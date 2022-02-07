 德法穿梭外交忙 乌克兰危机降温难度高 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2022

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德法穿梭外交忙 乌克兰危机降温难度高

本周一，德国联邦总理肖尔茨赴美与拜登举行会晤，法国总统马克龙前往莫斯科与普京举行会面，德国外长贝尔博克飞往基辅与泽连斯基举行磋商，这一系列的穿梭外交都是为了同一个目的：为乌克兰危机降温。

法国总统马克龙周一（7日）飞往莫斯科与俄罗斯总统普京举行会面。（资料图片）

法国总统马克龙周一（7日）飞往莫斯科与俄罗斯总统普京举行会面。（资料图片）

（德国之声中文网）乌克兰危机尚未出现降温的迹象。上周日 (2月6日)，美国白宫国家安全顾问沙利文在美国多个新闻节目上时表示，俄罗斯可能在几天或几周内入侵乌克兰，但外交途径仍是避免武力冲突的可能选项。

外界估测，目前俄罗斯在俄乌边境陈兵10万。

法国总统马克龙周一（7日）飞往莫斯科与俄罗斯总统普京举行会面。周二他将前往乌克兰。上周，马克龙表示，目前当务之急是要“与俄罗斯方面举行对话为局势降温”。

在前往莫斯科前一天，马克龙与美国总统拜登通电话。白宫方面在通话后发表的一份声明中表示，拜登和马克龙“就正在进行的外交和威慑努力进行了讨论，以应对俄罗斯在乌克兰边界持续做出的军事集结，双方申明他们支持乌克兰的主权和领土完整”。

法国《星期日报》周日发表的一段访谈中，马克龙说：“我们不会采取单方面的姿态，但在建立起信任姿态和机制之前，防止局势恶化是必不可少的。 ”

他说：“俄罗斯现在的地缘政治目标显然不是乌克兰，而是澄清与北约以及欧盟共存的规则。乌克兰或任何其他欧洲国家的安全和主权不能成为妥协的对象，而俄罗斯提出自身安全问题也是合理的。”

肖尔茨在飞往华盛顿的飞机上回答媒体代表提问。

肖尔茨在飞往华盛顿的飞机上回答媒体代表提问。

本周一，德国联邦总理肖尔茨访问美国。乌克兰局势显然是肖尔茨与拜登会谈时的重点。结束对美国的访问后，肖尔茨将在2月14日和15日访问乌克兰和俄罗斯。

在启程前往华盛顿前，肖尔茨表示，德国愿意在乌克兰危机中对俄罗斯实施严厉的制裁。他在回答有关制裁波罗的海北溪2号天然气管道的问题时对《华盛顿邮报》表示，德国与其盟友一起准备在必要时采取“所有必要的措施”。肖尔茨说，普京知道，如果俄罗斯侵略乌克兰，将不得不付出非常高昂的代价。 他补充说，“但我们很清楚战略模糊性的必要性”。

在出访美国前，德国总理肖尔茨还称赞了美国总统拜登的“领导力和实力”以及美俄之间的直接会谈接触。

肖尔茨访美之际，德国联邦外长贝尔博克也动身前往基辅。这是她三周内第二次访问乌克兰，也是调解乌克兰与俄罗斯冲突的又一努力。

1月17日，贝尔博克与外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）共同举行新闻记者会。

1月17日，贝尔博克与外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）共同举行新闻记者会。

贝尔博克计划在基辅与乌克兰总统泽连斯基、外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）举行会谈。贝尔博克上一次访问乌克兰是今年1月17日。

此前乌克兰一再向德国提出，希望德国向其提供武器装备。但德国对此一直表示拒绝。德新社报道称，贝尔博克此行还将参观一家由德国援建的部队医院。她还将前往乌克兰东部前线地区进行访问。

据俄罗斯外交部对外通报的消息，英国和俄罗斯正在协商安排英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）2月10日访问莫斯科。特拉斯的莫斯科之行也将是围绕乌克兰危机进行的外交努力。

观看视频 02:05

国际支持源源不绝 乌克兰大幅扩军

（美联社、路透社、德新社）

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