德最高法：继承人有权登陆死者帐户脸书

（德国之声中文网）德国联邦最高法院周四作出一项标志性裁决，允许死者的亲属登陆死者的脸书帐户。

裁决指出，同脸书的合约是遗产的组成部分，继承人有权无障碍地登陆帐户。

联邦最高法官赫尔曼（Ulrich Herrmann）解释道，如同书籍和信函一样，没有理由对数据内容做有区别的对待。

相关案子涉及一名15岁的女孩，她于2012年遭地铁碾压而身亡。她的父母希望弄清女儿的死因，申请进入死者的脸书帐号查看里面的信息内容。

脸书拒绝了他们的要求，虽然申请者希望弄清女儿是因事故死亡、还是自杀，因为只有在这个基础上才能提出赔偿要求。

此前两场官司结论不同

2015年在柏林州法院打了第一场官司，法院裁决死者父母获胜，脸书数据在法律上的地位同私人信件无异。这是依据了德国的《继承法》。当时法官还说，如果死者未成年，父母也有权了解孩子的通讯记录。

但2017年的上诉官司却裁决脸书获胜。柏林高级法院法官指出，根据德国的宪法《基本法》，每个公民都享有不可撼动的隐私权，即便是在死后。

截止到目前，脸书只允许死者亲属将死者帐户变成"纪念帐户"，或者将其删除。

该案的法律核心涉及一个人的"数字遗产"。类似的案子过去也在美国加利福尼亚州出现过，美国执法机构要求对一部屠杀案凶手的苹果手机解锁，但遭到拒绝。

李鱼/达扬（法新社）