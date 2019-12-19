德球队喊停中国合作 理事批北京「全面监控」

(德国之声中文网) 德国足球俱乐部科隆队已暂停在中国东北沈阳建立足球学院的计划。此前，科隆队曾积极与中国队合作，像是在2016年派出学院教练为中国队举办讲习。

俱乐部会员理事会负责人穆勒-罗默（Stefan Muller-Romer）告诉当地报纸科隆城市报（Kolner Stadt-Anzeiger）说，科隆队不应与他所称正在建立「全面监控的国家」的中国合作。但是，俱乐部管理层周三表示，穆勒-罗默并不是代表俱乐部发言，表示合作暂停是出于体育而非政治因素。

俱乐部主席沃尔夫（Werner Wolf）在一份声明中表示：「这与集中资源和确定优先事项有关，因为我们也必须为此投入人员.......其他可能的合作形式，例如中国公司的赞助，都不受此影响。」

他强调，俱乐部会「坚持民主价值观，也保持和国际对话」。科隆队在上个赛季挤身德甲联赛，但正在努力避免被降级。

厄齐尔封杀又一樁

中国网路游戏公司网易周三 (12月18日)证实，把英超阿森纳足球员厄齐尔的角色自该公司所代理的三款足球遊戏删除。主因就是厄齐尔批评中国政府对新疆维吾尔族穆斯林实施的政策。

网易在微博声明中说：「德国球员厄齐尔在社交媒体发布了一则涉华极言论，该言论伤害了中国球迷的感情，违背了爱与和平的体育精神。我们对此表示不理解、不接受、不原谅!」

虽然阿森纳队很快就与厄齐尔的言论划清界限，但是厄齐尔得到了前阿森纳总教练温格(Arsene Wenger)的支持，捍卫球员表达自己的观点的权利。

夏立民/杨威廉 (路透社、美联社)