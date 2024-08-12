德法英三国呼吁中东"立即停火"

德国、法国和英国等三个欧洲国家呼吁立即停止在加沙的军事行动，并警告伊朗不要使紧张局势继续升级。与此同时，美国已下令向中东地区派遣潜艇。

（德国之声中文网）德法英三国领导人周一发表联合声明，呼吁立即停止加沙地带的军事行动，释放被扣以色列人质，并防止伊朗及其盟友使局势继续升级。

德国总理肖尔茨、法国总统马克龙以及英国首相斯塔默共同表示："军事行动必须立即结束，仍被哈马斯扣押的所有人质必须立即得到释放。"

这三位欧洲国家领导人均被视为以色列的重要支持者，他们同时也呼吁伊朗以及受伊朗支持的黎巴嫩真主党民兵和也门胡塞武装"不要发动使局势进一步升级的袭击行动，也不要危及达成停火协议和释放人质的可能性。"

中东局势日趋紧张

迄今为止，以哈冲突已经持续十个月之久，虽然不断有人发出要求双方举行停火谈判的呼吁，但事实上，双方仅在去年十一月实现过为期一周的停火。

本周一，欧洲三国领导人再度发出停火呼吁之前，以色列发动的一次空袭造成90多人丧生。空袭发生地点是一个被用作难民避难场所的学校。

8月10日以军发动的一次空袭击中加沙地带一所学校，造成90多人丧生。 图像来源: Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images

哈马斯控制下的加沙卫生局宣称，迄今为止，已有近四万名巴勒斯坦人丧生，其中大多数为妇女和儿童。以哈冲突演变为大规模地区性战争的风险有增无减。

七月底，哈马斯政治领导人哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭暗杀，随后伊朗发表声明，誓言对以色列采取报复行动。据报道，美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)已下令派遣一艘导弹潜艇前往中东地区，并要求"亚伯拉罕·林肯"号航空母舰战斗群加速驶往该地区。

英法德三国领导人发出警告称，无论谁使冲突升级，"都需要为这一断送和平稳定机会的行动承担责任，没有任何一个国家和民族能够从中东局势的升级中获益。"

加沙停火刻不容缓

英法德三国领导人的声明中，对埃及、卡塔尔和美国为使以色列和哈马斯重返谈判桌而付出的"不懈努力"表示赞赏。

此前美国总统拜登提出建议，呼吁以哈双方分别释放以色列人质和巴勒斯坦囚犯，以实现重建加沙的长远目标。

声明中称："加沙民众急需不受阻碍地获取救援物资，不能再拖延下去了。"

去年十月七日，激进派武装哈马斯对以色列南部发动恐怖袭击，造成大约1200人死亡，其中大部分为平民。另有251人被劫为人质，迄今仍有111名人质仍未重获自由，其中部分人质据信已经死亡。

(德新社，法新社）

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