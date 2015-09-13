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德甲图集

关注德甲赛事，聚焦德国足坛！

德国职业足坛最高级别赛事，各路劲旅争夺赛季冠军！

Fussball Bundesliga FC Bayern München vs. FC Augsburg

德甲联赛第四轮精彩图集 13.09.2015

本周末，德甲联赛进入到了第4轮。拜仁慕尼黑在上半场0:1落后的情况下，下半场连扳两城，险胜弱旅奥格斯堡。并列积分榜首的多特蒙德则大胜汉诺威96，和拜仁一样实现开局四连胜。
Fußball Bundesliga VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt

德甲联赛第3轮图片集锦 30.08.2015

这个周末，德甲联赛展开第三轮较量，下面是我们为您带来的本轮精彩图片。
Bundesliga SC Freiburg - FC Bayern München Nils Petersen

德甲联赛第33轮图集 16.05.2015

拜仁提前夺冠，让本赛季德甲的冠军悬念早早揭晓，本赛季德甲倒数第二轮中，“保级大战”抢尽风头。
Fußball Bundesliga 32. Spieltag SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg

德甲联赛第32轮图集 09.05.2015

拜仁再次输球，门兴继续挺进；保级战依然扣人心弦。
Fußball Bundesliga Schalke vs Stuttgart

德甲联赛第31轮图片集锦 03.05.2015

在德甲第31轮，已经锁定冠军的拜仁负于勒沃库森，后者目前积分榜排名第二。沙尔克和帕德博恩都取得了至关重要的胜利。
Fußball Bundesliga Bayern München vs. Hertha BSC

德甲联赛第30轮图片集锦 26.04.2015

拜仁慕尼黑在卫冕之路上又迈出坚实一步，汉堡队主场小胜重燃保级希望，美茵茨则力克沙尔克04提前宣告保级成功，多特蒙德则依然有夺得欧联杯资格的机会。
Bundesliga 1899 Hoffenheim Borussia Mönchengladbach

德甲联赛第27轮图集 05.04.2015

本轮比赛中，拜仁慕尼黑、沃尔夫斯堡、门兴格拉德巴赫和勒沃库森等排名靠前的球队均获得胜利。而法兰克福两度领先却没能赢球，弗赖堡则在保级战中获得重要三分。
Bundesliga-Aktion gegen Diskriminierung in Freiburg

德甲联赛第26轮图集 22.03.2015

本轮联赛中，濒于降级的斯图加特以及弗赖堡队都取得了主场胜利，重燃保级希望。此外，本轮联赛也旗帜鲜明地反对歧视以及排外思潮。
Fußball 1. Bundesliga Wolfsburg - Köln

德甲联赛第17轮 21.12.2014

德甲第17轮比赛中，拜仁队继续巩固了积分榜榜首的地位。多特蒙德再次败北，难以摆脱降级危险。勒沃库森、沙尔克和门兴小有斩获。柏林赫塔队在与霍芬海姆的较量中0:5惨败。
Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Berlin 17.12.2014

德甲联赛第16轮 19.12.2014

拜仁慕尼黑轻松战胜弗莱堡，而多特蒙德则迎来一场平局。汉堡与斯图加特的榜尾大战结局出人意料。
Fußball Bundesliga VfL Wolfsburg vs SC Paderborn 07

德甲联赛第15轮 14.12.2014

拜仁慕尼黑第20次拿下德甲“秋季冠军”。沙尔克和多特蒙德则不得不吞下失利的苦果，后者更是再次陷入降级区。
Bundesliga 14. Spieltag Wolfsburg vs Hannover

德甲联赛第14轮 07.12.2014

拜仁慕尼黑队以及所有冠军杯候选队都拿下3分。奥格斯堡战胜对手，保持了良好的竞技状态。斯图加特则战况不佳，成了排行榜上的垫底。
Fußballbundesliga 13. Spieltag 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen Tor

德甲联赛第13轮 30.11.2014

德甲第十三轮比赛结束，拜仁队继续保持榜首地位。不来梅摆脱了降级的危险。亨特拉尔维沙尔克攻入三球。
Fußball Bundesliga Hamburger SV vs. SV Werder Bremen

德甲联赛第12轮 23.11.2014

拜仁慕尼黑主场不出所料的取得胜利，而其竞争者们的脚步也没有放缓。勒沃库森就在汉诺威客场胜出，排名提升到第四位。
AUGSBURG, GERMANY - NOVEMBER 08: Tobias Werner (C) of Augsburg scores his team's first goal against Lukas Kruse, goalkeeper of Paderborn (R: Jens Wemmer of Paderborn) during the Bundesliga match between FC Augsburg and SC Paderborn 07 at SGL Arena on November 8, 2014 in Augsburg, Germany. (Photo by Johannes Simon/Bongarts/Getty Images)

德甲联赛第11轮 09.11.2014

德甲第11轮比赛有不少看点，拜仁的穆勒上演帽子戏法，科隆队客场在霍芬海姆进球多得让人看不过来，多特蒙德还没能从积分榜底爬上来。
Moenchengladbach's midfielder Patrick Herrmann celebrates scoring the 2-1 goal with midfielder Andre Hahn (L) during the German first division Bundesliga football match Borussia Moenchengladbach vs 1899 Hoffenheim in Moenchengladbach, western Germany on November 2, 2014. AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZ RESTRICTIONS / EMBARGO DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER MATCH. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050. (Photo credit should read PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images)

德甲联赛第10轮 02.11.2014

汉堡队胜勒沃库森，沃尔斯堡队赢斯图加特。第10场比赛还有哪些精彩画面？
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