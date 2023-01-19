德法共同庆祝“爱丽舍条约”签署六十周年

（德国之声中文网）1月22日，德国联邦政府内阁全体成员前往巴黎，同法国方面共同庆祝爱丽舍条约签署六十周年。庆典活动开始之前，德国总理就已发表视频讲话，强调了这一德法友好条约的重要意义。他表示：“条约签署时，由德国发动的第二次世界大战结束还不到二十年，当时战争的创伤尚未愈合，但法国人就向德国人伸出了和解之手。”肖尔茨说：“今天，德国和法国一如既往仍是挚友和亲密伙伴。我们今天的使命是，在面临时代转折的今天，如何共同保留、捍卫及强化我们共同的价值观，如何继续保障欧洲的和平。”





联邦内阁全员出动

德国联邦政府全体内阁成员以及140名联邦议院议员将出席今天在法国首都巴黎举行的庆祝活动。德国总理肖尔茨和法国总统马克龙将参加两国议员共同在巴黎索邦大学举行的庆典。稍后，还将在爱丽舍宫举行德法部长联席会议，这一会议原定去年十月举行，但后来因故取消。



双方将发表联合声明

德法领导人此次会晤期间，还将就经济、能源、安全、国防以及欧洲政策等话题展开讨论，并最终签署一份对欧洲未来蓝图具有指向意义的联合声明。

会谈开始前，双方领导人都强调，共同点和合作是当前德法关系的主流。此前，曾有一些迹象显示，柏林和巴黎之间似乎出现了一些裂痕。

(德广联）

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