 德晶片廠動土 馮德萊恩促歐盟強化半導體業 | 科技环境 | DW | 03.05.2023

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科技环境

德晶片廠動土 馮德萊恩促歐盟強化半導體業

歐盟委員會主席馮德萊恩2日在德國一間新晶片廠的動土儀式上表示，歐盟在半導體產業上過於依賴中國及台灣。此外，歐盟為提升自身晶片產量、讓全球晶片產能可以「脫亞入歐」，也制定了一系列法案。

歐盟委員會主席馮德萊恩與德國總理肖爾茨2日一同出席德國一個新晶片工廠的動土儀式

歐盟委員會主席馮德萊恩與德國總理肖爾茨2日一同出席德國一個新晶片工廠的動土儀式

（德國之聲中文網）德國晶片製造商英飛凌（Infineon）週二（5月2日）在德國德勒斯登舉辦新工廠的動土儀式，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）到場出席，大讚該工廠的建設是歐洲擴大晶片生產的一大里程碑。

歐洲正試圖在極具戰略意義的半導體產業中擴大版圖。馮德萊恩表示，歐洲的目標是將晶片產能提升4倍，使歐洲晶片在全球的產量份額升至目前的2倍、達到全球20%，而在德勒斯登建造該廠正是達到此目標的其中一步。

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她警告，歐洲目前在原物料方面仍然過於依賴個別供應商，尤其是生產晶片所需的矽，有76%都來自中國。此外，台灣位居全球晶片製造中心的獨霸地位，在台北和北京之間的緊張局勢加劇之際，令各界都感到十分不安。因此，歐盟希望能在晶片製造方面趕上亞洲和美國，減少對亞洲的依賴

馮德萊恩說，任何貿易的擾動都會損害歐洲強大的工業基礎和內需市場：「我們都見證了地緣政治的風險是如何急劇增長。這就是為什麼加強歐洲重要商品和技術的供應鏈，是至關重要的事。」

她表示：「這也代表（歐洲要）擴大我們在晶片市場上的地位，提升自有產能。半導體至關重要，我們需要在歐洲進行更多的大規模生產。」德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）也在現場說，晶片有如「21世紀的石油」，幾乎所有東西都仰賴晶片。

歐盟委員會主席馮德萊恩2日在德國晶片製造商英飛凌的新廠址發表談話

歐盟委員會主席馮德萊恩2日在德國晶片製造商英飛凌的新廠址發表談話

歐盟計劃透過一項補貼案，以在全球晶片短缺的情況下，促進自家的半導體生產。隨著新冠疫情封城引起晶片短缺，歐盟上個月才同意了一筆價值430億歐元（470億美元）的晶片補貼案，以確保手機、汽車、冰箱等所有被影響的商品，其關鍵零部件在後續的生產過程中能穩定供應。另外還有補貼提升歐盟內部半導體產量的《歐洲晶片法案》，以及確保製造晶片所需的稀土和原物料能穩定供應的《關鍵原物料法案》。

英飛凌耗資50億歐元打造了這座位於德勒斯登的新半導體工廠，預計將於2026年投入生產，這是該公司歷史上最大的投資案。

除英飛凌外，美國Wolfspeed、英特爾（Intel）等其他晶片製造商，目前也正在德國投資建廠。外傳台灣半導體龍頭台積電（TSMC）也將在德勒斯登設廠。今年4月，德國薩克森州（Sachsen）科研部長格姆科夫（Sebastian Gemkow）曾率領訪團赴台灣交流，宣布最快今年9月將在台灣設立辦事處，有機會將台德交流從學術交流層次擴大到相互投資層次，但並未證實台積電設廠一事。

芯片产业的未来什么样？

（路透社、德新社、美聯社）

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