德法、中国外长前后脚访埃塞俄比亚 释放什么信号？

德法外长本周结伴前往埃塞俄比亚进行访问，以恢复之前趋冷的双边关系。与此同时，中国也向这个非洲国家抛出橄榄枝，中国外长秦刚此前访问该国时，表达了中国参与重建的意愿。
（德国之声中文网）德国外长贝尔博克本周四对埃塞俄比亚进行为期两天的访问。去年11月，忠于提格雷人民解放阵线（TPLF）埃塞俄比亚政府军签署了和平协议，结束了两年之久的血战。法国外长科隆纳（Catherine Colonna）与她同行。此行旨在强调两国对在非洲联盟主导下签署的和平协议的支持。
生活在亚的斯亚贝巴的政治分析师门格斯图（Mengistu Assefa）接受德国之声采访时表示：“他们（贝尔博克和科隆纳）希望确保这份和平协议得到实施，确保这会给埃塞俄比亚带来持久和平。“
欧盟是非洲联盟主要的援助出资方。然而，埃塞俄比亚没有邀请欧盟参加和平谈判，谈判是在南非比勒陀利亚签署的协议。有观察人士认为，这一决定导致了布鲁塞尔的一些不满。
德国科学与政治基金会非洲之角特别代表韦伯（Annette Weber）表示：“在过去两年的内战期间，欧盟成员（与埃塞俄比亚）的关系很困难。但双方的关系一直是长期深远和可靠的……我们现在看到的是，和平协议签署后，关系再度升温。"
门格斯图认为，法国正在探索重建两国关系的方式：“例如，法国之前暂停了对埃塞俄比亚海军项目的援助，现在计划恢复，因为莫斯科也盯上了这个项目。” 他呼吁德国和法国外长抓住机会，恢复与埃塞俄比亚的关系，以有利于全球合作。
在访问埃塞俄比亚期间，德国外长贝尔博克表示，和平协议签署后，欧盟在此间展示其存在非常重要。有外交人士称，德法外长此行传递了一个来自欧盟的信息，即欧盟准备重新参与埃塞俄比亚的事务，前提是，停火协议得到落实，并建立一个过渡时期司法机制。
埃塞俄比亚位于非洲之角，是非洲大陆仅次于尼日利亚的第二大人口大国，约有1.2亿居民，同时，该国也是世界上最贫穷的国家之一。欧洲正关切地注视着中国增加其在非洲影响力的努力。就德法两国外长访问埃塞俄比亚前夕，中国新任外长秦刚刚访问该国。他宣布，中国将参与和平协议后的重建工作。他本周二（1月10日）抵达非洲，开启为期7天的非洲之行。在秦刚之前，英国外交大臣柯维立（James Cleverly）在埃塞俄比亚见证了人道主义援助的交付。
（德新社，法新社等）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。