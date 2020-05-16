德法提「欧盟复苏基金」 斥资五千亿振兴经济

(德国之声中文网) 德国和法国周一(5月18日)共同提出了一項旨在促進经济复苏的「法德倡议」（French-German Initiative），支持設立高達五千亿欧元的欧盟复苏基金（recovery fund）。

法德两国提议以欧盟名义向国际金融市场融资，为经济受到疫情冲击的国家提供援助。为了让因疫情陷入经济困难的国家不需要为偿债烦恼，他们提议将还款金额编列在2021-2027年的欧盟预算。该时段的欧盟预算已经高达1兆欧元。

默克尔称赞这是一个勇敢的提议: 「目的是要确保欧洲可以团结一致的度过危机。」如果其他欧盟国家也同意这项提案，复苏基金将能够协助欧盟各国突破财务瓶颈。

尽管如此，经济复苏基金仍然有其限制条款。文件指出，收受资金者将需要「遵循稳健的经济政策，并且推动有野心的改革进程」。

出资者期许这些钱能够将欧盟打造成更环保、更科技化，更有利于研发与创新的地区。

消息发布之后，欧元上涨，欧元兑换美元汇率从1.0912美金上涨到1.0851美金。意大利公债殖利率由1.79%降至1.67%的一個月低點。

欧盟会员国意见纷纭

欧盟应该以何种形式协助会员国重振经济，是过去几周里争辩不休的话题。若是以各国各自借款的形式，那么财政状况不佳、又受到疫情影响的国家，例如意大利和西班牙，便会陷入更深的债务泥淖。但是，如果欧盟直接提拨资金救援受灾国，对防疫成绩良好、经济体质优良的国家而言又难以接受，例如芬兰、荷兰和奥地利。

奥地利总理库尔茨(Sebastian Kurz)在推特上说，奥地利期望最新的欧盟预算能反映优先事项，而不只是把总预算提高。

法国与德国在提出倡议时并未明确指出各国需要为「欧盟复苏基金」贡献的额度是否因其经济体大小而有所不同。但默克尔表示，德国在欧盟的总预算当中负担将近27%的预算，德国将来在「欧盟复苏基金」中也会负担相同份额。

张慈/杨威廉 (路透社、法新社、美联社)