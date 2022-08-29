 德法奥反对欧盟对俄罗斯人实施签证禁令 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.08.2022

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时政风云

德法奥反对欧盟对俄罗斯人实施签证禁令

德国和法国反对欧盟对所有俄罗斯人实施签证禁令。在本周二布拉格举行的欧盟外长会议上，德法两国发给其它成员国一份立场文件，指出了禁令可能带来的危害。

欧盟外长会议将讨论是否对俄罗斯游客实施入境禁令

欧盟外长会议将讨论是否对俄罗斯游客实施入境禁令

（德国之声中文网）德国和法国在立场文件中写道，对于俄罗斯公民的签证申请，欧盟应仔细审查可能的安全风险，但同时不应低估"亲身体验民主制度下的生活带来的变革力量。这尤其适用于未来的世代"。

该文件还写道："我们的签证政策应该反映这一点，并继续允许在欧盟境内与那些同俄罗斯政府无关的俄罗斯国民进行人员接触。为此，应维持一个法律框架，特别是允许学生、艺术家、科学家和专业人士进入欧盟--不管他们是否可能面临政治迫害。"

该文件还指出，禁止俄罗斯人进入欧盟可能导致俄罗斯的民族主义和反欧洲情绪上升。俄罗斯公民在感到自己受到被认为是仇视俄罗斯的外部势力攻击或伤害时，往往会支持其政治领导人。

奥地利外长：不能把婴儿和洗澡水一起泼出去

奥地利也反对欧盟对俄罗斯人实行入境禁令。奥地利外交部长沙伦贝格对《世界报》说："我们决不能把婴儿和洗澡水一起泼出去。全面禁止向俄罗斯国民颁发签证将完全切断与俄罗斯公民社会的最后联系。"他说，尤其在现在，阻断俄罗斯异见人士前往西方的道路是非常糟糕的。

在本周二和周三的欧盟外长会议上，目前担任欧盟轮值主席国的捷克将提议欧盟对俄罗斯游客实施入境禁令。立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）最近表示，如果欧盟不同意在欧盟境内对俄罗斯游客实施禁令，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰和芬兰可能会自行采取行动，阻止俄罗斯游客入境。

西方制裁俄罗斯，奏效了吗？

（德新社）

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