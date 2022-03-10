德法俄领导人再通话：普京无意停战

（德国之声中文网）马克龙和肖尔茨在周六同盟普京通话时，再次敦促俄罗斯立即在乌克兰停火，并通过外交途径寻求解决争端。

三位领导人之间的谈话进行了75分钟。之后，马克龙的一位顾问对媒体透露，谈话进行得"很艰难"，普京没有表达出停止战争的意愿。据爱丽舍宫的这位幕僚称，马卡龙和肖尔茨要求俄罗斯军队停止对乌克兰南部城市马里乌波尔的围攻，因为在断水断电的情况下，那里正在出现一场人道主义灾难。

普京则表示，战争的责任在乌克兰一方。他还指责乌克兰方面犯下多种战争罪行，包括处决异见者、将平民当作人肉盾牌等，但对此没有提供证据。

马克龙表示，将竭尽所有可能的外交手段，向俄罗斯提供选项，但巴黎也决心坚持对普京的强硬路线，施加"最大"压力。马克龙此前已透露，欧盟正在酝酿对俄罗斯的第四个制裁方案，其力度堪比国际社会对朝鲜和叙利亚政府的制裁。

观看视频 02:51 乌克兰人武装起来 为保卫基辅做准备

欧盟制裁加码 美国增加军援

据白宫周六公布的消息，美国总统拜登批准了向乌克兰再提供2亿美元军事援助的计划。据消息人士透露，这一新的一揽子援助方案包括反坦克和防空武器系统、小型武器和协助训练乌克兰军队等项目。在乌克兰战争爆发之初，拜登就已批准向乌克兰提供价值3.5亿美元的军事援助。

乌克兰总统泽连斯基在周六的视频讲话中称，俄罗斯方面释放了新的信号。他说，在就停战条件进行的对话中，俄方目前走上了一条"本质上有所不同的路线"。泽连斯基表示，俄方代表不再像最初那样只是一次次发出最后通牒，而是"开始对话"。他对来自"俄罗斯方面的信号"表示"高兴"。

俄罗斯总统普京周五就曾表示，同乌克兰的会谈出现了一些"积极变化"。 在与白俄罗斯总统卢卡申科在克里姆林宫举行的会议上，普京说如果西方国家采取行动解决莫斯科关心的问题，冲突就可以结束。他并透露，同乌克兰方面的谈判几乎每天都在进行。克里姆林宫发言人称，双方的对话目前以在线方式举行。这一说法也得到乌克兰方面的证实。

战火下的乌克兰百姓 乌克兰450万人流离失所 国际移民组织(IOM)称，自2月末俄罗斯入侵以来，已有250万人逃离乌克兰，200万人在乌克兰境内流离失所。

战火下的乌克兰百姓 逃离乌克兰 在乌克兰首都基辅附近，乌克兰士兵正在帮助一户带着婴儿的家庭逃离家园。在这个地区，大多数桥梁已经被毁。这样的景象如今随处可见。越来越多的乌克兰城镇遭到俄军袭击。

战火下的乌克兰百姓 躲避炮火 这是距离基辅以西仅有几公里的伊尔平（Irpin）。俄军在上周六轰炸了整整一天，民众们躲在被毁的桥梁下寻求庇护。甚至一些原本不打算离开的人也动摇了信念，加入到了逃亡的队伍。

战火下的乌克兰百姓 艰难的撤离 一些民众试图搭乘巴士离开。在乌克兰士兵的护送下，民众使用旧木板搭成的临时桥梁过河。

战火下的乌克兰百姓 拥挤的火车站 许多人选择乘坐火车逃亡。这张照片摄于3月4日伊尔平火车站。大批民众计划先赶往基辅，希望从那里能够找到出路。

战火下的乌克兰百姓 最后一瞥 逃离战火和炮击的人们不知道他们家园变成什么样子，也不知道他们是否或者何时能够重返故土。许多火车都过于拥挤，比如这趟从伊尔平开往基辅的火车，这意味着人们无法携带太多行李。

战火下的乌克兰百姓 遭受炮击 这所房子被迫击炮击中着火，以前住在这里的居民试图从燃烧的房子里抢救一些个人财物。根据联合国估计，已有140多万人逃离乌克兰。一些专家表示，总共可能会有多达1000万人会离开这个国家。

战火下的乌克兰百姓 战争的痕迹 伊尔平的这座公寓楼在遭到炮击后几乎完全坍塌。俄罗斯军方对公寓楼和其他民用基础设施的袭击越来越多，这是观察人士预测难民人数将大幅上升的一个主要原因。

战火下的乌克兰百姓 供应枯竭 就在几天前这里还是一家普通的超市。但现在，它已成为战时短缺的一个象征，被抢购一空的货架。乌克兰士兵集中剩下的食物和水，分发给当地居民。

战火下的乌克兰百姓 电影院的新用途 留下来保卫祖国的乌克兰人都在接受一些基本的战斗训练。在西部城市利沃夫(Lviv)的这家电影院暂时成为平民演练的场所，这里给民众发放武器，并简要介绍如何使用它们。对许多人来说这都是人生中第一次拿枪。

战火下的乌克兰百姓 等待入境斯洛伐克 只要能离开乌克兰就安全了！许多人抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

战火下的乌克兰百姓 被击中的民宅大楼 基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

战火下的乌克兰百姓 寻找掩护 基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

战火下的乌克兰百姓 暂时的栖身之所 基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

战火下的乌克兰百姓 泽连斯基：“我们都在这里” 乌克兰总统泽连斯基二月末发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

战火下的乌克兰百姓 逃离战火 部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚都开始接收来自乌克兰的难民 。

战火下的乌克兰百姓 搭火车前往波兰 乌克兰人口为4400万人。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

战火下的乌克兰百姓 大排长龙的逃难人潮 前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

战火下的乌克兰百姓 逃往匈牙利 一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。 作者: Greta Hamann



（德新社、法新社、路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。