德、法、英三国联合敦促伊朗恢复遵守核协议

（德国之声中文网）德国联邦总理默克尔、法国总统马克龙以及英国首相约翰逊共同要求伊朗重新遵守并充分执行伊核协议。三方发表的共同声明紧迫要求，"撤销所有违背协定内容的行动，重新全面遵守执行维也纳核协议"。

三方要求，德黑兰政府应该终止所有与核协议不符的做法，同时放弃其它进一步具有攻击性的行动。德、法、英三国准备同伊朗一同努力维护海湾地区的稳定。

德黑兰政府逐步退出核协议

2018年，美国总统特朗普单方面宣布退出伊朗核协议。去年12月，伊朗也开始有步骤退出该协议。几天前，伊朗方面宣布，伊朗将不会遵守伊核协议中对其核工作所设下的任何限制，不管是对铀浓缩离心机数量与浓缩能力、铀浓缩程度、以及浓缩铀储备量的限制，还是对伊朗核研发活动的限制。

伊朗宣布将不再遵守伊核协议的任何限制

今年年初，伊朗高级将领苏莱曼尼被美军利用无人机"定点清除"，此后伊朗军队对美军在伊拉克的军事基地实施了军事报复打击，海湾地区局势日渐升级。美国总统特朗普要求伊核协议的其它签署国也宣布退出该协议。

2015年，德国、法国、英国、俄罗斯、美国、中国同伊朗共同签署伊朗核协议。协议中的内容包括，伊朗同意交出所有的中等纯度浓缩铀、98%的低纯度浓缩铀以及大约2/3的气体离心机；在未来15年内，伊朗不得生产浓度超过3.67%的浓缩铀、不得建造生产钚所必需的重水反应堆或是对现有反应堆的燃料进行再处理；国际原子能机构将开展经常性现场核查以确保伊朗遵守该协议等等。另外，作为回报，如果伊朗切实可信地遵守协议规定的各项义务，美国、欧盟和联合国安理会将解除对伊朗的制裁。

伊朗国内举行反政府游行

另据报道，昨天（1月12日）伊朗两所大学的学生在首都德黑兰举行反政府示威游行。他们要求政府责任人谢罪并下台。当天伊朗多地都爆发抗议活动。示威者要求示威人群高喊口号要求最高领袖哈梅内伊下台。

上周末伊朗多地举行反政府游行

美国总统特朗普昨天在推特上呼吁伊朗领导人，"不要杀死你们的抗议者"。他在推特上写道："成千上万的人已经被你们杀害或者关进监狱，世界正在观看这一切。更重要的是，美国正在观看这一切。把你们的互联网络重新连起来，让你们的记者自由报道！停止杀害你们伟大的伊朗人民！"

德国方面也要求伊朗对击落乌克兰客机造成机上全部乘客及机组人员丧生一事承担责任。德国联邦国防部长克兰普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer）强调表示，无辜的人们遭到杀害，"我们不能对此置之不理放任不管"。她说，正是国际社会的压力迫使伊朗政府对自己的民众承认事实真相。

克兰普-卡伦鲍尔还表示，德国会继续执行在伊拉克的非战斗使命。她说，恐怖组织"伊斯兰国"尚未被完全战胜，他们只是有所撤退，但依旧十分危险。但是她也表示，"只有伊拉克有意愿的前提下"，德国联邦国防军还会继续驻扎在伊拉克。

苏莱曼尼被袭击身亡后，德国联邦国防军停止了对库尔德人和伊拉克中央政府的安全部队训练。联邦国防军行动指挥部的报告说："对全伊拉克的安全和武装部队的训练暂时停止。"此前伊拉克中部就已经加强了安全措施。位于伊拉克中部的 反"伊斯兰国"军事联盟总部下令限制地面和空中的行动。目前，参加国际反"伊斯兰国"军事联盟的德国联邦国防军士兵总共有415人，指挥部位于约旦。目前约有130名德国官兵驻扎在伊拉克。

洪沙/邹邹 (法新社、路透社、德新社)