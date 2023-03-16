 德日举行首次政府间磋商 两国关系提升到新水平 | 经济纵横 | DW | 18.03.2023

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经济纵横

德日举行首次政府间磋商 两国关系提升到新水平

德日两国周六在东京举行首次政府间磋商，会谈的重点是国际合作。在全球供应链紧张的情况下，柏林希望减少对中国原材料的经济依赖。

这是柏林和东京首次政府间磋商

这是柏林和东京首次政府间磋商

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨、日本首相岸田文雄和两国部长们周六（3月18日）在东京举行会谈，并同意在首次德日政府间磋商中进行更密切的合作。

会谈的重点是国际合作，在全球供应链紧张的情况下，柏林希望减少其对中国原材料的经济依赖。

在会谈开始时，岸田说，这将把两国之间已经很密切的关系 “提升到一个新水平”。

肖尔茨也谈到了 “显示出非常好的关系”。他说：“政府间磋商将进一步推动我们的战略合作，是一个非常重要的贡献，使这种我们希望共同实现的紧密合作得到新的推动。”

去年，同样大规模进口原材料的日本专门通过了一项关于经济安全的法律，德国政府认为这是一个典范。

柏林正在努力实现产业链多样化，从过去对莫斯科的天然气供应依赖中吸取教训——这种依赖在俄罗斯开始入侵乌克兰后凸显出来。

此次陪同肖尔茨访日德国官员有经济部长哈贝克（Robert Habeck）、外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）、财政部长林德纳（Christian Lindner）、内政部长费泽尔（Nancy Faeser）、国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）和交通部长维辛（Volker Wissing）。

德国总理肖尔茨、日本首相岸田文雄和两国12位部长（各六位）3月18日在东京举行会谈

德国总理肖尔茨、日本首相岸田文雄和两国12位部长（各六位）3月18日在东京举行会谈

早些时候，日本经济产业大臣西村康俊（Yasutoshi Nishimura）说，日本希望加强与德国的经济合作。西村在双边磋商的开幕式上说：“鉴于急剧变化的国际形势，加强我们两国之间的战略合作，包括塑造国际秩序，是非常重要的。”

除了原材料来源外，德国经济部长哈贝克说，气候中立的能源供应将是更紧密合作的另一个领域。

西村说：“鉴于中国和俄罗斯互相靠拢以及全球经济的分化，西方国家的联合就更加重要了。”

德国是日本在欧洲最重要的贸易伙伴，而日本则是德国在亚洲仅次于中国的第二大贸易伙伴。

去年4月，肖尔茨选择日本作为就任总之后亚洲之行的首访国家。他的前任默克尔和施罗德的亚洲之行首访国家都是中国。图为肖尔茨2023年3月18日抵达东京

去年4月，肖尔茨选择日本作为就任总理后亚洲之行的首访国家。他的前任默克尔和施罗德的亚洲之行首访国家都是中国。图为肖尔茨2023年3月18日抵达东京

肖尔茨与岸田文雄的会谈还将涉及国防问题。德国武装部队已经向太平洋地区派出一艘军舰和战斗机，以加强与那里的友邦部队的合作，并计划在今年再次参加演习。

陪同德国总理肖尔茨访日的还有一个由11人组成的商业代表团。

去年4月，肖尔茨选择日本作为他就任总理之后亚洲之行的首访国家。他的前任默克尔和施罗德的亚洲之行首访国家都是中国。

（德新社）

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