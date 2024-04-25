德检察部门对选项党欧洲议员展开前期调查

选项党（AfD）欧洲议员克拉因可能收受俄罗斯和中国的资金而受到检察部门的前期调查。与此同时，德国媒体对克拉涉嫌间谍罪被逮捕的来自中国的助手进行了报道。

（德国之声中文网）德国选项党（AfD）竞选欧洲议会的首席候选人克拉（Maximilian Krah）近日因涉嫌收受俄罗斯资金、以及他的一名来自中国的助手因涉嫌间谍罪被逮捕而备受媒体关注。

在此背景下，德累斯顿总检察长办公室开始对克拉进行前期调查。目前在进行的一项前期调查是针对克拉作为欧洲议会议员可能收受了俄罗斯的资金。

4月17日，据西德意志电台、北德意志电台和《南德意志报》调查报道，2023年，克拉曾因可能收受亲俄人士资金受到美国联邦调查局（FBI）的问询。当时，美国调查人员依据的线索包括一条聊天记录，一名亲俄罗斯活动人士向克拉写道，给克拉的"补偿"出现的技术问题解决了。从5月起，"将继续像2月之前那样"。这引发克拉已较长时间秘密收受资金的嫌疑。克拉本人则否认这一指控。他表示，当时接受了FBI一个小时的问询。

而在此之前，围绕亲俄网络媒体Voice of Europe事件，克拉的名字已屡次被提及。捷克媒体报道称，一些与Voice of Europe合作的政治家收受了俄罗斯的资金。克拉本人则否认收受资金。

德累斯顿总检察长办公室前期调查的目的仅仅是，确认是否存在确切的受贿嫌疑。如果嫌疑确认，可能会展开正式的调查程序。那则需要欧洲议会取消克拉的豁免权。

德累斯顿总检察长办公室称，此项前期调查与联邦检察院对克拉助手的司法程序无关。据中德意志电台报道，另有一项前期调查针对的是克拉可能收受中国的资金。

（资料图片）克拉助手Jian G.作为他在欧洲议会议员助理的工作关系已被解除 图像来源: Philippe Stirnweiss/European Union 2024

克拉助手Jian G.在欧洲议会的工作

克拉的助手Jian G.周一晚间被逮捕。他涉嫌为中国情报部门从事间谍活动。

德新社报道克拉在接受记者Tilo Jung采访时表示："我当然去过中国，我哪儿都去过，我有很多朋友。"这里所谈及的是2019年克拉的一次中国之行。克拉表示，自己支付了飞机票，邀请方仅支付了三家商务酒店和一张火车票的费用。他说，这一信息正确地提交给欧洲议会的透明登记。

《法兰克福汇报》则报道了对Jian G.的一些信息调查。报道称，根据调查及公开信息，Jian G. 1981年生于中国，2001 或 2002年前往德累斯顿学习，就读于德累斯顿理工大学历史和德语专业。2011年加入德国国籍。《南德意志报》报道称，他于2010年加入萨克森州社民党，到2015年前是普通成员。2012 到2019年，他是德累斯顿一家从事电子产品贸易的公司经理，在此期间结识在德累斯顿作律师的克拉。

报道称，Jian G.在欧洲议会的工作于2019年九月开始。警方周一对他在德累斯顿的住所进行了搜查。联邦检察院指控Jian G.为中国情报部门工作，并于2024年1月多次提供了有关欧洲议会谈判和决定的情报。而当月，欧洲议会有两个与中国有关的议题，一是呼吁北京停止对法轮功成员的迫害并立即释放其中一名活动人士。二是有关中国施加的影响与欧盟关键基础设施安全的一项决议表决。

（综合报道）

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