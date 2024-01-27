 德最大贸易伙伴地位不保？中国或让位给美国 | 经济纵横 | DW | 27.01.2024

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经济纵横

德最大贸易伙伴地位不保？中国或让位给美国

多年来中国一直是德国最重要的贸易伙伴。然而，由于中国经济的不景气、德企采取新策略等多个因素，2024年，中国可能将德国最重要贸易伙伴的地位让给其最大的竞争对手——美国。

2024年，中国可能不再是德国的最重要贸易伙伴，而被美国取代。2023年，德国从中国进口的下降尤为明显

2024年，中国可能不再是德国的最重要贸易伙伴，而被美国取代。2023年，德国从中国进口的下降尤为明显

（德国之声中文网）中国今年可能不再是德国的最重要贸易伙伴。德国联邦外贸与投资署(GTAI)在本周六（1月27日）发表的一份研究报告中写道：“中国在对德外贸中的主导地位正在动摇。根据这份报告，去年的进出口都出现了大幅下降。”

导致德中贸易差强人意的主要原因是中国经济的不景气。GTAI发布的报告指出：“这主要归因于（中国的）房地产危机、与美国的地缘政治风险以及工业投资的减少。” 

另外，德国企业也在改变其在中国市场的策略。一方面，他们试图在采购中减少对中国的依赖。另外一方面，越来越多的公司开始关注本土市场，奉行“在中国为中国”的新战略。这都给德中贸易带来影响。

更多阅读：德国与中国，摇摆在搞贸易和“去风险”之间

种种背景之下，根据德国联邦外贸与投资署的估算，去年德中进出口总值下降了15%，约为2540亿欧元。

中国：是伙伴还是对手？

与此形成鲜明对比的是德美之间的贸易往来。根据不同的计算方式，作为贸易伙伴美国仅仅落后中国10到20亿欧元：“如果在2024年这个趋势持续下去，美国将超过中国，成为德国最重要的贸易伙伴。”

去年，德国从中国进口的下降尤为明显。根据预测，与前一年相比，德国从中国的进口量减少了19%。化工产品的进口锐减了70%。德国在家具、纺织品、服装和鞋类等方面的进口也大幅减少。而汽车以及汽车零部件的进口是例外，该部分德国从中国的进口增加了近36%。

报告称，去年中国仍是德国的第四大出口市场。不过，据GTAI称，中国的重要性正在下降。例如，在汽车、化工产品和药品的领域，德国对中国的出口急剧下降。

更多阅读：中国对“德国进口”为何没了胃口？

（德新社）

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