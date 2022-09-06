德法领导人相互承诺向对方提供所需能源

（德国之声中文网）法国国内70%的电力依靠核电产生。但是该国境内56座核电站中一半以上的核电站目前都因为维修或者故障而暂停运营。法国的基本负荷电价已经达到1000欧元/兆瓦时，而一年前的价格仍是85欧元/兆瓦时。水力发电原本可以为法国提供20%的电力供应，但由于今夏干旱炎热，降水量严重不足，水力发电量也大幅减少。

法国电力公司（RTE）已经发出警告，法国电力缺口如此之大，冬季有可能需要在个别街区拉闸限电。届时上午8点到下午1点，下午5点半到8点半之间，部分住家都可能会经历停电，但停电时间不会超过两小时。包括医院和警察局在内的重要基础设施不会受到停电影响。

本周一（9月5日），德法两国领导人举行视频通话，协商共同解决两国分别面对的能源困境。法国总统马克龙在会谈后表示：“德国需要我们的天然气，而我们需要欧洲其它国家、特别是德国生产的电力。”

他表示，未来几周法国将完成必要的天然气输送管线。一旦德国有相关需求，法国可以向德国输送天然气。同时德国也承诺向法国提供电力供应。“德法团结是我们和肖尔茨总理相互做出的承诺。”马克龙说。不过他没有公布相关细节。

马克龙说，目前法国天然气储备设施的天然气储存比例达到92%到93%。

据德国联邦经济部公布的数据，目前德国天然气储备设施的储备率大约在85%左右。此前联邦政府预定的目标是，到10月1日前要求天然气储存设施达到85%的储备比例，在11月1日前达到95%的储备比例。

上周三（8月31日），俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）以检修为名暂停通过北溪1号管线输送天然气。按照原计划9月3日应该重新恢复通气，但是2日Gazprom公司以管道设施的涡轮机漏油为由无限期暂停北溪1号线供气。

在西方国家对俄罗斯实施多轮制裁之后，俄罗斯已经多次减少向欧洲国家的天然气输送量。

德国联邦政府发言人赫伯施特莱特（Steffen Hebestreit）在新闻记者会上表示，德国总理肖尔茨和法国总统马克龙在视频会晤中就欧洲能源供应和能源价格的现状交换了意见。除了在欧洲层面可能采取的措施外，双方还谈到了德法两国在能源领域应保持团结。

为安稳过冬，柏林提出节能目标

（德新社、法新社）

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