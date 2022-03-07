德、法、中三国领导人为化解乌克兰危机将进行通话

（德国之声中文网）昨天（3月7日）法国总统马克龙在巴黎举行的一场选战活动上表示，他和德国联邦总理肖尔茨将在周二与中国国家主席习近平举行视频通话。

德新社报道指出，中国是俄罗斯的战略伙伴。昨天，中国外交部部长王毅在两会期间就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问时说，不管国际风云如何险恶，中俄双方都将保持战略定力，将新时代全面战略协作伙伴关系不断推向前进。他还强调，“中俄是彼此最重要的紧密邻邦和战略伙伴”，“中俄关系具有独立自主价值，建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础之上，更不受第三方的干扰和挑拨。这既是对历史经验的总结，也是对国际关系的创新”。

马克龙说，俄罗斯不想被孤立，所以也尤其依赖中国在联合国的投票及表态。上周，联合国大会第11届紧急特别会议就“对乌克兰的侵略”的决议草案进行投票时，中国投出的是弃权票。

中国外交部通报称，周一（3月7日），中国外长王毅应约同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话。博雷利在电话中表示，欧方支持通过谈判解决问题。中国是一个爱好和平的大国，希中方发挥作用鼓励促成停火，推动当事方走上谈判和政治解决的道路。王毅说，中方一开始就主张对话。希望国际社会支持俄乌进行认真谈判，不仅要谈下去，而且要谈出停火、谈出止战、谈出和平。“中方愿在力所能及范围内继续为局势缓和发挥建设性作用。也希望看到欧方将来同俄方就欧洲安全问题进行全面、认真的对话，本着安全不可分割的原则，形成均衡、有效、可持续的欧洲安全框架”。

昨天王毅也在两会记者会上提出中方对化解当前乌克兰危机的4点主张。他说：“中方认为，要化解当前危机，必须坚持联合国宪章宗旨和原则，尊重和保障各国的主权和领土完整；必须坚持安全不可分割原则，照顾当事方的合理安全关切；必须坚持通过对话谈判，以和平方式解决争端；必须着眼地区长治久安，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。”

王毅表示，中方愿继续为劝和促谈发挥建设性作用，也愿在需要时与国际社会一道开展必要的斡旋。

观察人士注意到，中方的用词是“斡旋”，而不是“调停”。斡旋是和平解决国际争端的方法之—。由第三方为争端当事国提供有利于他们接触和谈判的便利条件，提出自己的建议或转达各方的意见。从而促使当事国开始谈判或者重开已停止的谈判。但斡旋者不参加当事国的谈判。而调停是指争端各方以外的第三方促使争端各方直接谈判并参与或主持其谈判的行为。旨在促使争端各方直接谈判并通过调和其主张和要求以促使其达成协议。

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