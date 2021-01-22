 德智库呼吁美欧重启贸协谈判 共同应对中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德智库呼吁美欧重启贸协谈判 共同应对中国

欧盟应该尽快发起倡议，和美国开启新的自由贸易协议谈判——德国经济研究所主任弗拉彻认为，虽然之前欧盟和中国达成了投资协议，但是“中国总是按照自己的规则行事”，而欧盟则应该和美国就共同的“游戏规则”达成共识。

Symbolfoto Verhältnis USA EU

特朗普卸任之后，跨大西洋关系亟待修复

（德国之声中文网）随着美国新政府上任，德国修复和推进跨大西洋关系的呼声也越来越高。德国经济研究所（DIW）呼吁欧盟尽快发出倡议，与美国签订一份新的自由贸易协议。该机构主任弗拉彻（Marcel Fratzscher）在接受周六出版的《奥格斯堡汇报》（Augsburger Allgemeinen）采访时说："我们应该和新一届的美国政府就如何应对中国达成一致。为此，欧洲须致力于和美国达成一份新的贸易协议，在这份协议中，美欧双方应该就共同的标准达成共识，而这些标准将在全球具有约束力。"

这位49岁的经济学家对欧盟与中国签订的投资协议提出了批评。相关协议文件在周五刚刚对外发布。"与中国达成协议虽然很重要，但是中国总是按照自己的规则行事"，弗拉彻强调，"这份（欧中）协议并不是什么了不起的大成就，因为签订双方并不处于平等地位，各个国家的经济条件也存在很大差异。"他认为，对于欧洲来说，最好的战略就是"在强有力的跨大西洋伙伴关系助力之下，在全球的体制竞争中维护自己的利益"。

Belgien l Videokonferenz zu Investitionsabkommen zwischen EU und China

欧盟和中国在2020年年末就双边投资协议达成了一致。分析人士认为，北京方面希望赶在拜登上任之前达成协议。而这正是寻求"联欧抗中"的拜登团队所不希望看到的结果。在12月22日，当时已经被指定为新政府国家安全顾问的沙利文（Jake Sullivan）在推特上表示，拜登-哈里斯政府将会"十分欢迎及早与我们的欧洲伙伴开展磋商，讨论我们对于中国经济行为的共同担忧"。不过，来自美国方面的"踩刹车"行动没有能够阻止欧中投资协议的达成。在德国，媒体、经济界和学术界对这份协议的看法褒贬不一，存在较大争议。

跨大西洋贸易与投资伙伴协议（TTIP）是在美国前总统奥巴马任内和欧盟共同发起的倡议。从2013年到2014年，欧盟曾与美国就此进行过多轮谈判，但双方之间存在的分歧较大。2017年特朗普担任总统之后，谈判彻底中止。谈判弗拉彻认为，在拜登政府上台之后，如果美欧双方能够启动一项新的倡议来取代TTIP，将会使得欧盟在面对中国的时候"更有底气"。

此前德国方面也已经有过类似的呼吁。在拜登宣誓就职之前一个星期，德国外贸协会（BGA）主席伯尔纳（Anton Börner）也指出，美国仍然是德国企业最重要的出口市场，应该发起签订新跨大西洋贸易协议的倡议。之前的TTIP谈判虽然失败了，但毕竟也做了一些基础准备工作。他认为在拜登任内达成相关协议还是相当现实的目标。不过他同时提醒道："我们也不能存在过多幻想，即使和美国新政府进行谈判，也不会是一项轻松的任务。"

雨涵/王凡（德新社、法新社等）

© 2020德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

欧中投资协议“完成谈判”

中国与欧盟、德国、法国的领导人召开了远程视频会议，随后共同宣布延续了7年的欧中投资协议“如期完成谈判”。为此欧盟发表公告。此前德国之声获得欧中协议相关内容，专家分析了其中的利弊所在。  

拜登签17新政令 推翻多项特朗普政策

美国总统拜登上任首日便一口气签署了17项政令，推翻特朗普时代的多项决策。重返世卫及巴黎气候协定、抗疫、移民等是拜登执政首日的关注重点。拜登也预告他将在未来数周颁布更多行政命令。  

中欧投资协议面临“难产” 美国扮演什么角色？

随着新年的临近，中欧之间在年底前达成投资协议的目标似乎也越来越难实现。多家美媒近日分析指出，拜登团队不希望欧盟在美国新政府上任之前和中国达成协议，为此“踩了刹车”。  

德副总理加布里尔：对美TTIP谈判已夭折

与美国的贸易谈判TTIP迄今没有真正的结果。虽然人们还不愿承认，德国副总理加布里尔还是挑明了一个事实：TTIP谈判现已夭折。  

相关内容

Symbolbild Beziehungen USA - Taiwan

盼“水到渠成” 台湾争取与美签自贸协定 22.01.2021

台湾经贸谈判代表表示，台湾并不抱能与美国快速签订自由贸易协定的幻想，但一旦时机到来，事情将“水到渠成”。

China | Präsident Xi Jinping und Joe Biden

杨洁篪将访美为“拜习会”铺路？中方驳斥传言 23.01.2021

中国在拜登当选后频频向美国伸出橄榄枝。美国媒体引述消息人士披露，中国有意派遣中央政治局委员杨洁篪访美，为拜登与习近平的首次会晤铺路。但这一消息很快就遭到中国驻美大使馆驳斥。

China | Präsident Xi Jinping und Joe Biden

分析：自信的中国为拜登带来什么难题？ 21.01.2021

美中关系——老大哥与后起之秀的较劲——是拜登宣誓接过美国总统之位后，随即要接手的烫手山芋。两个超级力量近年交锋火花四起，美国前外交官和学者如何评估局势走向？

广告

媒体看中国

Frankreich Paris | Jack Ma CEO von Alibaba

德语媒体： 马云受辱 北京立威

消失近三个月后，阿里巴巴创始人马云终于以一段简短视频重新露面，阿里巴巴股票也应声上扬。但有关中国民营企业命运的讨论，并未因此消声。  