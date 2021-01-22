德智库呼吁美欧重启贸协谈判 共同应对中国

（德国之声中文网）随着美国新政府上任，德国修复和推进跨大西洋关系的呼声也越来越高。德国经济研究所（DIW）呼吁欧盟尽快发出倡议，与美国签订一份新的自由贸易协议。该机构主任弗拉彻（Marcel Fratzscher）在接受周六出版的《奥格斯堡汇报》（Augsburger Allgemeinen）采访时说："我们应该和新一届的美国政府就如何应对中国达成一致。为此，欧洲须致力于和美国达成一份新的贸易协议，在这份协议中，美欧双方应该就共同的标准达成共识，而这些标准将在全球具有约束力。"

这位49岁的经济学家对欧盟与中国签订的投资协议提出了批评。相关协议文件在周五刚刚对外发布。"与中国达成协议虽然很重要，但是中国总是按照自己的规则行事"，弗拉彻强调，"这份（欧中）协议并不是什么了不起的大成就，因为签订双方并不处于平等地位，各个国家的经济条件也存在很大差异。"他认为，对于欧洲来说，最好的战略就是"在强有力的跨大西洋伙伴关系助力之下，在全球的体制竞争中维护自己的利益"。

欧盟和中国在2020年年末就双边投资协议达成了一致。分析人士认为，北京方面希望赶在拜登上任之前达成协议。而这正是寻求"联欧抗中"的拜登团队所不希望看到的结果。在12月22日，当时已经被指定为新政府国家安全顾问的沙利文（Jake Sullivan）在推特上表示，拜登-哈里斯政府将会"十分欢迎及早与我们的欧洲伙伴开展磋商，讨论我们对于中国经济行为的共同担忧"。不过，来自美国方面的"踩刹车"行动没有能够阻止欧中投资协议的达成。在德国，媒体、经济界和学术界对这份协议的看法褒贬不一，存在较大争议。

跨大西洋贸易与投资伙伴协议（TTIP）是在美国前总统奥巴马任内和欧盟共同发起的倡议。从2013年到2014年，欧盟曾与美国就此进行过多轮谈判，但双方之间存在的分歧较大。2017年特朗普担任总统之后，谈判彻底中止。谈判弗拉彻认为，在拜登政府上台之后，如果美欧双方能够启动一项新的倡议来取代TTIP，将会使得欧盟在面对中国的时候"更有底气"。

此前德国方面也已经有过类似的呼吁。在拜登宣誓就职之前一个星期，德国外贸协会（BGA）主席伯尔纳（Anton Börner）也指出，美国仍然是德国企业最重要的出口市场，应该发起签订新跨大西洋贸易协议的倡议。之前的TTIP谈判虽然失败了，但毕竟也做了一些基础准备工作。他认为在拜登任内达成相关协议还是相当现实的目标。不过他同时提醒道："我们也不能存在过多幻想，即使和美国新政府进行谈判，也不会是一项轻松的任务。"

雨涵/王凡（德新社、法新社等）

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