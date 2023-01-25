德沃夏克：第七交响曲

德沃夏克（1841年9月8日－1904年5月1日）是十九世纪最重要的作曲家之一、捷克民族乐派的主要代表人物。他1841年9月8日

出生在布拉格附近的内拉霍奇夫斯，早年就读布拉格音乐学校，毕业后开始音乐创作，1890年任布拉格音乐学院教授。

德沃夏克的代表作有《第九交响曲》（全名《e小调第九（自新大陆）交响曲》），是他1892-1895年在美国纽约音乐学院任教时所做。

第七交响曲创作于1884年。当时，伦敦爱乐协会把德沃夏克吸收为名誉会员，并邀请他为乐团创作一部新交响曲。1884年12月，德沃夏克在给友人的信中写道：“我现在正忙着写新交响曲，无论我走到哪里，我心里想着的都是我的这部作品，我要它轰动全世界，但愿上帝使我如愿。”1885年4月，这部交响曲由德沃夏克亲自指挥，在伦敦圣詹姆士音乐厅（St James's Hall）举行了首演，并大获成功。

请听华沙交响乐团演奏的德沃夏克的第七交响曲，由波兰作曲家、指挥家潘德列茨基指挥。

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