 德法意经济部长：加强原材料合作，减少对中国进口依赖 | 经济纵横 | DW | 27.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

德法意经济部长：加强原材料合作，减少对中国进口依赖

德国联邦经济部长哈贝克说：“我们的原材料供应更好的多样化就是经济安全，更紧密的原材料合作就是经济安全。”

德国联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）

德国联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）：原材料供应多样化就是经济安全

（德国之声中文网）德国、法国和意大利的经济部长周一（6月26日）在柏林表示，对于对安全风险的考量，他们希望在关键原材料的采购方面进行更密切的合作，并减少对来自中国的进口的依赖

欧洲各国正在就该议题进行谈判，各国部长主张就原材料的开采、加工和回收目标达成一致。

德国联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）说："我们的原材料供应更好的多样化就是经济安全，更紧密的原材料合作就是经济安全。"

预防潜在危机  欧盟制定计划促稀土供应链多元化

锂、钴和硅等材料在高科技产品中至关重要，是集团绿色和数字转型的关键。

法国经济部长勒梅尔（Bruno Le Maire）表示，各国将讨论未来的联合储存和联合采购。

意大利经济部长乌尔索（Adolfo Urso）说："意大利、德国和法国构成了欧盟经济的重要部分，并在许多方面共享价值链。"

此外，他们认为，应加强再利用和回收，但也要制定长远的环境和社会标准。

经济部长们计划在罗马举行关于数字技术的进一步会谈，在巴黎举行关于绿色技术的进一步会谈。

（德新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

G7财长谈供应链多样化 未如预期提中国

为期三天的七国财长会议今天闭幕，根据联合声明，与会的财长们承诺将在控制通货膨胀、增加供应链多样化、解决银行系统漏洞等方面合作。不过，声明中没有具体提到中国，也没有提到所谓的「经济胁迫」。

德国经济部长：面对中国要“更加谨慎”

德国经济部长哈贝克对德国之声表示，德国需要使其在亚洲的商业利益多样化，以减少对中国的依赖。乌克兰战争证明了多元化的必要性。

专访西门子总裁：我们正在让供应链多样化

西门子总裁博乐仁（Roland Busch）接受德国之声记者Richard Walker的采访，谈到了西门子在中国的业务以及对华战略。鉴于对中国犯台的担忧加剧，Richard Walker向西门子总裁问及德国业务往来多样化的问题。

相关内容

Hamburg, Deutschland - Containerschiff im Hamburger Hafen, Containerschiff Ever Gifted der Reederei Evergreen liegt am Containerterminal Burchardkai, dem groessten Containerterminal im Hafen Hamburg. Das 400 Meter lange Containerschiff Ever Gifted traegt bis zu 20.000 Seecontainer. Der Hamburger Hafen ist der Endpunkt der maritimen Seidenstrasse nach China. Rechts liegt das Containerschiff MSC Maria Saveria der Reederei MSC am Containerterminal Eurogate.

智库: 德国在某些领域严重依赖于中国产品 25.06.2023

据德国经济研究所本周发布的研究报告，德国在很多领域严重依赖于中国进口，其中包括一些原材料、化学原料和电子元件。该报告呼吁经济界尽快采取行动，减少这些领域的对华依赖性，否则“所谓的去风险就只是一句空话”。

20.06.2023+++ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l) wird von Kassim-Schomart Tokajew, Präsident der Republik Kasachstan, im Ak-Orda-Palast mit militärischen Ehren begrüßt. Bei seinem zweitägigen Staatsbesuch in Kasachstan führt Steinmeier politische Gespräche mit dem Staatspräsidenten des zentralasiatischen Landes, nimmt an einem deutsch-kasachischen Wirtschaftsforum teil und besucht Universitäten und Projekte der Energiewirtschaft.

哈萨克斯坦：为德国输送原油 向中国关系靠拢 20.06.2023

原油、天然气、稀土--中亚国家哈萨克斯坦拥有德国所需要的原材料。德国总统施泰因迈尔访问期间，双方约定将向德国一家炼油厂每月输送10万吨原油。乌克兰战争也给这个中亚国家带来变化。

NANTONG, CHINA - MARCH 14, 2022 - Workers rush to make orders for lithium battery products at workshop in Nantong, Jiangsu province, March 14, 2022.

中国发起锂电池攻势 德国处境艰难 25.06.2023

随着电动汽车走入千家万户，市场上锂电池也出现了供不应求的场面。而在锂电池领域，德国乃至整个欧洲都对中国高度依赖。德国应如何改变这一局面呢？

广告
韩国总统尹锡悦说，美中紧张局势将芯片产业的竞争推向全面战争

涉嫌为富士康窃取商业机密 前三星高管被起诉

一名前三星高管涉嫌为富士康在中国开设芯片工厂窃取商业机密而受到起诉。被曝光的违法细节包括挖走人才。被告律师反驳了指控，认为被告是韩国卷入中美竞争的替罪羊。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。