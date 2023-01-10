德法、中国外长前后脚访埃塞俄比亚 释放什么信号？

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克本周四对埃塞俄比亚进行为期两天的访问。去年11月，忠于提格雷人民解放阵线（TPLF）埃塞俄比亚政府军签署了和平协议，结束了两年之久的血战。法国外长科隆纳（Catherine Colonna）与她同行。此行旨在强调两国对在非洲联盟主导下签署的和平协议的支持。

生活在亚的斯亚贝巴的政治分析师门格斯图（Mengistu Assefa）接受德国之声采访时表示：“他们（贝尔博克和科隆纳）希望确保这份和平协议得到实施，确保这会给埃塞俄比亚带来持久和平。”

叛军不断推进 埃塞俄比亚局势恶化 战斗越来越惨烈 非洲第二大国埃塞俄比亚有可能爆发全面内战。 政府同提格雷（Tigray）北部地区叛乱势力之间的冲突正蔓延至其它地区，冲突各方之间的冲突日趋惨烈。为躲避暴力，已有数十万人背井离乡，约40 万人无食品来源。

叛军不断推进 埃塞俄比亚局势恶化 抗议叛乱势力 11月7日，在埃塞俄比亚众多城市，大量人群走上街头举行政府组织的和平示威，抗议提格雷人民解放阵线（TPLF），并承诺支持政府军。几天前，当局宣布进入紧急状态。由此，阿比·艾哈迈德（Abiy Ahmed ）总理获得一系列特殊授权。

叛军不断推进 埃塞俄比亚局势恶化 “我是祖国守护人” 据德新社报道，示威者们高呼“我是祖国守护人”、“军政府（指 TLPF）是埃塞俄比亚头号敌人”等口号。阿比·艾哈迈德受到的压力越来越大。TPLF宣布，其部队正朝首都亚的斯亚贝巴节节推进。

叛军不断推进 埃塞俄比亚局势恶化 “阿比的时间不多了” 上周五，埃塞俄比亚9个在野党团在华盛顿签署组成反阿比政府联盟协定。协定称，将经由“谈判或武力”说服阿比总理组建过渡政府。前埃塞俄比亚驻美国大使（1992-2002）、TPLF 领导人之一的加布雷克里斯托斯（Berhane Gebrekristos）强调， “阿比的时间不多了。”

叛军不断推进 埃塞俄比亚局势恶化 联合国呼吁结束暴力 一年前，阿比政府对一直在提格雷北部地区掌权的TPLF 发动军事攻势。但今年 7 月以来，训练有素的提格雷叛军事实上不断推进。联合国安理会呼吁结束暴力，并安排未来几天内再度召开会议，最早可能周一就举行。

叛军不断推进 埃塞俄比亚局势恶化 平民或者逃离或者被捕 上周末，又有成百上千名来自提格雷等冲突地区的难民抵达首都亚的斯亚贝巴。但政府军同样让难民们害怕。过去几天，来自提格雷地区的许多人被捕，并被用军车送出城外。

叛军不断推进 埃塞俄比亚局势恶化 纪念受害者 叛军已进入该国最重要高速公路之一，并宣称已攻占战略重镇德西（Dessie）和科博尔查（Kobolcha）。在亚的斯亚贝巴，抗议民众为被 TPLF 武装分子杀害的政府军官兵点起蜡烛。 作者: Diana Hodali



欧盟是非洲联盟主要的援助出资方。然而，埃塞俄比亚没有邀请欧盟参加和平谈判，谈判是在南非比勒陀利亚签署的协议。有观察人士认为，这一决定导致了布鲁塞尔的一些不满。

德国科学与政治基金会非洲之角特别代表韦伯（Annette Weber）表示：“在过去两年的内战期间，欧盟成员（与埃塞俄比亚）的关系很困难。但双方的关系一直是长期深远和可靠的……我们现在看到的是，和平协议签署后，关系再度升温。”

非洲之角的地缘政治之争

门格斯图认为，法国正在探索重建两国关系的方式：“例如，法国之前暂停了对埃塞俄比亚海军项目的援助，现在计划恢复，因为莫斯科也盯上了这个项目。” 他呼吁德国和法国外长抓住机会，恢复与埃塞俄比亚的关系，以有利于全球合作。

在访问埃塞俄比亚期间，德国外长贝尔博克表示，和平协议签署后，欧盟在此间展示其存在非常重要。有外交人士称，德法外长此行传递了一个来自欧盟的信息，即欧盟准备重新参与埃塞俄比亚的事务，前提是，停火协议得到落实，并建立一个过渡时期司法机制。

埃塞俄比亚位于非洲之角，是非洲大陆仅次于尼日利亚的第二大人口大国，约有1.2亿居民，同时，该国也是世界上最贫穷的国家之一。欧洲正关切地注视着中国增加其在非洲影响力的努力。就德法两国外长访问埃塞俄比亚前夕，中国新任外长秦刚刚访问该国。他宣布，中国将参与和平协议后的重建工作。他本周二（1月10日）抵达非洲，开启为期7天的非洲之行。在秦刚之前，英国外交大臣柯维立（James Cleverly）在埃塞俄比亚见证了人道主义援助的交付。

（德新社，法新社等）

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