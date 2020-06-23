德法出资支持世卫组织

（德国之声中文网）世卫组织总干事谭德塞在新闻发布会上表示，对方的财政和政治支持正是WHO所需。



德国卫生部长施潘指出，5亿欧元创下德国有史以来向世卫组织资金支持的最高记录："如今，我们比以往任何时候都需要一个强大、透明和负责任的世卫组织。"



法国表示，将向世卫组织在里昂的一个研究中心提供9000万欧元，并且再额外提供5000万美元的捐款。法国卫生部长韦朗（Olivier Veran）表示："我坚信，这个世界比以往任何时候都更需要有一个国际性多边组织……我相信在这个世界上，伙伴不可或缺。"



美国总统特朗普上月指责世卫组织 "以中国为中心"，华盛顿将终止与WHO的关系，但他尚未对联合国机构发出正式通知。



有欧洲高级卫生官员上周透露，欧洲各国政府正在与美国合作，制定对世界卫生组织进行全面改革的计划，这凸显了欧洲对于世卫组织也有一些与美国相同的担忧，这些担忧导致华盛顿宣布要退出WHO。



迄今美国是世卫组织的最大出资国。根据特朗普的说法，美国每年向该组织支付的款项约为4.5亿美元。2020年和2021年的评定会费各约1.16亿美元。中国为这两年分别缴纳了大约5700万美元。https://p.dw.com/p/3d0tw



新冠病毒蔓延到全球各地超过210个国家和地区。根据路透社的统计，全球感染新冠病毒的人数已经超过944万，逾48万人死亡。



文木 / 洪沙（路透社）