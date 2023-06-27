德法意经济部长：加强原材料合作，减少对中国进口依赖

（德国之声中文网）德国、法国和意大利的经济部长周一（6月26日）在柏林表示，对于对安全风险的考量，他们希望在关键原材料的采购方面进行更密切的合作，并减少对来自中国的进口的依赖。

欧洲各国正在就该议题进行谈判，各国部长主张就原材料的开采、加工和回收目标达成一致。

德国联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）说："我们的原材料供应更好的多样化就是经济安全，更紧密的原材料合作就是经济安全。"

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锂、钴和硅等材料在高科技产品中至关重要，是集团绿色和数字转型的关键。

法国经济部长勒梅尔（Bruno Le Maire）表示，各国将讨论未来的联合储存和联合采购。

意大利经济部长乌尔索（Adolfo Urso）说："意大利、德国和法国构成了欧盟经济的重要部分，并在许多方面共享价值链。"

此外，他们认为，应加强再利用和回收，但也要制定长远的环境和社会标准。

经济部长们计划在罗马举行关于数字技术的进一步会谈，在巴黎举行关于绿色技术的进一步会谈。

（德新社）

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