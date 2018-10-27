德法吁警惕民族主义 美缺席和平论坛

(德国之声中文网) 多国领袖齐集巴黎纪念一次世界大战停战100週年之后，在同一天 (11月11日) 紧接出席法国举办的「巴黎和平论坛」。

德国总理默克尔致辞时向各国领袖表示﹕「我担心的是狭隘民族主义观可能再一次崛起。」她批评孤立主义，警告拒绝沟通和妥协的作风将会带来致命后果﹕「这既不是100年前的解决之道，那怎麽可能是今天的正确出路？」

她说，两次世界大战都是由「民族性膨胀和军事上的傲慢」引起，警告民族主义在欧洲和世界各国抬头，担心有人为了一己利益破坏两次大战后重建的和平。

默克尔强调多边主义和国际合作的重要性﹕「当今的大部分挑战和威胁都无法由单一国家解决，唯一出路是携手合作。这就是为甚麽捍卫这种协作。基于联合国宪章提倡的普世价值上加强国际合作，是克服昔日恐惧和创造明天的唯一道路。」

齐声警告民族主义威胁

法国总统马克龙则表示，论坛的目的是要持续地推动实质和平工作。特朗普和普京两位美俄首脑共同出席一战纪念活动的一幕，成为马克龙的引子。「这张照片，会否成为世界陷入新一轮溷乱之前的最后一个团结时刻？」

他也同样警告「民族主义回归」为两次大战后的和平工作带来威胁，民族主义、种族主义、反犹太主义和极端主义正在削弱社会稳定。除此以外，其中恐怖主义、网络罪行、气候变化等也是现今世界面对的挑战。

联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 则关注政治对立和贸易争端带来的影响﹕「民主精神衰退和漠视集体规则，对多边主义来说都是毒药。」他担心今天的情势会导致历史重演﹕「我所看到的是，当今世界出现的一些特徵似乎和上世纪二十至三十年代类似，令我们有理由畏惧一连串难以预计的事情会接踵而来。」

特朗普缺席 美俄低调互动

同样在巴黎的美国总统特朗普，却选择缺席和平论坛。他上任以来，一直因为其「美国优先」主张令他与其他西方盟友关係若即若离。巴黎有数百人到共和广场示威，抗议特朗普到访法国。

在一战纪念仪式结束后，特朗普离开巴黎市中心，到埋葬一战阵亡美军的「叙雷讷美军公墓」(Seresnes American Cemetery) 发表演说。他原订在上週六 (11月10) 到现场参与凭弔活动，但因为当地持续下小雨而取消行程，招致各方批评。白宫发言人桑德斯 (Sarah Sanders) 则解释是「保安安排」令特朗普行程「延误」。

特朗普没有随其他领袖一同出席和平论坛，而是到「叙雷讷美军公墓」(Seresnes American Cemetery) 悼念阵亡美军，他在两天前一度取消此项行程惹来抨击。

俄罗斯总统普京在纪念仪式上与特朗普握手寒暄，但两人没有单独会谈。普京接受访问时称，与特朗普进行简短而良好的对话，但没有交代具体内容。他表明，希望本月在阿根廷出席G20峰会期间与特朗普会面，包括商讨美国退出《中导协议》。

克里姆林宫指，是响应马克龙的要求不举行首脑会面，以免转移一战纪念活动的焦点。

李芊/杨威廉 (综合报导)