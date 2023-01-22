德法友谊中的七个惊人事实

1. 艰难的起步阶段

1963年，德国总理阿登纳是在别人的推搡之下，才多少有些勉强地在法国总统戴高乐脸颊上亲吻了一口。德法合营的ARTE电视台为此提供了视频证据：德方代表团的礼仪官看到法国总统戴高乐已经张开了双臂，于是急中生智将有些木讷的阿登纳推向了戴高乐的怀抱。就这样，两位政坛领袖间的吻被载入了史册，也为他们刚刚签署的友好条约划上了完美的句号。1963年1月22日签署的爱丽舍条约为德法友谊奠定了坚实的基础。德法两国间历史上摩擦不断，两次世界中，又都是势不两立兵戎相见，因此双方能够缔结友好协定绝非理所当然的事情。

此后，双方领导人会晤的历史性照片，也就成了德法关系日渐靠拢的象征：密特朗同科尔挽手，施罗德同希拉克相拥。即便是不苟言笑的默克尔也会情不自禁地靠在马克龙的肩膀上。不过，肖尔茨和马克龙之间，似乎就很难看到这样的场景了。

2. 咒骂德国人的词汇

爱丽舍条约签署之际，第二次世界大战结束刚刚18年。法语里专门咒骂德国人的名词"Boche", "Chleu" 或者"Fritz"，仍是很多人法国人的口头禅。相比之下，德语里倒是没有专门用来咒骂法国人的名词。"Boche"这个词，于上世纪初开始在法国广泛流传。1915年德法之间正打得不可开交的一战期间，一名法国人写道："Boche就是吃人的小丑。只要他们不能和其他民族实现和平，欧洲就不会再有德意志人，而只有Boche。" Boche这个词源自法语"caboche"，原为榆木脑袋、傻瓜之意。

后来德国著名电器生产商Bosch博世将计就计，将这个骂人的词汇变成了质量的象征，打出了这样的营销口号："C'est bien, c'est beau, c'est Bosch" （这个真好，这个真美，这就是博世）

3. 亲密的合作

没有任何两个国家之间拥有德法两个邻国间这样多的合作关系、联合会以及双边机构。作为对爱丽舍条约的补充，德法双方在2019年签署了亚琛协定，进一步加深了双边公民社会的合作关系：比如2020年建立的德法公民基金，为双方的合作项目提供资金，而不再需要官僚机构的繁文缛节。

也没有任何国家之间会有德法之间如此多的姐妹城市关系：2355个法国城镇在德国拥有姐妹城镇，相当于同英国和意大利等国姐妹城镇的一倍以上。追根溯源，正是一位纳粹集中营的幸存者在战后开创了德法间建立姐妹城市关系的先河：1950年，塔拉廷（ Lucien Tharradin）作为蒙贝利亚尔 （Montbéliard）的市长同德国的路德维希堡（ Ludwigsburg）签订了姐妹城市关系。

4. 语言交换演绎出无数爱情故事

据说，爱丽舍条约签署的第一年之内，德法之间就有两千多对新人喜结连理。随后的几年当中，德法间的跨国伉俪就更是多得数不胜数了。同法国接壤的萨尔州正在举办德法跨国爱情的巡回展览。这项展览是由欧洲联邦青年会萨尔兰分会承办，该组织一直在为欧洲的一体化发展进行着努力。

这些夫妻的一个共同点是，他们都是在上语言班或学生交换过程中，相识相爱的。而互相学习对方的语言，本来就是爱丽舍条约的题中之义。国际德法青年互助会 DFJW主席比托夫（ Tobias Bütow）表示："学习语言是重中之重。相互间的交流越多，学习对方语言的效果也就越好。现在疫情已经过去了，双方的交流活动又可以全面展开了。"

不过，过去几年来，德法双方学习对方语言的人数都出现了下滑趋势。比托夫表示，法国政府已经为此制定了新的目标：到2030年时，将学习德语的人数提高10%。为此目的， 国际德法青年互助会也制定了新的策略，例如，他们会在同法国渊源较少的德东地区推广法语教学活动。

5. 不对等的爱

法国总能让德国人爱得流连忘返：浪漫的巴黎，甜美的生活，牛角面包，时装，艺术，美食，葡萄酒，法国知识分子的睿智以及法国文学的浪漫等等，凡此种种，不一而足。

但一项民调显示，法国人对德国却并没有爱得那么情真意切。谈到德国，法国人最喜欢用的词汇就是"尊重"，仅此而已。也就是说，双方的爱并不对等。不过，常言道，只要友谊长存，爱情终将长久。

6. 务实精神与未来的不确定性

国际德法青年互助会在年轻人当中发起的一项民调显示，双方青年一代对两国民间关系的未来并不十分看好：大约三分之二的受访者对未来持悲观态度，不过，在气候保护方面，年轻一代倒是愿意付出共同努力。大多数人认为，应以务实态度看到德法关系，三分之二的受访者更是强调，德法关系对欧洲至关重要。

7. 好事成三

语言和文化交流不仅对德法关系至关重要，而且也应从国际视角看到两国间的文化交流。一方面，德法两国现在都已经变成移民国家，另一方面，讲法语人口的大多数并不是生活在法国境内，而是集中在非洲大陆。双边交流是不是应当改成三方合作呢？

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