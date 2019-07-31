 德法英谴责朝鲜导弹试射 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.08.2019

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时政风云

德法英谴责朝鲜导弹试射

在联合国安理会会晤后，德国、法国和英国敦促朝鲜「采取具体措施」来实现无核化。有报道称，平壤又发射了另1枚导弹。这已经是7天内的第3次。

BdT Nordkorea feuert Ballistische Raketen vor der Küste ab (Getty Images/C. Sung-Jun)

平壤周四证实，领导人金正恩当时在场监督。这是新的多管火箭发射器系统首次试射，可能增强朝鲜攻击韩国和美国军事基地目标的能力。

DW.COM

美国与韩国官方周四 (7月25日) 证实朝鲜试射了两枚短程导弹，而美国国务院呼吁朝鲜别进行更多挑衅意味十足的行动，并强调美国仍希望重启美朝的双向对谈。 (26.07.2019)

特朗普和金正恩在朝鲜半岛38度线见面不到一个月就传来平壤试射飞弹消息。也有专家认为朝鲜是为了抗议8月的韩美联合军演。 (25.07.2019)

(德国之声中文网) 据韩联社报道，朝鲜周五(8月2日)又发射了不明的短程射弹。这是平壤7天内进行的第3轮导弹试验。

德国、法国和英国在8月1日谴责朝鲜最近一系列弹道导弹发射违反联合国制裁。3国也敦促平壤与美国就无核化进行「有意义的谈判」。

在朝鲜周三发射两枚短程弹道导弹后，英国，法国和德国在安理会闭门会议后发表声明。他们敦促朝鲜「采取具体步骤，实现完全，可核查与不可逆转的无核化」。

朝鲜目前依联合国制裁被禁止使用弹道导弹。英国驻联合国大使皮尔斯与法国和德国联合国代表共同表示:「在朝鲜的核弹道导弹计划被解除之前，国际制裁要继续，并确实执行。」

皮尔斯告诉记者说：「安全理事会在坚持其决议上团结一致是至关重要的。」

2006年以来，由15名成员组成的联合国安理会一致支持对朝鲜的制裁。其目标是遏止平壤无法导弹计划。制裁包括禁止各项出口，包括煤炭、铁、铅、纺织品和海产，以及限制原油和精炼石油产品的进口。

USA | Nordkorea | Entmilitarisierte Zone | Donald Trump | Kim Jong Un (AFP/Getty Images/B. Smialowski)

金正恩和特朗普两人从互相叫嚣到见面热烈互动过程相当戏剧化。但是私人情谊目前对于朝鲜半岛无核化发展还看不出来真正的效用。

美国反应

过去美国总统特朗普把与金正恩的谈判视作政绩。他和金正恩在6月下旬才在两韩边界的非军事区临时会面。外界关注他如何回应朝鲜一系列导弹试射。

他在周四表示，并不太关心最近发射的导弹。他在白宫对记者说：「我不觉得怎么样。我们来看看会发生什么事。但短程导弹是很普遍的。」

美国国务卿蓬佩奥则说，特朗普政府仍在准备恢复与朝鲜的谈判。

夏立民/楊威廉（路透社、美联社）

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