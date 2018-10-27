德法吁警惕民族主义 美缺席和平论坛

(德国之声中文网) 多国领袖齐集巴黎纪念一次世界大战停战100週年之后，在同一天 (11月11日) 紧接出席法国举办的「巴黎和平论坛」。
德国总理默克尔致辞时向各国领袖表示﹕「我担心的是狭隘民族主义观可能再一次崛起。」她批评孤立主义，警告拒绝沟通和妥协的作风将会带来致命后果﹕「这既不是100年前的解决之道，那怎麽可能是今天的正确出路？」
她说，两次世界大战都是由「民族性膨胀和军事上的傲慢」引起，警告民族主义在欧洲和世界各国抬头，担心有人为了一己利益破坏两次大战后重建的和平。
默克尔强调多边主义和国际合作的重要性﹕「当今的大部分挑战和威胁都无法由单一国家解决，唯一出路是携手合作。这就是为甚麽捍卫这种协作。基于联合国宪章提倡的普世价值上加强国际合作，是克服昔日恐惧和创造明天的唯一道路。」
在「巴黎和平论坛」上，默克尔多次强调民族主义对现今世界的威胁。
齐声警告民族主义威胁
法国总统马克龙则表示，论坛的目的是要持续地推动实质和平工作。特朗普和普京两位美俄首脑共同出席一战纪念活动的一幕，成为马克龙的引子。「这张照片，会否成为世界陷入新一轮溷乱之前的最后一个团结时刻？」
他也同样警告「民族主义回归」为两次大战后的和平工作带来威胁，民族主义、种族主义、反犹太主义和极端主义正在削弱社会稳定。除此以外，其中恐怖主义、网络罪行、气候变化等也是现今世界面对的挑战。
联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 则关注政治对立和贸易争端带来的影响﹕「民主精神衰退和漠视集体规则，对多边主义来说都是毒药。」他担心今天的情势会导致历史重演﹕「我所看到的是，当今世界出现的一些特徵似乎和上世纪二十至三十年代类似，令我们有理由畏惧一连串难以预计的事情会接踵而来。」
普京与特朗普在一战纪念仪式上握手和简短寒暄。
特朗普缺席 美俄低调互动
同样在巴黎的美国总统特朗普，却选择缺席和平论坛。他上任以来，一直因为其「美国优先」主张令他与其他西方盟友关係若即若离。巴黎有数百人到共和广场示威，抗议特朗普到访法国。
在一战纪念仪式结束后，特朗普离开巴黎市中心，到埋葬一战阵亡美军的「叙雷讷美军公墓」(Seresnes American Cemetery) 发表演说。他原订在上週六 (11月10) 到现场参与凭弔活动，但因为当地持续下小雨而取消行程，招致各方批评。白宫发言人桑德斯 (Sarah Sanders) 则解释是「保安安排」令特朗普行程「延误」。
特朗普没有随其他领袖一同出席和平论坛，而是到「叙雷讷美军公墓」(Seresnes American Cemetery) 悼念阵亡美军，他在两天前一度取消此项行程惹来抨击。
俄罗斯总统普京在纪念仪式上与特朗普握手寒暄，但两人没有单独会谈。普京接受访问时称，与特朗普进行简短而良好的对话，但没有交代具体内容。他表明，希望本月在阿根廷出席G20峰会期间与特朗普会面，包括商讨美国退出《中导协议》。
克里姆林宫指，是响应马克龙的要求不举行首脑会面，以免转移一战纪念活动的焦点。
李芊/杨威廉 (综合报导)
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电影中的第一次世界大战
沉默的胜利者
“铁翼雄风” （1927年）是第一部也是唯一一部获得奥斯卡最佳影片奖的默片。这部片子由威廉·韦尔曼（William A. Wellman）执导，讲述了两名战斗机飞行员的胜利和悲剧。后来成为大明星的加里·库珀（Gary Cooper）在片中扮演了一个小角色，开启了他的好莱坞生涯。
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幻灭的英雄
“西线无战事”（1930年）是美国的反战影片，由刘易斯·迈尔斯（Lewis Milestone）执导。电影改编于埃里希·玛丽亚·雷马克（Erich Maria Remarque）关于男孩们上战场并随后幻灭的同名小说。
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现实生活中的桂冠
“约克军曹”（1941年）是霍华德·霍克斯（Howard Hawks）导演的一部美国传记电影。它讲述了乡村男孩阿尔文·约克因其出色的枪法成为英雄的故事。加里·库珀扮演男主角约克，他凭借这一角色赢得了奥斯卡。
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库布里克在“发条橙”之前的杰作
斯坦利·库布里克（Stanley Kubrick）1957年执导了美国电影“光荣之路”。该片让柯克·道格拉斯（Kirk Douglas）一举成名。影片讲述了法国军营的一次暴动，强调了战争是徒劳的。一些评论人士认为，这是迄今为止最强大的反战影片。
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电影传奇
“阿拉伯的劳伦斯”（1962年）被一些人看作是最有影响力的影片之一。大卫·利恩（David Lean）执导了该片，彼得·奥图（Peter O'Toole）饰主角。影片细述了法国人和英国人策反阿拉伯人反对土耳其的统治。
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命运之战
电影“加里波利”（1981年）表现了战火中的澳大利亚 。该片由彼得·威尔(Peter Weir)执导，当时还很年轻的梅尔·吉普森(Mel Gibson)饰男主角。影片讲述了参加土耳其战争的澳大利亚人的故事，讲述了他们因指挥错误而遭殃的命运，也就是澳大利亚在对战奥斯曼帝国时损失惨重的纳克战役(Battle of the Nek)
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战火中的爱情
“爱情与战争”（1996年）是一部美国爱情片。导演是理查德·阿滕伯勒(Richard Attenborough) 。影片是关于海明威一战期间在意大利担任救护车司机的故事。克里斯·奥唐纳(Chris O'Donnell)扮演的海明威深深地爱上了桑德拉·布洛克(Sandra Bullock)扮演的女护士。
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一个平安夜
“圣诞快乐”（2005年）由克里斯蒂安·卡里翁(Christian Carion)执导，讲述了法国、苏格兰和德国士兵在1914年圣诞节休战的故事。在这一天，部队们都放下了武器，在战壕上和对方踢起了足球比赛。丹尼尔·布吕尔(Daniel Brühl)和黛安·克鲁格(Diane Kruger)担任主演，该片获得了奥斯卡奖和金球奖“最佳外语片”提名。
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红色威胁
“红男爵”（2008年）这部德国电影讲述了具有传奇色彩的德国战斗机飞行员曼弗雷德·冯·里希特霍芬(Manfred von Richthofen)的故事，马提亚斯·施维赫夫(Manfred von Richthofen)扮演男主角。这部传记电影由德国导演尼古莱·穆勒斯科(Nikolai Müllerschön)执导，为了增加其国际市场竞争力特别用英语拍摄。
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一本儿童读物
史蒂芬·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)在2011年推出了“战马”，这部电影讲述了男孩艾伯特和他的马乔伊之间的友谊。在乔伊被卖入兵营后，艾伯特自愿应征参加了第一次世界大战，开始了他的欧洲大陆之旅。影片改编于1982年的一本儿童读物和2007年的一部戏剧。
作者: Lori Herber, Carla Bleiker/万方