德港学人聯署 要求德政府就《國安法》制裁中國

（德國之聲中文網）聯署請願由曾被中國政府驅逐出境的德國人穆達偉（David Missal） 及德國香港留學生鄺頌晴發起。联署要求德國就中國政府在香港強推國家安全法，作出各方面的制裁，包括：在國際法法庭上控告中國違反國際法； 對侵權人士進行入境管制及資產凍結；以及要求德國取消歐盟與中國的高峰會等。

聯署声明又指，中國政府多年來引用類似港版國安法的法例，尤其是以「煽动顛覆國家政權」、「分裂國家」的罪名，打压异见人士，而港版國安法影響的不只是香港人，就連公開支持香港民主運動的德國人，都會有被檢控的風險，並指法例關係到四千名駐港德國公民的人身安全。

依据德國法律，不論是否德國公民，所有人都有向联邦议院提交請願的權力。請願若在四星期內收集到五萬個簽署，联邦议院就會為請願舉行聽證會。



德國對中國外交立場逐漸強硬



在漢堡攻讀法律碩士學位的鄺頌晴指，今次請願能在簽名期結束前達到門檻，表明無論香港或德國人都對制裁诉求有一定支持：「相較一年前，尤其是在疫情爆發後，德國國會議員對於中國的觀感改變很大，他們對於中國所說及所做的存更大疑心。」



曾經在北京清華大學留學並因訪問維權律師而被中國逐出境外的穆達偉說：「德國政府在最初香港爆發示威時只強調對話，最近可見他們態度加強，上月中國外長王毅訪華時，德國外長馬斯 (Heiko Maas) 明確呼籲中國撤回港區國安法，可見民間壓力發揮的作用。我們希望這次聯署能繼續向默克爾政府施壓。」他又預計，無論在德國或在歐洲議會的層面上，都會有進一步与中國對抗的措施。

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聽證會上將會反映香港人權狀況

這並不是第一次有人就香港議題在德國發起聯署請願，去年九月有一群在德國居住的港人，發起要求德國政府採取具體措施制止香港人道主義危機的聯署，聽證會已於今年一月進行，但請願要求仍需等待請願委員會投票通過。

不過兩人有信心今次請願的聽證會在未來六個月，甚至最快一至兩個月會舉行。鄺頌晴說很多德國議員，尤其是自民黨及綠黨议员，一直以來非常關心香港、台灣及維吾爾族等議題。她表示準備在聽證會上如實反映香港現時的人權狀況：「會強調基本法所保障的言論自由、選舉自由及媒體自由等如何被侵損，亦會舉出（香港及中國政府）違反國際條約、違反人權的實質例子。」



她補充说：「當然不期望所有提出的要求都會被國會通過。但這次聽證會能提供一個很好的渠道，讓國會議員討論香港問題。」



這次請願過程並非一帆風順，穆達偉指請書本身在七月初已提交，但當時請願委員會以「可能影響國際國係」為由，拒絕將請願書公開。及後因得到自民黨人權政策專員延森 (Gyde Jensen) 和德國綠黨議員鮑澤（Margarete Bause）的協助，請願書大約在九月中才可在網站上公開並收集簽署。



鄺頌晴亦曾在個人推特上稱公開請願活動收到恐嚇信息，但她對德國之聲表示這已變成平常事，亦深知道大概不能再回香港。但她亦說自己已比較幸運：「因為身在外國，在一個相對安全的地方，所以更要做更多嘗試和行動。」



穆達偉在2018年被中國逐出境外後轉移到香港繼續進修碩士學位，他說當時的他對於香港與中國大陸的不同感到十分驚訝：「當時的香港是多麼自由！到處都是自由的空氣！」他說這亦是他積極推動今次聯署請願的一個原因：「我害怕香港的情況很快會跟中國大陸一樣。」

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