 德法吁警惕民族主义 美缺席和平论坛 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.11.2018

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时政风云

德法吁警惕民族主义 美缺席和平论坛

一战百週年另一场重头戏是「巴黎和平论坛」，德法两国领导人及联合国秘书长都在这个标誌性时刻，不约而同谈到多边主义--这个正受勐烈冲击的国际规则。分析认为三人虽然没有直接提及特朗普，但都在言谈间回应他的国际观。

Merkel und Macron Gedenkstätte Compiegne Erster Weltkrieg | Waffenstillstand 1918 (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

默克尔和马克龙出席一战停战纪念活动一幕。德法从一百年前的敌对方，到今天成为欧洲内的紧密盟友。

(德国之声中文网) 多国领袖齐集巴黎纪念一次世界大战停战100週年之后，在同一天 (11月11日) 紧接出席法国举办的「巴黎和平论坛」。

德国总理默克尔致辞时向各国领袖表示﹕「我担心的是狭隘民族主义观可能再一次崛起。」她批评孤立主义，警告拒绝沟通和妥协的作风将会带来致命后果﹕「这既不是100年前的解决之道，那怎麽可能是今天的正确出路？」

她说，两次世界大战都是由「民族性膨胀和军事上的傲慢」引起，警告民族主义在欧洲和世界各国抬头，担心有人为了一己利益破坏两次大战后重建的和平。

默克尔强调多边主义和国际合作的重要性﹕「当今的大部分挑战和威胁都无法由单一国家解决，唯一出路是携手合作。这就是为甚麽捍卫这种协作。基于联合国宪章提倡的普世价值上加强国际合作，是克服昔日恐惧和创造明天的唯一道路。」

1. Weltkrieg 100-Jahren Waffenstillstand | Eröffnungssitzung des Pariser Friedensforums (picture-alliance/dpa/G. Fuentes)

在「巴黎和平论坛」上，默克尔多次强调民族主义对现今世界的威胁。

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11月9日象征着“我们历史上的光明与黑暗”，联邦德国总统施泰因迈尔如是说。这位国家元首以此纪念1918年、1938年和1989年的这一天所发生的历史事件，并对当下提出警示。 (09.11.2018)

1918年11月，德国发生了一连串的事件，不仅终结了惨烈的第一次世界大战，也极其深刻地改变了德国、欧洲、乃至全世界的政治格局。百年后的今天，包括德国在内的欧洲各国为此举行一系列纪念活动。 (04.11.2018)

美国总统特朗普刚抵巴黎便对东道主提出尖锐批评。他推文称，马克龙呼吁欧洲人建立一支自己的军队——欧洲军，“非常侮辱人”。不过两位总统的会面却展示了团结的一面。 (10.11.2018)

齐声警告民族主义威胁

法国总统马克龙则表示，论坛的目的是要持续地推动实质和平工作。特朗普和普京两位美俄首脑共同出席一战纪念活动的一幕，成为马克龙的引子。「这张照片，会否成为世界陷入新一轮溷乱之前的最后一个团结时刻？」

他也同样警告「民族主义回归」为两次大战后的和平工作带来威胁，民族主义、种族主义、反犹太主义和极端主义正在削弱社会稳定。除此以外，其中恐怖主义、网络罪行、气候变化等也是现今世界面对的挑战。

联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 则关注政治对立和贸易争端带来的影响﹕「民主精神衰退和漠视集体规则，对多边主义来说都是毒药。」他担心今天的情势会导致历史重演﹕「我所看到的是，当今世界出现的一些特徵似乎和上世纪二十至三十年代类似，令我们有理由畏惧一连串难以预计的事情会接踵而来。」

100 Jahre Ende Erster Weltkrieg Putin Trump (Reuters/M. Ludovic)

普京与特朗普在一战纪念仪式上握手和简短寒暄。

特朗普缺席 美俄低调互动

同样在巴黎的美国总统特朗普，却选择缺席和平论坛。他上任以来，一直因为其「美国优先」主张令他与其他西方盟友关係若即若离。巴黎有数百人到共和广场示威，抗议特朗普到访法国。

在一战纪念仪式结束后，特朗普离开巴黎市中心，到埋葬一战阵亡美军的「叙雷讷美军公墓」(Seresnes American Cemetery) 发表演说。他原订在上週六 (11月10) 到现场参与凭弔活动，但因为当地持续下小雨而取消行程，招致各方批评。白宫发言人桑德斯 (Sarah Sanders) 则解释是「保安安排」令特朗普行程「延误」。

US-Präsident Donald Trump besucht den amerikanischen Friedhof von Suresnes außerhalb von Paris (Getty Images/S.Loeb)

特朗普没有随其他领袖一同出席和平论坛，而是到「叙雷讷美军公墓」(Seresnes American Cemetery) 悼念阵亡美军，他在两天前一度取消此项行程惹来抨击。

俄罗斯总统普京在纪念仪式上与特朗普握手寒暄，但两人没有单独会谈。普京接受访问时称，与特朗普进行简短而良好的对话，但没有交代具体内容。他表明，希望本月在阿根廷出席G20峰会期间与特朗普会面，包括商讨美国退出《中导协议》。

克里姆林宫指，是响应马克龙的要求不举行首脑会面，以免转移一战纪念活动的焦点。

李芊/杨威廉 (综合报导)

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    “铁翼雄风” （1927年）是第一部也是唯一一部获得奥斯卡最佳影片奖的默片。这部片子由威廉·韦尔曼（William A. Wellman）执导，讲述了两名战斗机飞行员的胜利和悲剧。后来成为大明星的加里·库珀（Gary Cooper）在片中扮演了一个小角色，开启了他的好莱坞生涯。

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    “红男爵”（2008年）这部德国电影讲述了具有传奇色彩的德国战斗机飞行员曼弗雷德·冯·里希特霍芬(Manfred von Richthofen)的故事，马提亚斯·施维赫夫(Manfred von Richthofen)扮演男主角。这部传记电影由德国导演尼古莱·穆勒斯科(Nikolai Müllerschön)执导，为了增加其国际市场竞争力特别用英语拍摄。

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    史蒂芬·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)在2011年推出了“战马”，这部电影讲述了男孩艾伯特和他的马乔伊之间的友谊。在乔伊被卖入兵营后，艾伯特自愿应征参加了第一次世界大战，开始了他的欧洲大陆之旅。影片改编于1982年的一本儿童读物和2007年的一部戏剧。

    作者: Lori Herber, Carla Bleiker/万方


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有关一战的回忆

战火在佛兰德斯持续了4年，作战双方一直都无法深入对方阵营。这是一场可怕的阵地战，带着毁灭性的后果：60万青年人在这里丧生。 (06.03.2014)  

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从1927年摘得奥斯卡的默片到斯皮尔伯格2011年的大片，第一次世界大战是银幕上经久不衰的主题。我们现在来看一下电影都是如何诠释一战的。 (08.02.2014)  

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