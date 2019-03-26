德法开辟沟通新渠道   首场联合议会现分歧

（德国之声中文网）两国成立联合议会的想法很简单也很现实：开展更多的辩论，加强沟通与联系。为了这一目的，德法两国各有50名议员出席在巴黎举行的"德法联合议会"首次会议。联邦议院议长朔依布勒（Wolfgang Schäuble）和法国国民议会议长费朗（Richard Ferrand）为新成立的联合议会签署了协议。

卡伦鲍尔的要求引起不满

所有议会党团的代表刚刚开始辩论，德法之间争论的焦点就已经很清楚: 来自法国共和党的议员和保守的德国基民盟/基社盟成员强烈批评基民盟领导人卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）提出的要斯特拉斯堡放弃洲议会所在地的要求。法国议员赫泽尔说："确保这样的事情不会发生，是法国议员的责任。"赫泽尔的讲话赢得其同胞的热烈掌声。

在接下来的新闻发布会上，朔依布勒为卡伦鲍尔进行了辩护。他表示："如果不是涉及到实质性的问题，就不会发现矛盾。 "朔依布勒同时还赞扬了法国总统马克龙在有关欧盟改革辩论中的"显著贡献。"

从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊 超越昨天 当法国总统夏尔·戴高乐1962年到波恩访问德国总理康拉德·阿登纳时，欧洲热正方兴未艾。半年后，这两位政治家签署了爱丽舍条约，并由此确立了两国间的友谊。

从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊 男子汉友谊 70年代，在各自国家首脑和政府领导人中，吉斯卡·德斯坦和赫尔穆特·施密特结谊尤深。德斯坦总统也曾到汉堡私人住宅拜访过施密特，不过，对这位德国总理“令人难以忍受的抽烟嗜好”颇有怨言。德斯坦总统能说一口流利的德语；已故施密特则一辈子遗憾，未学法语。

从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊 城际伙伴 现有约2000个法—德城市缔结伙伴关系，其中某些伙伴关系比爱丽舍协议还早。德国图林根州龙讷堡（Ronneburg）和法国里昂附近的欧特维尔—隆普内斯（Hauteville-Lompnes）之结为姐妹城市，要到德国重新统一之后方才可能。城市伙伴关系增进学生、文化、职业交流。

从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊 跨越堑壕的握手 法德交往史上的辉煌时刻：1984年，法国总统弗朗索瓦·密特朗和联邦德国总理赫尔穆特·科尔在凡尔登悼念两次世界大战受害人仪式上不由自主握住对方的手。很少有图片能如此生动地象征德法和解。

从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊 德法青年组织 戴高乐和阿登纳从一开始就想到了两国的青年：他们应走到一起，相互学习。德国青年古特克内西特（Nikolas Gutknecht）和法国青年普尔斯福特（Patrick Pulsfort）在2016年的一个纪念一次大战活动上为其他青年提供服务。从1963年以来，德法青年组织使900万德法青年走到了一起。

从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊 德法战斗旅 曾经的敌手今天组成共同部队。德法联队于1989年组建，1993年成为欧洲军团的有机组成部分。该部队曾在巴尔干、阿富汗和马里执行主要任务。

从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊 安吉拉和弗朗索瓦 在政治上，基民盟籍的德国总理安吉拉·默克尔同法国萨科奇总统的继任—社会党籍的弗朗索瓦·奥朗德之间的关系从未亲密过。尤其在欧洲国家债务危机中，默克尔敦促节约，奥朗德则强调景气刺激。尽管这样，也出于对欧洲的责任感，两人仍能找到一个良好的共事层面。

从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊 德法碰撞 很久以来，法国人对德国是经济上更强的伙伴这一点耿耿于怀。2017年，出现一次例外：标致和雪铁龙所属的法国汽车集团PSA收购了老牌德国生产商欧宝。从那以来，很多在德欧宝雇员忧心忡忡，生怕工作岗位不保。

从宿敌到伙伴 德法间的特殊友谊 几乎成婚？ 第一次世界大战结束100年之际，法国总统马克龙和德国总理默克尔在贡比臬会晤。1918年，停战协议在此签署。一名女嘉宾把默克尔错当成马克龙夫人，—此情此景将永远留在人们的记忆中。德法友谊毕竟还未走到这一步呢。 作者: Christoph Hasselbach



选项党代表的发言引起骚动

德国选项党议员克莱恩威希特（ Norbert Kleinächter ）的讲话在德国阵营中引起不满。他首先称赞法德合作是"友谊的象征"，之后便开始在其五分钟的演讲中全面打击欧盟。他说，因为没有"参与发言权"，在巴黎也有人走上街头游行，以此暗指法国的"黄背心"抗议活动。

法国国民议会议长费朗最后宣布，德法联合议会下次会议定于秋季在柏林召开。

李京慧/乐然 (法新社、德新社)