 德机械制造业: 特朗普当选或带来行业寒冬 | 经济纵横 | DW | 17.12.2023

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经济纵横

德机械制造业: 特朗普当选或带来行业寒冬

德国机械制造业担心特朗普再次当选美国总统。德国机械设备制造联合会主席发出警告，对于该行业来说，目前最现实的风险场景就是特朗普再次上台。

多年来，美国一直是德国机械制造业最重要的海外市场

多年来，美国一直是德国机械制造业最重要的海外市场

（德国之声中文网）德国机械制造业以罕见的严厉措辞发出警告，如果特朗普再当选美国总统，可能对该行业产生巨大的潜在影响。

美国是德国机械设备最大出口市场。德国机械设备制造联合会（VDMA）主席霍伊斯根（Karl Haeusgen）本周二（12月13日）在法兰克福的新闻发布会上表示：“正在准备中的将会是孤立主义的经济政策。”他还补充表示，肯定会征收新关税。他还表示，拜登政府取得的积成就将很快消失。

霍伊斯根解释说，VDMA尚未进行详细的分析。他表示：“如果你问我，对于机械制造业的全球发展来说，目前最现实的风险场景是什么，那就是特朗普再次当选。”

德国机械制造商大约有四分之三的设备都销往国外销售。多年来，美国一直是德国机械制造业最重要的海外市场，也排在中国之前。除了许多中小企业之外，德国还有大型机械制造集团比如蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）、西门子（Siemens）和吉亚（Gea）等上市公司。于美国对绿色技术需求的增加尤其让这些机械制造商受益。

更多阅读： “德国制造”招牌还在？

德国机械制造业担心，如果特朗普再当选美国总统，可能对该行业产生巨大的潜在影响

德国机械制造业担心，如果特朗普再当选美国总统，可能对该行业产生巨大的潜在影响

在VDMA主席看来，如果特朗普在明年十一月的美国大选中获胜，这一情况可能会出现变化。霍伊斯根表示：“特朗普团队已公开表示，他们认为关于气候变化的胡言乱语会停止。”那么，投资就不会流向这个领域。

德国机械制造业拥有超过一百万员工，这个行业本已面临需求疲软的问题，因此对明年的估计并不乐观，预估明年产量大约会下降约4%。此前的预期是下降约2%。

霍伊斯根表示：“全球经济的持续低迷，机械和设备制造业也越来越显示出受到影响。” 不过，因为到今年夏季产量业绩佳，今年的产量预计仅会下降1%，而不是之前预计的2%。

更多阅读：德国机械制造业的前途在哪里？

（路透社）

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打造口罩“心脏”的德国机械厂商


 

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