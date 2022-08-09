德最大反对党领袖支持议员访台

（德国之声中文网）德国最大的反对党基民盟主席弗雷德里希·梅尔茨 （Friedrich Merz）对联邦议员今年的十月的访台计划表示赞赏。梅尔茨对德新社表示：“我个人目前并没有访台计划，但我认为，联邦议院人权委员会今年秋季的访台决定是正确的。”他说：“过去几十年当中，一直都有联邦议院代表团访问台湾，我认为，今年并没有特殊理由不去延续这个过去几年、几十年的传统。” 联邦议院的友台小组也计划在十月初访问台湾。

前不久，美国众议院议长佩洛西访问台湾，曾导致美中关系高度紧张。作为回应，中国人民解放军在台海水域进行了一系列实弹军演。中国政府还对佩洛西本人及其家属发布了制裁令。中方还叫停了同美方的环保会谈及其他领域的双边合作。

中国强调对台湾拥有主权，并严厉拒绝其他国家同这个民主治理下的小岛开展官方接触。同台湾任何形式的官方往来，都被北京视为对中国内政的干涉。过去多年以来，联邦议院的议员们曾多次访问台湾。最后一次是基民盟政治家维利施（ Klaus-Peter Willsch）为首的联邦议院友台小组2019年对台湾的访问。

对于德国经济日益加深的对华依赖程度，梅尔茨表示：“我们对俄罗斯的依赖是单方面的，主要集中在天然气供应方面，而对中国的依赖则涉及多个层面，也就是说，这是一种相互的依赖。”他认为，中国同样依赖于德国企业的对华投资，依赖于德国消费者对中国产品的购买力。梅尔茨也表示：“尽管如此，我们还是有种种理由，降低对中国的依赖程度。我个人一项对这种依赖持批评立场。”

德国汽车工业对中国市场的依赖尤为严重。梅尔茨对此表示：“对于这个问题，必须要让德国汽车工业自己做出决定。但对中国的依赖性，令各大汽车企业的经营业绩中暗藏着极大的风险。”

梅尔茨还警告说，不应在原材料问题上，对中国形成依赖。“中国也对我们存在依赖，因为中国需要向我们销售其原材料。有鉴于此，我认为在对待中国的问题上，一定要坚持相互依赖的原则。”

（德新社）

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