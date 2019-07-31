德法英谴责朝鲜导弹试射

(德国之声中文网) 据韩联社报道，朝鲜周五(8月2日)又发射了不明的短程射弹。这是平壤7天内进行的第3轮导弹试验。

德国、法国和英国在8月1日谴责朝鲜最近一系列弹道导弹发射违反联合国制裁。3国也敦促平壤与美国就无核化进行「有意义的谈判」。

在朝鲜周三发射两枚短程弹道导弹后，英国，法国和德国在安理会闭门会议后发表声明。他们敦促朝鲜「采取具体步骤，实现完全，可核查与不可逆转的无核化」。

朝鲜目前依联合国制裁被禁止使用弹道导弹。英国驻联合国大使皮尔斯与法国和德国联合国代表共同表示:「在朝鲜的核弹道导弹计划被解除之前，国际制裁要继续，并确实执行。」

皮尔斯告诉记者说：「安全理事会在坚持其决议上团结一致是至关重要的。」

2006年以来，由15名成员组成的联合国安理会一致支持对朝鲜的制裁。其目标是遏止平壤无法导弹计划。制裁包括禁止各项出口，包括煤炭、铁、铅、纺织品和海产，以及限制原油和精炼石油产品的进口。

美国反应

过去美国总统特朗普把与金正恩的谈判视作政绩。他和金正恩在6月下旬才在两韩边界的非军事区临时会面。外界关注他如何回应朝鲜一系列导弹试射。

他在周四表示，并不太关心最近发射的导弹。他在白宫对记者说：「我不觉得怎么样。我们来看看会发生什么事。但短程导弹是很普遍的。」

美国国务卿蓬佩奥则说，特朗普政府仍在准备恢复与朝鲜的谈判。

夏立民/楊威廉（路透社、美联社）