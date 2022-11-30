德法经济部长联合访美商讨公平竞争

（德国之声中文网）德国经济部长哈贝克和法国经济财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）共同访问美国。本周二（2月7日）二人将在华盛顿与美国财长耶伦举行会谈。德法两国经济部长均希望，美国在执行去年通过的《降低通胀法案》时，能有更多的欧洲企业可以获得美国的优惠政策。根据这项法案，美国将在气候和清洁能源领域投资约3700亿美元。

但该法案推出后，欧盟委员会认为法案中包含的内容是对竞争的扭曲，担心美国补贴中附带的“购买美国货”条款将吸引欧洲公司离开欧盟，并给欧洲大陆的清洁技术和制造业带来损害。

《华尔街日报》报道指出，尽管美国去年12月表示，将调整相关规则，让一些在海外组装的车辆有资格享受新优惠政策，但这些调整不足以打消欧洲的顾虑。

本周一，哈贝克在动身前表示：“美国是我们最亲密的朋友和盟友之一，跨大西洋伙伴关系无比重要。而这一共同点也是应对气候危机的关键。”

他说：“我们可以建立起一座跨越大西洋的绿色桥梁以及共同的绿色主导市场。开发更多的可再生能源，提高能源效率，打造气候友好型的工业——这就是我们在欧洲努力的方向。”

去年美国推出的《降低通胀法案》十分重视气候投资，重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车以及关键矿物在内的众多制造业细分。民主党认为，这一巨额投资可以使美国在2030年以前将温室气体排放量减少40%。

德国经济部长哈贝克说，（美国减排的目标）“是好的，但重要的是，这应该在友好、公平的竞争环境中进行，同时推动气候中立技术的进步”。

是什么在阻碍德国能源转型？

欧盟负责竞争事务的专员维斯塔格(Margrethe Vestager)今年1月底在布鲁塞尔的一场清洁技术会议上发表讲话时称，欧元区正在准备针对美国《降低通胀法案》采取反制措施，包括暂时放宽政府补贴规定，以及设立一个新的资金池，帮助为不太富裕的国家的绿色激励措施提供资金支持。她还说，欧盟对美国《降低通胀法案》的回应“将是坚定的，但肯定（将）保持适度。”

2月1日，欧盟提出“绿色协议工业计划”草案（The Green Deal Industrial Plan）以对抗美国《降低通胀法案》给欧洲带来的不利影响。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，为了拯救欧洲这个工业基地，必须扩大和加快对气候友好型工业的补贴。这一计划将更进一步放宽对补贴的限制，例如简化所有可再生技术项目的国家补贴程序，并允许成员国在需要时提供更高的水平补贴，以应对“来自欧盟以外竞争对手的类似项目”的补贴。此外，该计划还将允许成员国提供税收优惠，以吸引对“战略性净零部门”生产设施的新投资。

除了应对美国的补贴，欧盟委员会还表示，欧洲及其合作伙伴必须采取更多措施来对抗中国向清洁技术产品制造提供补贴造成的影响。 欧盟指出，从国内生产总值的角度看，中国的补贴长期以来一直是欧盟的两倍，有着价值2800亿美元的候选投资，这扭曲了市场并确保了中国在许多技术上的领先地位。

“绿色协议工业计划”草案并未最终定案。2月9日欧盟国家将在布鲁塞尔举行峰会，对这一草案的内容展开辩论。

路透社报道称，德法经济部长哈贝克和勒梅尔访美期间还将与美国贸易代表戴琪和美国商务部长雷蒙多举行会晤。德国经济部表示，会谈的主题是协商美国的投资补贴对未来欧美经贸关系将产生的意义和影响。德国经济部表示，欧美联手推动有益于环境保护的科技发展尤为重要，而这也必须在公平竞争的框架内实现。

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（路透社、法新社）

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