 德法院允许引渡普伊格蒙特 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.07.2018

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时政风云

德法院允许引渡普伊格蒙特

德国石荷州最高法院裁决，允许遣返加泰罗尼亚分离运动领导人普伊格蒙特回西班牙，但遣返的理由不是对他叛乱的指控。

Generalstaatsanwaltschaft will Auslieferung von Puigdemont (picture alliance/dpa/G. Fischer)

加泰罗尼亚前大区政府主席普伊格蒙特

（德国之声中文网）数周以来，外界没有听到加泰罗尼亚前大区政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）的消息。但他仍在德国。德国司法部门仍在处理他的案件。更准确地说：是处理西班牙司法部的一份申请。

西班牙司法部门希望将普伊格蒙特引渡归国。而如今，德国石荷州最高法院裁决，引渡是可能的。但是，理由只能是因为普伊格蒙特所受的侵吞公款的指控，而不是他所受的另一项指控--叛乱。

石荷州法院一名发言人表示，普伊格蒙特仍有人身自由，因法院不认为他存在逃匿的危险。对他的引渡还须获得该州总检察院的批准。

普伊格蒙特表示高兴

法院裁决公布后，普伊格蒙特表现出斗志昂扬。他发推特说："我们一直战斗到底。"他对石荷州最高法院裁定不允许因叛乱指控而对他进行引渡、仅允许侵吞公款的指控作为有效的引渡理由表示欢迎。

Spanien Barcelona Demonstration für inhaftierte katalanische Politiker (Getty Images/AFP/J. Lago)

巴塞罗那示威者呼吁释放加泰罗尼亚政治家

加泰罗尼亚大区政府主席托拉（Quim Torra）对德国法院的判决表示满意。他在推特上表示："我为普伊格蒙特主席感到高兴，因为这再一次显示出一个司法程序的错误和谎言。"

普伊格蒙特所在的加泰罗尼亚欧洲民主党（PDeCAT）称，无论是55岁的普伊格蒙特还是其他被捕或逃亡的加泰罗尼亚政界人士都没有犯罪。该党发言人森瑟雷西（Maria Senserrich）发推特说："他们都是真诚、和平的人，没有触犯刑法。"

3月过境德国被拘留

在加泰罗尼亚脱离西班牙独立的争议中，去年10月，普伊格蒙特举行了全民公投，尽管西班牙司法部门已认定公投为非法。公投后，大区政府单方面宣布加泰罗尼亚独立，但西班牙中央政府称之为非法。时任大区主席普伊格蒙特此后逃离西班牙。

3月25日，普伊格蒙特在过境德国石荷州时，因西班牙发出的欧洲逮捕令而被拘留。

苗子/达扬（德新社、路透社）

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