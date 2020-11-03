德澳拟强化安全合作 在印太应对中国挑战

（德国之声中文网）德国表示计划在2021年向印度洋派出护卫舰，分析认为此举意在应对中国在区域内的势力扩张。

德国国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）在澳大利亚东部时间11月5日晚间以视频连线的方式与澳大利亚国防部长琳达·雷诺兹（Linda Reynolds）参加了澳大利亚战略政策研究所的活动。其间讨论了未来德国和澳大利亚在印太地区的合作。

今年7月1日，澳大利亚政府公布了《2020国防战略更新计划》，其中包含了重塑澳大利亚战略环境和遏制破坏国家利益的目标，重心放在了印太地区。两个多月后德国政府推出《印太政策指导方针》，希望能够加强与印太地区国家的合作，保障本国在该地区的利益。

两国政府都意识到了印太地区日益增长的战略意义。

德国和印太地区

远在欧洲的德国并不是印太地区的域内国家，但是克兰普-卡伦鲍尔指出，全球前三大经济体--美国、中国和日本--都在印太，和德国关系密切，而且东盟国家人口众多，在国际贸易和全球供应链中地位重要，因此德国重视印太地区，提出了《印太政策指导方针》。

"德国是一个强劲的经济体，在全球范围内都有经济活动。我们是基于规则的国际秩序倡导者，"她说。

"基于规则的国际秩序对我们来说很重要。我们需要它是因为它同样是取得经济成就的基础。而我们致力于发展经济。"她还强调，区域内的秩序是安全、稳定和繁荣的基础。

志同道合的国家

德澳两国防长反复提及双方是"志同道合的国家"，这一概念贯穿整场活动。

"志同道合"指的是德国和澳大利亚拥有共同的价值观和利益，例如尊重法制、重视人权、保护民主价值、维护社会开放、支持公平贸易和保护知识产权。

"这些也是澳大利亚的价值。但是区域内有些国家并不打算尊重这些价值，" 克兰普-卡伦鲍尔说，"志同道合的国家需要进一步合作。"

澳大利亚防长雷诺兹在演讲中回应说，尽管两国相隔万里，但是拥有相同的价值观。与德国外长不同的是，雷诺兹还提及了对于国家主权的尊重。

"无论国家大小，要尊重主权。我们必须持续推动和平与繁荣，朝着地区合作与良性竞争发展，而不是对抗性的胁迫或冲突。我们选择基于规则的国际秩序，以便保护主权、保持和平、促进贸易和遏制过度使用（国家的）力量。"

面对中国影响力，德澳两国反应不同

中国在印太地区日益增长的影响力也是德国制定新印太战略的原因之一。

克兰普-卡伦鲍尔认为除了贸易之外，中国在气候变化问题上也举足轻重。但她也坦诚表示，中国是德国"体制性的挑战"（systemic challenge）。例如在保护少数民族、尊重人权这些价值上中国"以不同的方式解读"。

她还提及了南中国海自由航行的问题，表示要尊重国际海洋法。

"中国有雄心勃勃的发展目标，每个国家都有这样的权力"，她说，"但是这样的雄心不能以牺牲他人为代价。"

克兰普-卡伦鲍尔此前在接受《布里斯班时报》采访时表示，将会在2021年向印度洋派出海军，但是拒绝就南中国海航行自由行动的问题做出任何评论。

澳大利亚则一贯支持由美国主导的南中国海航行自由行动。早在2016年美国总统奥巴马执政时期，澳大利亚就已经参与了相关军事行动。

在5G网络建设问题上，克兰普-卡伦鲍尔认为该技术对未来发展至关重要，而且已经在军事上有所应用，参加建设的公司需要达到安全标准。她表示德澳两国之间会有相关合作。

德国防长在讲话中并没有在这一问题上提及中国，但中国目前是国际5G网络建设重要参与方。德国在提高参与5G网络建设门槛的同时并没有禁止中国电信巨头华为的参与。与之形成鲜明对比的是，澳大利亚在2018年就全面禁止华为参与本国5G网络建设。

美国大选后的合作

美国大选已经接近尾声。澳大利亚防长表示澳美联盟是二战后区域内保证安全的重要力量，希望美国能够继续介入印太区域事务，也欢迎其他伙伴国家加入其中。

德国防长表示，注意到了美中两国在印太区域内的竞争态势。德国与中国经贸关系密切，但是在价值观上和美国是重要的伙伴，这样的情况对于德国是巨大的挑战，同样，澳大利亚也面对一样的情况。

2019年澳大利亚总理莫里森就这一问题曾表示"中国是客户，美国是朋友"。

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