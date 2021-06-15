德法领导人：俄罗斯是一大挑战

（德国之声中文网）德国总理默克尔和法国总统马克龙周五（6月18日）在柏林举行会晤。在会谈前的联合新闻发布会上，两国领导人表示双方讨论的议题包括欧盟和俄罗斯的关系、抗击新冠疫情以及下周的欧洲理事会会议等。

默克尔强调，尽管同俄罗斯在乌克兰东部和叙利亚冲突等问题上存在分歧，但欧盟仍应与俄罗斯保持对话。这位总理表示：“俄罗斯对我们来说是一大挑战，俄罗斯也是欧盟的一大陆上邻国，我们需要确保制止各种形式的混合攻击”，“如果我们在欧盟想要得到安全与稳定，我们是有兴趣与俄罗斯保持对话的，就算这很困难。”

默克尔补充道：“我相信，在美国总统拜登与俄罗斯总统普京会面进行开放的对话的时候，我们欧洲方面也应该这么做。”

马克龙表示同意默克尔的观点，并认为，在对俄问题上需要寻求共同的路线。

主动承担责任

本周早些时候，美俄领导人在日内瓦举行峰会。默克尔对此表示欢迎：“我们都很高兴，美国总统再次营造了合作的氛围，当然，合作各方必须在其中发挥出自己的作用。”

“从七国集团（G7）和北约（NATO）的会谈中可以非常清楚地看到，美国将自己视为一个太平洋和大西洋国家”，默克尔接着指出：“鉴于中国的实力，美国在太平洋地区受到的挑战可能要比20年前大得多。这也意味着我们欧洲人必须自己也要承担一些特定的任务和责任，同时采取更多行动，这也是我们增加国防开支、提升实力等等的原因。”这位德国领导人还相信，美国应该也期待“我们采取协调一致的行动，我们主动表示要接受哪些任务，做出何种贡献。为此我们还要做出比现在更好的准备。”

马克龙也强调，欧洲实现防卫战略独立自主与加入北约并行不悖。

加强防疫协调

两位领导人还谈到了在北半球暑假到来之前，一些国家放松防疫措施的问题。马克龙指出，欧盟成员国需要更好地协调重新开放边境政策。

欧盟国家元首和政府首脑将于6月24日至25日在布鲁塞尔举行会晤。加强防疫协调预计也将成为议题之一。默克尔和马克龙此次的柏林会晤旨在协调双方立场。



马克龙还表示：一些欧盟国家比德法提前开放了边境、加大了开放力度，当然也是因为考虑到旅游业，但欧盟必须保持警惕，尤其对新的变异毒株。他补充说，欧盟正在密切关注更具传染性的Delta变异株在英国的传播。

默克尔介绍，虽然德国目前的新冠新增病例相对较少，但Delta变异株可能会改变这种情况。 她说：“我们不能假装疫情已经结束，仍需保持谨慎，这样我们才能拥有一个相对自由的夏天，哪怕不能完全享有自由。”

德国疾控机构周五警告称，Delta变异毒株可能将在秋季成为德国主要的病毒株。

默克尔与马克龙的会晤以工作晚餐的形式进行，这是德国总理今年首次在德国接待外国领导人。两位领导人均出席了本月初在英国举行的七国集团峰会以及周一在布鲁塞尔举行的北约峰会。

来源：路透社，德新社



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