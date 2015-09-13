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德国职业足坛最高级别赛事，各路劲旅争夺赛季冠军！
本周末，德甲联赛进入到了第4轮。拜仁慕尼黑在上半场0:1落后的情况下，下半场连扳两城，险胜弱旅奥格斯堡。并列积分榜首的多特蒙德则大胜汉诺威96，和拜仁一样实现开局四连胜。
这个周末，德甲联赛展开第三轮较量，下面是我们为您带来的本轮精彩图片。
拜仁提前夺冠，让本赛季德甲的冠军悬念早早揭晓，本赛季德甲倒数第二轮中，“保级大战”抢尽风头。
拜仁再次输球，门兴继续挺进；保级战依然扣人心弦。
在德甲第31轮，已经锁定冠军的拜仁负于勒沃库森，后者目前积分榜排名第二。沙尔克和帕德博恩都取得了至关重要的胜利。
拜仁慕尼黑在卫冕之路上又迈出坚实一步，汉堡队主场小胜重燃保级希望，美茵茨则力克沙尔克04提前宣告保级成功，多特蒙德则依然有夺得欧联杯资格的机会。
本轮比赛中，拜仁慕尼黑、沃尔夫斯堡、门兴格拉德巴赫和勒沃库森等排名靠前的球队均获得胜利。而法兰克福两度领先却没能赢球，弗赖堡则在保级战中获得重要三分。
本轮联赛中，濒于降级的斯图加特以及弗赖堡队都取得了主场胜利，重燃保级希望。此外，本轮联赛也旗帜鲜明地反对歧视以及排外思潮。
德甲第17轮比赛中，拜仁队继续巩固了积分榜榜首的地位。多特蒙德再次败北，难以摆脱降级危险。勒沃库森、沙尔克和门兴小有斩获。柏林赫塔队在与霍芬海姆的较量中0:5惨败。
拜仁慕尼黑轻松战胜弗莱堡，而多特蒙德则迎来一场平局。汉堡与斯图加特的榜尾大战结局出人意料。
拜仁慕尼黑第20次拿下德甲“秋季冠军”。沙尔克和多特蒙德则不得不吞下失利的苦果，后者更是再次陷入降级区。
拜仁慕尼黑队以及所有冠军杯候选队都拿下3分。奥格斯堡战胜对手，保持了良好的竞技状态。斯图加特则战况不佳，成了排行榜上的垫底。
德甲第十三轮比赛结束，拜仁队继续保持榜首地位。不来梅摆脱了降级的危险。亨特拉尔维沙尔克攻入三球。
拜仁慕尼黑主场不出所料的取得胜利，而其竞争者们的脚步也没有放缓。勒沃库森就在汉诺威客场胜出，排名提升到第四位。
德甲第11轮比赛有不少看点，拜仁的穆勒上演帽子戏法，科隆队客场在霍芬海姆进球多得让人看不过来，多特蒙德还没能从积分榜底爬上来。
汉堡队胜勒沃库森，沃尔斯堡队赢斯图加特。第10场比赛还有哪些精彩画面？
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