是要在球场上告诉大家，谁才是德甲名副其实的冠军。今天我们踢得特别好，也进了很多球。”今天的比赛，使莱万多夫斯基的本赛季进球记录从37涨到了39，距离盖德·穆勒1971/72 创下的40颗赛季进球记录，仅剩一球之差。这位波兰籍世界足球先生承诺，“我会继续加油！”

本赛季德甲还剩两场比赛，目前，拜仁慕尼黑积分74分，比排名第二的莱比锡领先十分。沃尔夫斯堡和多特蒙德分别排名第三和第四。沙尔克仅积18分，降级已成定局。柏林赫塔、比勒菲尔德、不来梅和科隆比分接近，均徘徊在降级区内外，最后两场比赛，必有一番恶斗。

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  • 1971 - 1. Fußball-Bundesliga Bayern München - 1. FC Köln (picture-alliance/dpa/Rauchwetter)

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    1. Gerd Müller 365球

    盖德·穆勒（Gerd Müller）的纪录无与伦比。在1965年至1979年之间，他只为拜仁慕尼黑效力，在此期间赢得了四次德国冠军。他获得了七次令人印象深刻的金靴奖，并且在五个赛季中进球数超过了他参加比赛的次数。在1971/72赛季，他打进40球-并且至今仍保持这一纪录。

  • Rekordspieler der Bundesliga Bildergalerie Klaus Fischer (Imago Images)

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    2. Klaus Fischer 268球

    克劳斯·菲舍尔（Klaus Fischer）比穆勒多踢了100场比赛，但少进97球。菲舍尔为沙尔克赢得了最多的进球，足足有182粒。他还曾为1860慕尼黑，科隆和波鸿效力。费舍尔的德甲生涯从1968年到1988年持续了20年。

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    为你细数:德甲历史上10大射手

    3. Robert Lewandowski 227球

    勒万多夫斯基（Robert Lewandowski）可能一直梦想着转会至皇家马德里，但从未成功。而这么多年，他已经成为德甲当仁不让的一员。他在多特蒙德的四个赛季中攻入74球，然后加盟拜仁慕尼黑，至今已踢入153球。尽管今年已经31岁，莱万多夫斯基追逐在进球榜晋升的过程尚未结束。（截至：2020年4月23日）

  • Jupp Heynckes Fußball (Imago Images)

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    4. Jupp Heynckes 220球

    在海因克斯（Jupp Heynckes）成功成为教练之前，他是德甲有史以来最出色的前锋之一。他在德甲为门兴格拉德巴赫和汉诺威效力了14年。海因克斯是格拉德巴赫历史上进球最多的射手（195），并赢得了四次德国冠军。

  • Manfred Burgsmüller BVB gegen Paul Breitner Bayern (Imago Images)

    为你细数:德甲历史上10大射手

    5. Manfred Burgsmüller 213球

    在1967年至1990年之间，外号“曼尼”的伯格斯穆勒（Manfred Burgsmüller）以他的盘带能力使对手感到困惑。他曾在德甲效力埃森，多特蒙德，纽伦堡和不莱梅队，并且是多特蒙德队有史以来射门成功次数最多的射手，共打入135个进球。在他的足球生涯之后，伯格斯穆勒在美式橄榄球队“莱茵烈焰”（Rhein Fire）效力了六年。于2019年5月去世，享年69岁。

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96 (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    为你细数:德甲历史上10大射手

    6. Claudio Pizarro 197球

    1999年，这位秘鲁人加入不来梅（Werder Bremen）时刚好20岁。除了短暂加入切尔西（Chelsea）之外，外号“披萨（Pizza）”的皮萨罗（Claudio Pizarro）一直是德甲联赛的常客。他两次（2001年和2012年）从不来梅转到拜仁。在科隆度过一个赛季之后，41岁的他第五次加入不来梅，他计划在2020年夏天结束职业生涯。（截至2020年4月23日）

  • Ulf Kirsten beim Torschuß gegen den Bochumer Torhüter Uwe Gospodarek (Imago Images)

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    7. Ulf Kirsten 181球

    东德时期，克尔斯滕（Ulf Kirsten）在为德累斯顿迪那摩队效力时已经是一位极具杀伤力的前锋。 1990年，他移居勒沃库森，直到2003年他的职业生涯结束为止，他为这个莱茵河畔的德甲联赛俱乐部出场350次，还三度获得金靴奖。

  • Stefan Kuntz präsentiert die Meisterschale (Imago Images)

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    8. Stefan Kuntz 179球

    波鸿、乌尔丁根，然后从凯撒斯劳滕又回到波鸿，最后回到比勒费尔德的斯蒂芬·昆茨（Stefan Kuntz）从未为任何一家大牌德甲俱乐部效力。尽管如此，今天负责德国U21青年赛的这位球员还是在1986年效力波鸿时赢得了金靴奖。他还曾两次在凯泽斯劳滕获此殊荣，并在那里获得了德国杯（1990年）和德甲联赛（1991年）的冠军。

  • Fußball DFB-Pokalfinale 1976 1977, Wiederholungsspiel (Imago Images)

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    9. Dieter Müller 177球

    迪特勒·穆勒（Dieter Müller）至今仍保持着着德甲联赛单场进球的纪录：1977年8月17日，他在科隆7-2战胜不来梅的比赛中打进6球。尽管穆勒在科隆度过了职业生涯的大部分时间，但他还曾在德甲效力于奥芬巴赫，斯图加特和萨尔布吕肯。在1977至1986年之间，他踢满了303场德甲联赛。

  • Klaus Allofs Bremen Torjubel (Imago Images)

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    10. Klaus Allofs - 177球

    科隆斥资225万马克（合115万欧元）在杜塞尔多夫前锋克劳斯·阿洛夫斯（Klaus Allofs）身上以换下迪特·穆勒，创下了当时德甲联赛的最高纪录。很少有人会预料到，他能够像前任一样攻入177粒进球，尽管为此他额外需要121场比赛。在法国呆了几年后，阿洛夫斯还曾为不来梅效力。

    作者: Andreas Sten-Ziemons


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