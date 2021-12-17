 德海军将领：将更多参与印太安全和防务 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2021

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德海军将领：将更多参与印太安全和防务

德国军舰19年来首次穿越南中国海后，德国海军参谋长舍恩巴赫中将12月20日在新加坡表示，德国将加强在印太地区的安全和防务参与，并希望从2023年起向该地区派遣船只和军机。

Militär l deutsche Fregatte Bayern

德国"巴伐利亚"号护卫舰8月2日启程开始7个月巡航

（德国之声中文网）德国海军参谋长舍恩巴赫中将（Kay-Achim Schonbac）12月20日在新加坡与该国国防部长黄永宏会晤。新加坡国防部表示，舍恩巴赫与黄永宏防长讨论了德国未来在亚太地区的参与以及两国如何共同维护基于国际规则的海上秩序。

12月21日，舍恩巴赫中将参加了总部位于伦敦的国际战略研究所举办的一次讲座。据德新社和《南华早报》报道，舍恩巴赫在发言中表示，中国是一个势必按自己的观点设计未来全球秩序的新兴世界大国；中国在政治和经济上的崛起对既有大国构成挑战。他说，虽然中国是一个重要的贸易伙伴，但也是一个 "不断增长的霸权国家，正在利用其权力和金钱向欧洲推进，对国际秩序施加压力"。德国将加强其在印太地区的安全和防务参与。德国的参与不是单方面的，而是欧洲更广泛努力的一部分，目的在于应对 "世界重心朝向印太地区的转移"。

此前，德国"巴伐利亚"号护卫舰于当地时间12月15日驶入南海，这是近20年来首次有德国军舰驶入南海。该护卫舰于8月2日从德国威廉港启程前往印太地区，途中在巴基斯坦、澳大利亚、关岛、日本、韩国停留，并于12月19日抵达新加坡。之后，它将在越南、斯里兰卡和印度停靠，然后返回基地。"巴伐利亚"号还曾申请停靠中国上海港，但遭到中方拒绝。

Japan | Ankunft Bundeswehr Fregatte „Bayern“ in Tokio

"巴伐利亚"号11月在东京访问停留

德国计划从2023年向印太派遣船只军机

据《南华早报》报道，"巴伐利亚"号抵达新加坡后，舍恩巴赫中将在舰上接受采访时表示，德国将采取渐进的方法，进一步在亚洲进行军事部署，"巴伐利亚"号的南海之行只是德国履行对这一地区长期承诺的开端。他说，德国将继续其在亚洲的存在，并希望从2023年起向该地区派遣船只和军机。下一次的计划是派遣两艘德国舰艇--一艘护卫舰和一艘补给舰。舍恩巴赫还表示，通过加强在该地区的存在，德国试图在中美这样的大国之外，向地区参与者提供一个 "新视角"。

在被台湾媒体问及为什么"巴伐利亚"号没有驶过台湾海峡时，舍恩巴赫表示，19年来对该地区的首次海军访问侧重于柏林的 "价值伙伴"， "不是以榔头开始"。他说："这一次，我们从一小步开始......可能我们下次会在双边基础上通过台湾海峡。"

德国正在改变沟通方式

舍恩巴赫在讲座上还被问及"巴伐利亚"号的航行是否会被北京视为挑衅。他回答说，派遣一艘军舰--而不是多艘军舰甚至是一艘潜艇--并不是为了挑衅。德国一直专注于对话，但现在已经到了需要发出信号的时候。他说："当一个像德国这样的国家也派出一艘军舰时，那么近年来一定有什么足够重要的事情发生了， 以至于德国正在改变沟通的方式。"

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"巴伐利亚号"穿南海 德外交部发声明

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巴伐利亚号远航引争议 网民：我们的军舰去亚洲做什么？

周一，载有243名海军官兵的德国“巴伐利亚”号护卫舰从威廉港启航，开始其历时七个月的印太使命。而早在军舰启航之前，这次使命就已在德国朝野引发了激烈的争论。  

19年来首次派军舰赴南海 德国：不会穿越台湾海峡

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中方谢绝德国军舰访问请求

德国外交部9月15日透露，中方已经回绝了德国海军“巴伐利亚号”访问中国港口的请求。这艘护卫舰8月初启航前往印太海域，预计会在12月中旬穿越南中国海，但是将避免存在争议的水域。  

德防长：和盟友一道在印太宣示存在

德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔表示，在可能的地方与中国合作，在必要的地方予以反对。她还称，德国将和盟友一道在印太宣示存在。  

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