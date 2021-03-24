 德、法领导人对俄罗斯疫苗持开放态度 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2021

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时政风云

德、法领导人对俄罗斯疫苗持开放态度

法国总统马克龙、德国总理日前与俄罗斯总统普京视频会谈，聚焦俄罗斯 "卫星五号 "疫苗，磋商合作可能。不过，迄今为止该款疫苗在欧盟尚未获批准。

2019年11月，默克尔、马克龙和普京在巴黎

2019年11月，默克尔、马克龙和普京在巴黎

（德国之声中文网）在莫斯科领导层看来，俄制新冠疫苗“卫星五号”应有助于欧洲的疫苗接种工作。不过，迄今为止，该款疫苗在欧盟未获批准。为此，3月30日，法国总统马克龙和德国总理默克尔与俄罗斯总统普京视频联系，就疫苗方面的合作可能做了沟通。

德国政府发言人赛博特（Steffen Seibert ）通报说，俄制“卫星五号”疫苗成为会谈要点。此款疫苗能否在欧盟内接种取决于欧盟药品管理局（EMA）的评估。该机构强调，对该款疫苗的评估标准同于其它疫苗。据克里姆林宫消息人士称，3国领导人还讨论了 "欧盟国家可能供应和联合生产这款疫苗 "的前景。

目前，欧盟药品管理局正评审批准接种卫星五号疫苗的相关申请。该机构专家定于4月前往俄罗斯，就地评估该疫苗的生产和储存情况。俄罗斯制药公司R-Pharm计划从6月或7月起也在德国巴伐利亚州生产该疫苗。

乌克兰、纳瓦尔尼

据从柏林和莫斯科传出的消息，3位领导人在此次视频会晤中还谈及乌克兰冲突及俄反对派政治家纳瓦尔尼被监禁问题。德国政府发言人赛博特称，默克尔和马克龙呼吁推进落实《明斯克协议》的谈判。尽管存在停火协议，但在乌克兰东部，政府军与亲俄分裂武装之间仍继续爆发战事。

赛博特指出，涉及俄反对派政治家纳瓦尔尼被监禁一事，默克尔和马克龙强调，俄方必须 "尊重《欧洲人权公约》中规定的人权和基本权利"。

观看视频 01:15

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凝炼/ 洪沙 （德新社，路透社）

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